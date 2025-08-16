IL VALDIMONTONE TRIONFA! La Contrada del Valdimontone ha conquistato il Palio di Siena del 16 Agosto 2025 dedicato alla Madonna Assunta in una corsa spettacolare che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di contradaioli!

🏇 I PROTAGONISTI DELLA VITTORIA:

🎽 Fantino : Giuseppe Zedde, detto "Gingillo"

: Giuseppe Zedde, detto "Gingillo" 🐎 Cavallo : Anda e Bola

: Anda e Bola 🏛️ Contrada: Valdimontone

⚡ LA CORSA PERFETTA:

Alla Mossa : scatto di prepotenza che porta subito in testa

: scatto di prepotenza che porta subito in testa Tre giri : sempre al comando con determinazione

: sempre al comando con determinazione Inseguitori : Pantera e Leocorno incalzano per tutta la corsa

: Pantera e Leocorno incalzano per tutta la corsa Finale thrilling: resistito l'attacco di Tittia su Diodoro (Leocorno)

🏟️ PIAZZA DEL CAMPO IN DELIRIO: Il leggendario tufo senese ha vissuto momenti di pura emozione mentre Gingillo teneva saldamente la testa della corsa, respingendo ogni tentativo di rimonta all'ultimo Casato con grande maestria tattica. L'ultima curva ha regalato brividi quando Tittia su Diodoro ha tentato il sorpasso per il Leocorno, ma la classe di Zedde e la velocità di Anda e Bola hanno fatto la differenza.

🏆 Una vittoria che entra nella storia del Palio! Il Valdimontone può festeggiare un trionfo costruito con tattica, coraggio e quella magia che solo Piazza del Campo sa regalare.

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.