Video inserito da: Simone Rossi (Satred)

T
Televisione

IL VALDIMONTONE TRIONFA! La Contrada del Valdimontone ha conquistato il Palio di Siena del 16 Agosto 2025 dedicato alla Madonna Assunta in una corsa spettacolare che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di contradaioli!

🏇 I PROTAGONISTI DELLA VITTORIA:

  • 🎽 Fantino: Giuseppe Zedde, detto "Gingillo"
  • 🐎 Cavallo: Anda e Bola
  • 🏛️ Contrada: Valdimontone

LA CORSA PERFETTA:

  • Alla Mossa: scatto di prepotenza che porta subito in testa
  • Tre giri: sempre al comando con determinazione
  • Inseguitori: Pantera e Leocorno incalzano per tutta la corsa
  • Finale thrilling: resistito l'attacco di Tittia su Diodoro (Leocorno)

🏟️ PIAZZA DEL CAMPO IN DELIRIO: Il leggendario tufo senese ha vissuto momenti di pura emozione mentre Gingillo teneva saldamente la testa della corsa, respingendo ogni tentativo di rimonta all'ultimo Casato con grande maestria tattica. L'ultima curva ha regalato brividi quando Tittia su Diodoro ha tentato il sorpasso per il Leocorno, ma la classe di Zedde e la velocità di Anda e Bola hanno fatto la differenza.

🏆 Una vittoria che entra nella storia del Palio! Il Valdimontone può festeggiare un trionfo costruito con tattica, coraggio e quella magia che solo Piazza del Campo sa regalare.

