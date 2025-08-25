Video | 🎭 ITALIA'S GOT TALENT 2025 su Disney+: Cattelan giudice e finale IN DIRETTA! ✨
RIVOLUZIONE DISNEY+! Per la prima volta nella storia della piattaforma in Italia, uno show di intrattenimento andrà in diretta streaming: la finale di Italia's Got Talent il 31 ottobre 2025! Una svolta epocale che cambia per sempre il panorama dello streaming italiano.
⭐ GIURIA STELLARE RINNOVATA:
- Alessandro Cattelan: per la prima volta giudice di un talent show! 🎤
- Elettra Lamborghini: energia pura e carisma musicale 🎵
- Mara Maionchi: l'esperienza e il fiuto per i talenti 🌟
- Frank Matano: comicità e spontaneità irresistibili 😂
- Aurora e Fru (The Jackal): confermati alla conduzione con la loro ironia unica
📱 INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
- App ufficiale sponsorizzata MediaWorld per votare in diretta durante la finale
- "Premio Let's Go": il pubblico vota settimanalmente l'esibizione più "coraggiosa"
- Interazione totale tra spettatori e show come mai prima d'ora
🏆 NUMERI DA RECORD MONDIALE:
- Format adattato in 78 Paesi con Guinness World Record
- Oltre 1 miliardo di spettatori globali dal 2006
- 1367 concorrenti hanno calcato il palco italiano in tutte le stagioni
- Community social di 4.5 milioni di follower su tutte le piattaforme
🎬 PRODUZIONE D'ECCELLENZA: Fremantle Italia con regia di Luigi Antonini, backstage di Marco Manes, direzione artistica di Angelo Bonello. Un team che garantisce spettacolo e qualità televisiva ai massimi livelli.
🚀 Debutto venerdì 5 settembre 2025 con nuove puntate settimanali fino alla finale storica in diretta streaming!
