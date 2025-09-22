RIVOLUZIONE nel panorama televisivo italiano! Dal 1&amp;deg; ottobre 2025 debutta LA7 CINEMA, il nuovo canale del Gruppo Cairo Communication che sostituisce La7d sul Canale 29 del digitale terrestre.\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00ba TUTTI I DETTAGLI del nuovo canale:\r\n\r\nCanale 29 - in chiaro e gratuito per tutti\r\nSostituisce definitivamente La7d nella numerazione\r\nDedicato esclusivamente al grande racconto del cinema\r\nParte del Gruppo Cairo Communication di Urbano Cairo\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA TOTALE:\r\n\r\nTutti i generi: commedia, action, crime, western\r\nCinema d&#039;autore e grandi classici intramontabili\r\nCinema mondiale per scoprire perle nascoste\r\nStorie che hanno appassionato generazioni diverse\r\n\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00b1 FRUIZIONE MULTIPIATTAFORMA: LA7 Cinema sar&amp;agrave; disponibile ovunque tu sia: TV tradizionale, computer, tablet e smartphone, per un&#039;esperienza cinematografica completa e moderna.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 PERCH&amp;Eacute; &amp;Egrave; UNA SVOLTA STORICA: Il Gruppo Cairo punta tutto sulla qualit&amp;agrave; cinematografica, abbandonando il format generalista di La7d per concentrarsi su contenuti premium dedicati ai veri appassionati del grande schermo.\r\n\u00e2\u009c\u00a8 UN&#039;ESPERIENZA AVVINCENTE che far&amp;agrave; riscoprire al pubblico italiano la bellezza e la ricchezza del cinema internazionale, dalle produzioni contemporanee ai capolavori che hanno fatto la storia.\r\nUna mossa strategica che arricchisce significativamente l&#039;offerta gratuita del digitale terrestre italiano con contenuti di altissima qualit&amp;agrave; cinematografica.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti su LA7 Cinema! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale genere cinematografico sperate di vedere di pi&amp;ugrave;? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per scoprire la programmazione completa!