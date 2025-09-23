&amp;nbsp;SVOLTA STORICA nella TV italiana! Dal 5 ottobre 2025 DISCOVERY sbarca per la prima volta sul digitale terrestre gratuito, disponibile sul canale 37 per tutti gli italiani senza costi aggiuntivi.\r\n\u00f0\u009f\u008e\u00af LA RIVOLUZIONE WARNER BROS. DISCOVERY:\r\n\r\nPrimo approdo sul digitale terrestre free\r\nCanale 37 - visibile gratuitamente da tutti\r\nBrand televisivo tra i pi&amp;ugrave; riconoscibili al mondo\r\nNuova veste grafica completamente rinnovata\r\n\r\n\u00f0\u009f\u008c\u008d PROGRAMMAZIONE PREMIUM per tutti:\r\n\r\nAvventura, storia, natura, mistero e docu-reality\r\nCentinaia di titoli iconici del genere factual\r\nProduzioni unscripted di altissima qualit&amp;agrave;\r\nMix perfetto tra contenuti storici e nuove serie\r\n\r\n#Discovery #Canale37 #WarnerBrosDiscovery #DigitaleTerestre #DocumentariGratis #DiscoveryGratuito #CanaleFree #Documentari #FactualTV #StorieVere #NaturaTV #AvventuraTV #MisteriTV #DocuReality #TelevisioneGratuita\r\n\u00f0\u009f\u0093\u00b1 PRESENZA DIGITALE POTENZIATA: Discovery rafforzer&amp;agrave; la sua strategia digitale e social per dialogare con un pubblico sempre pi&amp;ugrave; ampio e trasversale, combinando TV tradizionale e nuove piattaforme.\r\n\u00e2\u009c\u00a8 MISSIONE RINNOVATA: ispirare curiosit&amp;agrave; e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza attraverso contenuti di qualit&amp;agrave; accessibili gratuitamente a tutti.\r\n\u00f0\u009f\u008f\u0086 PERCH&amp;Eacute; &amp;Egrave; UNA SVOLTA EPOCALE: Discovery diventa il brand documentaristico di riferimento nell&#039;offerta gratuita italiana, portando contenuti premium che prima erano disponibili solo a pagamento.\r\nUn palinsesto ricco, stimolante e pop che democratizza l&#039;accesso alla cultura documentaristica di altissimo livello.\r\n\u00f0\u009f\u0091\u008d ISCRIVITI per tutti gli aggiornamenti su Discovery! \u00f0\u009f\u0092\u00ac COMMENTA: quale tipo di documentari vi piace di pi&amp;ugrave;? \u00f0\u009f\u0094\u0094 Attiva le notifiche per scoprire i programmi in arrivo!