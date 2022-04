Sky Sport Serie B 2021/22 32a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (2 e 3 Aprile)

Appuntamento con la 32a giornata della Serie BKT 2021/2022 sui canali Sky e in streaming su NOW. Sabato 19 marzo, e domenica 20 marzo tutte le squadre scenderanno in campo.Si inizia dalle 14 con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sulla Serie BKT su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.

Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti e studi dedicati. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio.

SKY SERIE B 2021/22 DIRETTA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie B su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partitee coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

SABATO 2 APRILE 2022

ore 14:00 Diretta Gol Serie B 32a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Torna la B su Sky e torna DirettaGol, un concentrato d'emozioni, spettacolo e soprattutto gol che renderanno unico il nostro appuntamento settimanale con il 'campionato degli italiani'.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:

Alessandria vs Spal : Luca Mastorilli

: Luca Mastorilli Ascoli vs Pordenone : Alessandro Sugoni

: Alessandro Sugoni Cittadella vs Ternana: Marco Frisoli

Marco Frisoli Cosenza vs Parma : Paolo Redi

: Paolo Redi Cremonese vs Reggina : Maurizio Compagnoni

: Maurizio Compagnoni Lecce vs Frosinone: Andrea Marinozzi

ore 14:00 Serie B 32a Giornata: Lecce vs Frosinone (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

I salentini arrivano da 4 pareggi. -3 dalla capolista. 5 vittorie in 9 sfide di B. Laziali reduci dal 2 a 0 sul Benevento, ma non vincono da 5 trasferte. A Lecce 11 precedenti ufficiali tra le due squadre: 5 i successi giallorossi (ultimo 2-0 nella I Divisione 2013/14), 4 i pareggi (ultimo 2-2 nella B dello scorso anno) e 2 vittorie ciociare (ultima 3-1 nella serie B 2009/10). Lecce formazione cadetta 2021/22 con meno sconfitte subite: 3 in 31 giornate. Salentini da record anche per minor numero di rigori subiti (2, come il Pordenone). Lecce reduce da 4 pareggi consecutivi e striscia positiva di 6 turni (con prima 2 vittorie). I salentini hanno perso la loro ultima gara il 23 febbraio scorso, 1-2 a “Via del Mare” dal Cittadella. Di fronte le squadre fair-play della serie BKT 2021/22: nessuna espulsione finora subita dal Lecce in 31 turni, appena 1 dal Frosinone. Si sfidano primo, secondo e terzo marcatore della serie BKT 2021/22: comanda Coda a 18 reti, segue Strefezza a 12, terzo Charpentier a quota 10 (come Lapadula del Benevento, De Luca del Perugia, Donnarumma della Ternana e Vazquez del Parma). Alessio Tribuzzi ed Emanuele Pio Cicerelli sono i due giocatori che vantano il primato di subentri a partita in corso nella serie B 2021/22: 20 ciascuno alla giornata 31. Frosinone scatenato prima della pausa: 15 le reti ciociare dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, quasi un terzo dell’intero bottino totale giallazzurro composto da 47 gol segnati in 31 turni. Crisi Frosinone fuori casa: ciociari reduci da 2 punti nelle ultime 5 gare esterne, ed ultima vittoria risalente al 21 gennaio scorso, 1-0 a Parma. Marco Baroni mai vittorioso contro Fabio Grosso nei 2 precedenti tecnici ufficiali: in bilancio 1 pareggio ed 1 successo del mister giallazzurro. Marco Baroni ex di giornata, avendo allenato i giallazzurri in serie A, 22 panchine con score di 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte dal dicembre 2018 al giugno 2019, non evitando la discesa in B della formazione del presidente Stirpe. A Fabio Grosso non piace aprile: 1 punto netto di media partita, con score formato da 2 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in 15 partite disputate.

ore 14:00 Serie B 32a Giornata: Cremonese vs Reggina (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Lombardi con un ko nelle ultime 11 gare, 7 le vittorie. 2-1 all'andata. Reggina con una vittoria nelle ultime 9 trasferte. In vantaggio 2-1 in 4 sfide. Negli 8 confronti ufficiali tra le squadre allo “Zini” è assoluta parità: 3 vittorie grigiorosse (ultima 3-2 nella serie B 1990/91), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B dello scorso anno) e 3 successi calabresi (ultimo 1-0 nella coppa Italia 2006/07). Cremonese che ha segnato quasi il 50% dei suoi gol 2021/22 a cavallo della ripresa, 22 su 47, di cui 11 dal 31’ al 45’ recuperi inclusi (record della BKT in corso in questa fascia di gara) ed altrettanti dal 46’ al 60’. Cremonese squadra cadetta 2021/22 che vanta il maggior numero di vittorie: 17 in 31 giornate. Una sola sconfitta grigiorossa nelle ultime 11 giornate, lo 0-3 a Pisa del 13 marzo scorso; nel mezzo 7 vittorie della Cremonese e 3 pareggi. Se si considera che prima di questa serie positiva, la sconfitta subita 1-2 a Lecce del 23 gennaio scorso era stata preceduta da 4 vittorie ed 1 pareggio grigiorosso, nelle ultime 17 gare di serie BKT la squadra di Pecchia ha conseguito 35 punti, oltre 2 in media ad incontro. Nicolò Bianchi alla gara 100 in maglia amaranto. Il suo esordio risale al 6 agosto 2019, coppa Italia, Reggina-Vicenza 3-2. Per lui 66 partite di serie B, 28 di C e 5 di coppa Italia. Tra Fabio Pecchia e Roberto Stellone esistono 2 precedenti ufficiali: bilancio di 1 pareggio ed 1 vittoria del coach amaranto.

ore 14:00 Serie B 32a Giornata: Ascoli vs Pordenone (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 254

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Lucio Rizzica

Marchigiani reduci dal ko di Vicenza, ma imbattuti nelle ultime 5 gare in casa. Una vittoria, 1-0 all'andata, in 5 sfide di B. Friulani fanalino di coda. Nei 2 confronti nelle Marche fra le due squadre, bianconeri di casa mai vittoriosi: in bilancio 1 pareggio (2-2 nella serie B 2019/20) ed 1 successo neroverde (1-0 nella B dello scorso anno). Federico Dionisi giocatore più decisivo della serie BKT 2021/22: 16 i punti portati alla causa bianconera con le sue reti determinanti. Dionisi è undicesimo, con 112 reti, nella classifica dei marcatori all-time della serie B, dal 1929/30 ad oggi: prossimo traguardo l’arrivo in top ten, con decimo posto oggi occupato a quota 105 da Marco Ferrante. Ascoli reduce da 11 punti nelle ultime 5 giornate casalinghe, 3 vittorie e 2 pareggi lo score bianconero. Miglior serie positiva interna della stagione in corso, per la formazione marchigiana Ascoli cooperativa del gol nella serie B 2021/22 con 17 marcatori diversi andati finora a segno. Pordenone formazione cadetta 2021/22 che ha vinto meno partite dopo 31 giornate (2). Tre punti (frutto di altrettanti pareggi) ed 8 sconfitte il bilancio del Pordenone nelle ultime 11 giornate. Ultima vittoria friulana a Perugia, 1-0 lo scorso 22 gennaio. Tra Andrea Sottil e Bruno Tedino unico precedente tecnico l’andata dell’attuale serie B: Pordenone-Ascoli 0-1 lo scorso 20 novembre.

ore 14:00 Serie B 32a Giornata: Cittadella vs Ternana (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Veneti con 3 punti nelle ultime 5 gare. Umbri imbattuti da 3 turni. Al Tombolato non hanno mai vinto nei 5 precedenti di B, 3 pari e 2 ko. In Veneto i confronti ufficiali fra le due squadre sono 10 con padroni di casa imbattuti: 4 le vittorie granata (ultima 2-0 nella serie C 2016/17) e 6 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2017/18). Cittadella senza vittorie da 5 turni: 3 pareggi e 2 sconfitte venete, con ultima vittoria datata 27 febbraio scorso, 2-0 al “Tombolato” sul Frosinone. Granata a secco da 244’: ultima rete firmata Beretta su rigore al 26’ del pareggio per 1-1 a Parma lo scorso 11 marzo. Poi si contano i restanti 64’ al “Tardini”, lo 0-0 interno contro la Reggina e lo 0-1 a Pisa. Cittadella con 4 primati nella serie B 2021/22: maggior numero di espulsi in favore (7 in 31 turni, come il Monza), squadra che manda in rete meno giocatori (appena 9) e che segna di meno con subentranti (1 sola rete firmata, come il Perugia) e squadra più ammonita (103 “gialli” subiti). Giacomo Beretta alla gara 200 in serie B (considerata la sola regular season): esordio 27 agosto 2011 in Ascoli-Torino 1-2. Le maglie indossate: Ascoli, Juve Stabia, Pro Vercelli, Virtus Entella, Carpi, Foggia e Cittadella. Mirko Antonucci giocatore più volte sostituito nella serie BKT 2021/22: 25 le sue uscite anzitempo in 31 giornate. Ternana formazione sprint nei primi 15’: 10 le reti rossoverdi nel primo quarto d’ora di gara, primato condiviso con il Pisa. Ternana formazione che applica massimamente il turn-over: 151 sostituzioni effettuate su 155 a disposizione in 31 giornate, come Brescia e Perugia. Tra Edoardo Gorini e Cristiano Lucarelli unico confronto tecnico all’andata dell’attuale serie B: 1-1 al “Liberati” lo scorso 20 novembre.

ore 14:00 Serie B 32a Giornata: Cosenza vs Parma (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 256

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

Cosenza con un solo successo in 20 turni. Parma reduce dal 15° pareggio. Nei 2 precedenti: vittoria degli emiliani in Coppa Italia e 1-1 all'andata. A Cosenza esistono 5 precedenti tra le due squadre: 3 le vittorie calabresi (ultima 1-0 nella serie B 1989/90), 1 pareggio (0-0 nella serie B 1988/89) ed 1 successo crociato (2-1 nella serie B 1962/63). Parma senza reti al “San Vito-Marulla” da 282’, ultima firmata da Renzo Uzzecchini al 78’ del match vinto 2-1 il 5 maggio 1963, per altro unica volta che il Parma – su 5 confronti – ha segnato in Calabria. Un punto nelle ultime 4 giornate per il Cosenza, 2-2 in casa contro il Lecce lo scorso 15 marzo, nel mezzo 3 sconfitte. Ultima vittoria rossoblu il 2-1 casalingo sull’Alessandria del 26 febbraio scorso, per altro unica vittoria calabrese nelle ultime 20 giornate: restante bilancio di 7 pareggi e 12 sconfitte. Cosenza distratto in avvio gara: 8 reti subite nei primi 15’ di gioco dai calabresi, record del torneo condiviso con l’Alessandria. Parma in serie positiva da 7 giornate, record nel torneo 2021/22: 2 le vittorie ducali del periodo, 5 i pareggi, ed ultima sconfitta datata 19 febbraio scorso, Parma-Ternana 2-3. Emiliani a porta chiusa da 244’: ultima rete subita da Beretta al 26’ di Parma-Cittadella 1-1 dell’11 marzo scorso, dopo di che si sommano i residui 64’ contro i veneti e le gare a Vicenza (1-0) ed in casa contro il Lecce (0-0). Parma squadra cadetta 2021/22 che calcia meno rigori: appena 1 in 31 giornate. Parma-record per numero di pareggi nella serie BKT 2021/22: 15 in 31 giornate finora per gli emiliani. Tra Pierpaolo Bisoli e Giuseppe Iachini 4 confronti tecnici ufficiali: conduce per 2 successi ad 1 il coach rossoblu, con 1 pareggio a completare i conteggi. Aprile mese “difficile” per le squadre di Bisoli alla media di 1,08 punti-partita con score formato da 12 vittorie, 14 pareggi e 20 sconfitte in 46 partite disputate.

ore 14:00 Serie B 32a Giornata: Alessandria vs Spal (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 257

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Manuel Favia

Entrambe reduci da una sconfitta. Alessandria senza vittorie da 12 turni. In vantaggio 2 a 1 nei 3 precedenti di B. Emiliani sconfitti all'andata 3 a 2. I precedenti ufficiali fra le due squadre al “Moccagatta” sono 16: 8 le vittorie dei grigi di casa (ultima 2-0 nella serie C-1 1996/97), 5 i pareggi (ultimo 0-0 nella I Divisione 2013/14) e 3 successi estensi (ultimo 1-0 nella I Divisione 2010/11). L’Alessandria ha subito 23 dei suoi 51 gol in due diversi periodi di gara: 8 nei primi 15’ di gioco (record del torneo condiviso con il Cosenza) e ben 15 nei 15’ finali di partita (76’ – 90’ più recuperi). Alessandria senza successi da 12 giornate, con 5 pareggi e 7 sconfitte. Ultima affermazione il 2-0 interno sul Benevento del 22 gennaio scorso. I piemontesi sono in assoluto a secco da 363’ (ultima rete di Casarini al 87’ di Alessandria-Como 1-1 del 1 marzo scorso). Tra Moreno Longo e Roberto Venturato 6 precedenti tecnici ufficiali: 1 vittoria del coach dei piemontesi, 3 pareggi (sempre per 1-1) e 2 successi del mister degli emiliani.

ore 16:15 Serie B 32a Giornata: Benevento vs Pisa (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Campani reduci dal ko col Frosinone. Pisa con 4 vittorie nelle ultime 5 gare. -1 dalla capolista. Un successo, 1-0 all'andata, in 5 sfide di B. A Benevento padroni di casa imbattuti nei 7 precedenti ufficiali contro il Pisa: 5 le vittorie sannite (ultima 1-0 nella serie B 2016/17) e 2 pareggi (ultimo 1-1 nella serie BKT 2019/20). Padroni di casa sempre a segno nei 630’ presi in esame, totale di 9 marcature. 200 in serie B, considerata la sola regular season per Ahmad Benali, il cui esordio risale al 13 ottobre 2012, Novara-Brescia 4-2. Brescia, Pescara, Crotone e Pisa le maglie indossate tra i cadetti finora. 100 in serie B, nella sola regular season, per Giuseppe Mastinu e Samuele Birindelli. Il primo ha debuttato il 20 settembre 2016, Trapani-Spezia 0-0. Le maglie indossate: Spezia e Pisa. Il secondo ha esordito il 24 dicembre 2016 in Pisa-Spezia 0-0, vestendo finora la sola casacca nerazzurra. Pisa scatenato nei primi 15’ di gara: 10 le reti nerazzurre in 31 giornate, primato del torneo condiviso con la Ternana. Fabio Caserta mai vittorioso nei 5 precedenti tecnici contro Luca D’Angelo: in bilancio 2 pareggi e 3 successi del coach nerazzurro, le cui squadre hanno sempre segnato nei 450’ presi in esame, 9 gol totali. Aprile mese “da favola” per le squadre di Fabio Caserta: 2,41 la media punti partita con bilancio formato da 9 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta in 12 partite giocate. L’unico k.o. di Caserta nel quarto mese dell’anno solare, datato 22 aprile 2018, Casertana-Juve Stabia 3-1 in C, è stato guarda caso subito dai rossoblu campani, all’epoca allenati….da Luca D’Angelo !

DOMENICA 3 APRILE 2022

ore 15:30 Diretta Gol Serie B 32a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Torna la B su Sky e torna DirettaGol, un concentrato d'emozioni, spettacolo e soprattutto gol che renderanno unico il nostro appuntamento settimanale con il 'campionato degli italiani'.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:

Brescia vs L.R. Vicenza: Daniele Barone

Daniele Barone Como vs Monza : Antonio Nucera

: Antonio Nucera Crotone vs Perugia: Marco Frisoli

ore 15:30 Serie B 32a Giornata: Brescia vs L.R. Vicenza (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Lombardi senza vittorie da 4 turni. -5 dalla capolista. Vicenza reduce dal 2 a 0 sull'Ascoli. 8 vittorie a 6 per il Brescia in 14 sfide al Rigamonti. Nei 40 precedenti ufficiali fra le due squadre a Brescia si registrano 22 vittorie dei padroni di casa (ultima 2-1 nella serie B 2016/17), 7 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1999/00) ed 11 successi veneti (ultimo 3-0 nella serie BKT dello scorso anno). Gara 100 nel calcio italiano per Jesse Joronen che somma finora 29 gare di serie A, 67 di B, 2 di coppa Italia ed 1 nei play-off cadetti, sempre nel Brescia. Esordio il 18 agosto 2019, Perugia-Brescia 2-1 di coppa Italia, dopo tempi supplementari. Partita 300 nei professionisti per Stefano Sabelli, che somma finora 50 gare di serie A, 233 in B, 12 in coppa Italia e 4 in altri tornei. Per lui debutto assoluto il 12 agosto 2012, Perugia-Bari 4-1 di coppa Italia, dopo overtime. Le maglie indossate: Bari, Carpi, Empoli, Genoa e Brescia. Brescia senza vittorie dall’1 marzo scorso, 2-1 sul Perugia al “Rigamonti”: poi 3 pareggi ed 1 sconfitta in 4 giornate, serie negativa record 2021/22 per le “rondinelle”. Da 6 turni Brescia a porta aperta, totale di 8 reti al passivo: ultimo “clean sheet” in Brescia-Ascoli 2-0 del 23 febbraio scorso. Di contro lombardi in rete da 10 partite di fila, totale di 14 marcature ed ultimo stop nello 0-0 a Cosenza del 5 febbraio scorso. Brescia squadra cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: saldo positivo di +11. Il Brescia è una delle 3 squadre cadette che fa più cambi, a pari di Ternana e Perugia: 151 sui 155 a disposizione dopo 31 giornate. Brescia fair-play: squadra della BKT 2021/22 che ha subito meno ammonizioni, 61 in 31 partite. L.R.Vicenza fragile a cavallo della pausa: 29 delle 52 reti incassate dai biancorossi veneti arrivano in questa fase di gara, di cui 17 fra 31’ e 45’ inclusi recuperi, 12 dal 46’ al 60’. Gara 300 tra i “pro” per Daniel Cappelletti che somma finora 116 gare in B, 159 in Lega Pro, 13 in coppa Italia ed 11 in altri tornei con le maglie di Padova, Juve Stabia, Sudtirol/Alto Adige, Cittadella e Vicenza. Esordio assoluto il 2 ottobre 2010, serie B, Piacenza-Padova 2-2. Vicenza compagine cadetta 2021/22 che colleziona meno pareggi: appena 6 in 31 giornate. Due punti (ed anche 5 sconfitte) fuori casa per il Vicenza nelle ultime 7 trasferte. Ultima vittoria esterna biancorossa datata 26 novembre scorso, 1-0 a Crotone. Tra Eugenio Corini e Cristian Brocchi 2 precedenti tecnici ufficiali: coach biancorosso imbattuto con 1 successo ed 1 pareggio a proprio favore. Aprile mese storicamente “top” per le squadre di Corini, alla media di 1,72 punti-partita frutto di un bilancio formato da 12 vittorie, 2 pareggi ed 8 sconfitte in 22 match disputati.

ore 15:30 Serie B 32a Giornata: Como vs Monza (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicolò Ramella

Entrambe reduci da una vittoria. Como mai sconfitto in casa negli 8 precedenti di B, 4 vittorie e 4 pareggi. Monza a -2 dalla capolista Cremonese. Derby lombardo numero 40 al “Sinigaglia”: nei 39 precedenti gli archivi narrano di 15 successi lariani (ultimo 1-0 nella serie C-1 1996/97), 14 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 2014/15) e 10 vittorie brianzole (ultima 1-0 nella serie C 2019/20). Como squadra cadetta 2021/22 regina per rigori a favore: 10 calciati in 31 giornate. Il Como ha vinto in casa una sola partita delle ultime 9 disputate, con restante bilancio di 6 pareggi e 2 sconfitte. La vittoria risale al 20 febbraio scorso, 2-1 sul Cosenza. Monza reduce da 4 vittorie consecutive, con ultimo passo falso datato 2 marzo scorso, 1-1 contro il Parma all’ “U-Power Stadium”. Brianzoli a porta chiusa da 322’: ultima rete subita da Baldini su rigore al 38’ di Cittadella-Monza 1-2 del 5 marzo scorso. Monza attacco-record della serie BKT 2021/22: 51 reti segnate in 31 giornate. I biancorossi vantano altri due record: squadra che ha subito più espulsioni (7, come il Pordenone) e che va in gol maggiormente con subentranti: 20 delle 51 reti brianzole arrivano da giocatori entrati in campo a partita in corso. Monza scatenato nei finali di gara: 17 delle 51 reti (un terzo esatto del totale) siglato dai biancorossi nei 15’ finali più recuperi. Tra Giacomo Gattuso e Giovanni Stroppa unico precedente tecnico l’andata: vittoria 3-2 del mister biancorosso lo scorso 21 novembre.

ore 15:30 Serie B 32a Giornata: Crotone vs Perugia (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 254

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli

Entrambe reduci da una sconfitta. Calabresi a -5 dalla quartultima. Due vittorie a testa e 1 pareggio nei 5 precedenti di Serie B all'Ezio Scida. Nei 7 precedenti ufficiali tra le due squadre allo “Scida”, score di 3 vittorie rossoblu (ultima 2-0 nella serie BKT 2018/19), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione 2007/08) e 2 successi biancorossi (ultimo 3-2 nella serie B 2019/20). Padroni di casa sempre a segno nei 630’ presi in esame, totale di 11 marcature. Crotone formazione cadetta che subisce più rigori nel torneo 2021/22: 10 in 31 giornate. Crotone da 207’ a porta chiusa in casa: ultima rete subita da Liotti al 63’ di Crotone-Cosenza 3-3 del 23 febbraio scorso. Turn-over opposto di scena oggi allo “Scida”: appena 126 sostituzioni effettuate dai calabresi su 155 a disposizione in 31 giornate, ben 151 dai biancorossi umbri, più di tutti alla pari di Ternana e Brescia. 100 in biancorosso per Filippo Sgarbi: esordio il 16 febbraio 2019, Carpi-Perugia 0-1 in serie B. Per lui finora 67 gare di serie B, 21 di C, 7 di coppa Italia e 4 in altri tornei. Mini-crisi Perugia: una sola vittoria biancorossa in 6 giornate, 1-0 a Reggio Calabria lo scorso 15 marzo; nel mezzo 2 pareggi e 3 sconfitte. Perugia formazione cadetta 2021/22 che va in gol di meno con subentranti: 1 sola rete, alla pari del Cittadella. Tra Francesco Modesto e Massimiliano Alvini un solo incrocio tecnico ufficiale: Cesena-Reggiana 0-0 in serie C, 9 novembre 2019.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog