Sabato 9 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Fino all'8 giugno Sky apre la programmazione di Sky Cinema a tutti i clienti via satellite e via fibra: dal 301 di Sky un’ampia offerta di canali e una selezione di titoli on demand per farti compagnia con le prime visioni più attese, le collezioni tematiche e film di ogni genere.



Beast Of Burden - Il Trafficante

Thriller con Daniel Radcliffe, in corsa contro il tempo. Un pilota d'aerei, a bordo del suo Cessna, ha un'ora di tempo per consegnare un carico di droga e salvare sua moglie.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

I cento passi

Miglior Sceneggiatura a Venezia per il biopic su Peppino Impastato con Luigi Lo Cascio, diretto da Marco Tullio Giordana. Anni 70: un giornalista sfida l'omerta' per opporsi a Cosa Nostra

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Four Rooms

Quattro registi guidati da Tarantino per altrettanti episodi con Antonio Banderas, Madonna e Tim Roth. Un portiere d'albergo viene coinvolto in una serie di situazioni bizzarre e macabre

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Fuga dal pianeta terra

Buffi alieni per un film d'animazione inconsueto. L'astronauta Scorch Supernova risponde a un SOS proveniente da un pianeta sconosciuto, la Terra, ma cade vittima di una trappola

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Jurassic Games

Uomini contro animali preistorici in un fanta-action nel segno della realta' virtuale. I detenuti di un carcere del futuro sono obbligati a lottare contro voraci dinosauri in diretta tv

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Above Ground - Segreti sepolti

Bugie, tradimenti e omicidi in un incalzante thriller ambientato nel Missouri. Un uomo sparisce nel nulla dopo essere entrato in affari illeciti con una misteriosa nutrizionista

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di 'Pretty Woman'. Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Winged Creatures - Il giorno del destino

Kate Beckinsale, Forest Whitaker e Dakota Fanning in un dramma scioccante. Uno squilibrato compie una strage all'interno di un fast food, segnando per sempre la vita dei sopravvissuti

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un Figlio all'improvviso

Christian Clavier in una brillante commedia dai divertenti equivoci. La vita di una coppia di mezza eta' cambia radicalmente con l'arrivo di un giovane che afferma di essere loro figlio

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il giorno più bello del mondo

Commedia di grande successo per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Cliffhanger - L'ultima sfida

Sylvester Stallone in un'adrenalinica avventura. Schiacciato dal rimorso per la morte di una ragazza sulle Montagne Rocciose, un soccorritore trovera' il suo riscatto tra quelle vette

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Crazy&Rich

La newyorkese Rachel Chu accompagna il suo fidanzato di lunga data Nick Young al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Emozionata perche' visitera' l'Asia per la prima volta, ma nervosa perche' conoscera' la famiglia di Nick, ben presto Rachel scopre che Nick ha omesso qualche piccolo dettaglio sulla sua vita. Infatti, non solo Nick e' il discendente di una delle famiglie piu' importanti del Paese, ma e' anche uno degli scapoli piu' ambiti. Accanto a Nick, Wu diventa cosi' facile bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e, peggio ancora, della madre di lui, che sembra non approvare la scelta del figlio. Diventa subito chiaro che i soldi non possono comprare l'amore, ma possono senz'altro complicarlo...

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Batman v Superman: Dawn of Justice

Spettacolare film, basato sui personaggi dei fumetti DC Comics. Mentre Batman, Ben Affleck, e Superman, Henry Cavill, si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano. Cast impreziosito da Amy Adams, Gal Gadot, Diane Lane e Laurence Fishburne.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Shark

In questo fanta-horror uno tsunami colpisce le coste australiane invadendo buona parte della citta'. Dopo la devastazione portata dall'onda i sopravvissuti si ritrovano impossibilitati ad uscire e dovranno vedersela con alcuni squali bianchi assetati di sangue.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Il colore viola

Tempi duri, nel sud degli Stati Uniti all'inizio del secolo, per la nera Celie, costretta a una miserevole esistenza da un marito crudele e manesco che la umilia in ogni modo. Ma la serenita', la pazienza e la speranza di Celie la porteranno sana e salva al lieto fine.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Ti stimo fratello

Giovanni, ingegnere elettronico neolaureato, lascia Genova per Milano, raggiunto da Jonny, gemello diverso col vizio della house music.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)