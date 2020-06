Martedi 9 Giugno 2020 Sky Cinema HD, Tutti Pazzi a Tel Aviv

Regali da uno sconosciuto - The Gift

Jason Bateman e Rebecca Hall nel thriller di Joel Edgerton che si ritaglia il ruolo dello stalker. Un vecchio compagno di scuola si insinua ossessivamente nella vita di una coppia

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Tutti pazzi a Tel Aviv

Commedia sulla crisi arabo-israeliana premiata a Venezia. Un palestinese, stagista sul set di una soap opera, trova un insolito accordo con l'ufficiale israeliano del checkpoint

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Elysium

Action fantascientifico con Matt Damon e Jodie Foster. 2154: mentre i ricchi vivono nella stazione spaziale Elysium, il resto dell'umanita' sopravvive sulla Terra. Ma un operaio si ribella

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hook - Capitan Uncino

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull'Isola che non c'e' per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato

Prequel della Trilogia dell'Anello tratta dal romanzo di J. R. R. Tolkien. Lo hobbit Bilbo inizia un pericoloso viaggio per accompagnare 13 nani decisi a riconquistare la loro casa

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Padre

Riscatto e vendetta con Tim Roth e Nick Nolte. Braccato dai poliziotti, un truffatore si traveste da sacerdote, ruba una macchina e fugge insieme a una giovane compagna di viaggio

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un'estate in Provenza

Jean Reno e Anna Galiena in una commedia immersa in scenari incantevoli. Tre ragazzi passano le vacanze nella tenuta di campagna del nonno: un uomo burbero e dal passato tempestoso

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità

Julian Schnabel dirige Willem Dafoe, miglior attore a Venezia, nel biopic che racconta i tormenti artistici del pittore olandese, il legame con il fratello Theo e con Paul Gauguin

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Commediasexi

Paolo Bonolis ed Elena Santarelli in una graffiante commedia di Alessandro D'Alatri. Un politico, paladino della famiglia tradizionale, deve nascondere l'esistenza della sua amante

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ricomincio da me

Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens in una commedia sulla voglia di riscatto. Una quarantenne insoddisfatta ottiene il lavoro dei suoi sogni ma deve fare i conti con il proprio passato

(SKY CINEMA PER TE 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Miami Vice

Michael Mann dirige Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong Li nell'action ispirato alla serie cult anni 80. I poliziotti Sonny e Rico si infiltrano in una banda di narcotrafficanti

(SKY CINEMA PER TE 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Trafficanti

Dal regista di "Una notte da leoni", ispirato ad una storia vera. Le vicende di due amici di Miami poco piu' che ventenni durante il periodo della prima Guerra in Iraq, che, sfruttando un'iniziativa semisconosciuta del governo, iniziano una piccola attivita' relativa a contratti dell'esercito U.S.A. Ben presto i due amici si troveranno ad affrontare faccende al di sopra delle loro possibilita' e saranno coinvolti in un affare da 300 milioni di dollari. Con Bradley Cooper

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Din Don - Il ritorno

Sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Donato e' tornato a fare il manager. All'improvviso riceve una telefonata: don Dino e' volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato intende dargli l'ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese del Trentino dove Don Dino prestava servizio per partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che il prete, nel testamento, l'ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire cio' che lui non ha potuto concludere.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

La mummia, il ritorno

Dieci anni dopo la sua dipartita, il cattivo Imhotep si reincarna per sconfiggere il Re Scorpione e rapisce il figlio dell'esploratore O' Connell e signora.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

The Danish Girl

Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista ad Alicia Vikander per questo film ispirato alla storia vera del primo transgender che si sottopose ad un intervento per il cambiamento del sesso. Copenaghen, anni 20. Artista affermato, Einar Wegener posa per la moglie Gerda sostituendo la modella. Nell'indossare abiti da donna, il pittore sente risvegliarsi in lui un'altra identita', quella di Lili, e cerca di avere un corpo che corrisponda al suo alter-ego femminile. Elaborazione della storia autentica del primo transgender che si sottopose a un intervento di riattribuzione sessuale nel 1930.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2

L'ispettore capo Lee e il detective James Carter sono tornati! Ma questa volta sono in vacanza ad Hong Kong. Subito dopo il loro arrivo nella metropoli cinese, una bomba esplode all'ambasciata americana e all'ispettore Lee viene assegnato al caso. Con J. Chan e C. Tucker.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)