Guida TV Sky Cinema e NOW: Black Site - La tana del lupo, Lunedi 4 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, non perderti "Black Site - La tana del lupo", un adrenalinico action con Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney, dove un pericoloso detenuto tiene in scacco le vite di un gruppo di ufficiali in un bunker top secret. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella commovente storia di "La prima cosa bella", diretto da Paolo Virzì e interpretato da Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli, dove un insegnante torna nella natia Livorno al capezzale della madre tuffandosi nei ricordi della sua infanzia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi l'epico western "Per un pugno di dollari", diretto da Sergio Leone e con Clint Eastwood nel ruolo del pistolero che risolve la lotta tra due famiglie di contrabbandieri.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, ridi e commuoviti con "Instant Family", una commedia con Mark Wahlberg, Rose Byrne e Octavia Spencer, dove una coppia adotta tre fratelli abbandonati, trasformando la loro vita in una vera e propria avventura. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati per l'azione con "Bumblebee", uno spin-off della saga dei Transformers, dove l'autobot Bumblebee stringe una tenera amicizia con una giovane ragazza mentre sono entrambi braccati dai servizi segreti. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, tieniti pronto per "Impero criminale", un thriller ambientato a Londra con Sam Claflin e Timothy Spall, dove un ex pugile desidera una vita serena ma finisce coinvolto in una rete di corruzione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, vivi l'avventura con "Tutti pazzi per l'oro", una commedia avventurosa con Matthew McConaughey e Kate Hudson, dove un cacciatore di tesori si mette sulle tracce di un'inestimabile fortuna. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, lasciati ispirare da "The Blind Side", con Sandra Bullock, un emozionante racconto basato su una storia vera, dove un giovane afroamericano trova una nuova famiglia e diventa una star del football. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "Appena un minuto", una commedia con Max Giusti e Loretta Goggi, dove un uomo in crisi ottiene uno smartphone che gli consente di tornare indietro nel tempo di 60 secondi.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, saranno replicati "Secret Team 355", seguito da "A Bigger Splash" su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311. Buona visione!

