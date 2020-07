Sabato 4 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Wajib - Invito al matrimonio

Le ragazze di Wall Street

Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles in un film ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare i ricchi clienti di un club di Manhattan

Wajib - Invito al matrimonio

Pluripremiata pellicola ambientata a Nazareth. Un professore ha l'occasione di riallacciare i rapporti con il figlio, mentre organizza un matrimonio seguendo la tradizione palestinese

Fast and Furious

Paul Walker e Vin Diesel nel primo entusiasmante capitolo della saga. Un agente di Los Angeles si infiltra nel mondo delle corse clandestine per smascherare una banda di rapinatori.

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'esperta di paranormale per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata.

Jackie Brown

Il tocco inconfondibile di Quentin Tarantino che dirige Pam Grier, Samuel L. Jackson e Michael Keaton. Una hostess collabora con la polizia per incastrare il criminale per cui lavora.

The Beach

Danny Boyle dirige Leonardo DiCaprio in un avventuroso viaggio verso l'ignoto. Un turista segue una mappa segreta che conduce su un'isola paradisiaca abitata da una piccola comunita'.

Mangia, prega, ama

Alla ricerca della felicita' con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l'uomo dei sogni

Il bambino con il pigiama a righe

Dal bestseller di John Boyne, la commovente storia dell'amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento.

Un nemico che ti vuole bene

Black comedy con Diego Abatantuono. Un professore salva la vita di un killer professionista che, per riconoscenza, e' disposto a uccidere il peggior nemico del suo salvatore

The Kill Team

Nat Wolff e Alexander Skarsgard in un film tratto da una storia vera. Afghanistan: in un plotone incaricato di stanare terroristi, un soldato entra in conflitto con il suo superiore.

Copia originale

Melissa McCarthy candidata all'Oscar nel biopic sulla scrittrice Lee Israel, che sfrutto' il suo talento per comporre e vendere false lettere di personaggi famosi scomparsi.

Mechanic: resurrection

Sequel de "Professione assassino" con Jason Statham e Jessica Alba. Arthur Bishop, il piu' pericoloso assassino del mondo, pensava di essersi lasciato alle spalle il passato criminale quando torna a tormentarlo il suo peggior nemico di sempre per rapire l'amore della sua vita. Costretto a viaggiare in giro per il mondo, dovra' portare a termine alcuni omicidi impossibili e fare cio' che gli riesce meglio: farli apparire come incidenti.

Hurricane - Allerta uragano

Dal regista di "The Fast and the Furious", un action-movie mozzafiato. Mentre e' in arrivo un pericolosissimo uragano, un gruppo di criminali tenta di accedere a una cassaforte il cui codice e' conosciuto solo da una giovane che lavora nel campo della sicurezza. Con Maggie Grace

Lo stagista inaspettato

Ben Whittaker (Robert De Niro) e' un settantenne pensionato che ha scoperto che in fondo la pensione non e' come immaginava e decide cosi' di sfruttare la prima occasione utile per rimettersi in pista e di proporsi come stagista a una societa' di moda, che lo assume. Nonostante le diffidenze iniziali, Ben dimostrera' alla fondatrice della compagnia (Anne Hathaway) di essere una valida risorsa per l'azienda e tra i due nascera' un'inaspettata sintonia.

Cado dalle nubi

Film campione di incassi che segna l'esordio cinematografico del comico pugliese Checco Zalone. Le strampalate peripezie di Checco, che fugge dalla Puglia e si trasferisce nella vitale Milano per realizzare le sue aspirazioni canore. Nel cast anche Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano ("Squadra antimafia"), e Ivano Marescotti ("Il restauratore").

