DAZN | Serie B 2021/22 Playoff Semifinale Ritorno, Palinsesto Telecronisti

La Lega di Serie BKT ha ufficializzato le date dei playoff del campionato 2021/22 per un mese di maggio carico di emozioni da vivere tutte su DAZN. Sei le squadre impegnate nella corsa all'ultimo posto valido per la promozione a partire dal 13 maggio e fino alla finale di ritorno del 29 maggio 2022.

Prima delle semifinali che vedono impegnate la squadra terza classificata e la quarta al termine del campionato di Serie BKT. A differenza del turno preliminare, le semifinali di playoff si disputano nell'arco dei 180 minuti con gare di andata e ritorno. La novità riguarda i casi di parità. Se al termine del doppio confronto persiste un punteggio pari, non verranno disputati i tempi supplementari né calciati i rigori. In finale passerà la squadra con il miglior piazzamento in classifica durante la stagione regolare.

Sabato 21 alle 18 si riparte dall'1-0 e dall'urlo di Lapadula nei pressi del novantesimo. Il Benevento, per completare l'opera, deve però passare dalla Toscana: il ritorno delle semifinali di playoff si gioca infatti a Pisa. C'è solo un modo, per i nerazzurri, di centrare la finale: vincere. Non c'è nessun altro risultato. Anche nel caso in cui dovesse arrivare un 1-0 come all'andata, i toscani guadagnerebbero l'epilogo dei playoff in virtù di un posizionamento migliore in classifica. Un passo alla volta, in attesa di capire anche le scorie dell'andata. Al momento, la sensazione è che Caserta e D'Angelo vogliano confermare gli undici visti all'andata. A proposito dei nerazzurri: come sta Hermannsson? Passa tutto da qui e dalle condizioni di De Vitis, anche perché Birindelli sulla fascia è un altro giocatore.

Domenica 22 alle 21 seconda parte della doppia sfida tra Monza e Brescia. Dopo l'andata al Rigamonti vinta dai brianzoli 2-1 con doppietta di Gytkjaer, le due squadre si ritrovano allo U-Power Stadium: per la squadra di Stroppa, oltre al vantaggio del campo, anche quello del miglior piazzamento in classifica, che premierebbe il Monza in caso di parità al termine dei 180 minuti. Stroppa e Corini devono fare i conti con la stanchezza, ma soprattutto gli ospiti dovranno attaccare per ribaltare una situazione complicata. Dopo l'impresa al Rigamonti, Stroppa è intenzionato a confermare lo stesso undici di partenza con Mota Carvalho e Gytkjaer in attacco dovendo fare i conti con molti assenti importanti. Il Brescia deve vincere con più di un gol di scarto per continuare a sognare la promozione in Serie A TIM. Corini dovrà inventarsi qualcosa.

Chi vince le due semifinali si sfiderà nell'atto finale con gare di andata e ritorno, quest'ultima in casa della formazione piazzatasi meglio in campionato durante la stagione regolare. Anche in questo caso se al termine dei 180 minuti permane un risultato di parità, a festeggiare la promozione sarebbe la squadra con più punti in classifica. In caso di parità anche nel punteggio in campionato si proseguirebbe con supplementari e rigori.

DAZN SERIE B DIRETTA - PLAYOFF SEMIFINALE - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it



Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi

SABATO 21 MAGGIO 2022

ore 18:00 Serie B PlayOff Semifinale Ritorno: Pisa vs Benevento [and. 0-1] (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia- Commento: Alessandro Budel

Dopo le difficoltà nel finale di stagione regolare, il Benevento ha cambiato faccia nei playoff e dopo aver superato l'Ascoli si è preso la gara d'andata col Pisa vincendo per 1-0. I nerazzurri devono quindi rimontare, forti non solo del vantaggio del campo, ma anche della classifica: in caso di parità al termine della partita di ritorno infatti, i ragazzi di D'Angelo supererebbero il turno per il miglior piazzamento.

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

ore 21:00 Serie B PlayOff Semifinale Ritorno: Monza vs Brescia [and. 2-1] (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Stefan Schwoch

Seconda parte della doppia sfida tra Monza e Brescia. Dopo l'andata al Rigamonti, le due squadre si ritrovano allo U-Power Stadium: per la squadra di Stroppa, oltre al vantaggio del campo, anche quello del miglior piazzamento in classifica, che premierebbe il Monza in caso di parità al termine dei 180 minuti. Chi arriverà in finale?

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi