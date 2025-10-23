Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 23 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

Giovedi 23 Ottobre



UEFA CONFERENCE LEAGUE

UEFA EUROPA LEAGUE



SU SKY E IN STREAMING SU NOW

36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON DIRETTA GOL



TRE LE ITALIANE IN CAMPO:

alle 18:45 STEAUA BUCAREST - BOLOGNA e RAPID VIENNA - FIORENTINA

alle 21 ROMA - VICTORIA PLZEN



Approfondimento pre e postpartita affidato a

STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

TV8 Europa League Night

in diretta un big match tra club stranieri

Giovedi 23 Ottobre dalle 20.30 su TV8

e a seguire il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky ein streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre la terza giornata della “league phase” di UEFA Europa League e il secondo turno di UEFA Conference League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251).

LE ITALIANE - Alle 18.45 saranno due le squadre italiane a scendere in campo: il Bologna affronterà lo Steaua Bucarest (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) in Europa League, mentre la Fiorentina giocherà contro il Rapid Vienna (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) in Conference League. Alle 21 altro appuntamento italiano in Europa League, con la Roma che sfiderà il Victoria Plzen (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) allo Stadio Olimpico.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

LA COPERTINA - "Ci vogliamo bene", la copertina di Europa League e Conference League, che aprirà gli studi del giovedì sera di Sky Sport, è sulle note e le immagini della live acustic version del brano "Quando nessuno ci vede", title track dell’EP di esordio della cantante mew.

L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO - La tre giorni di grande calcio internazionale si conclude poi con Nottingham Forest-Porto, in diretta su TV8 giovedì 23 ottobre, alle ore 21.00. I padroni di casa cercano la prima vittoria, dopo il pareggio all’esordio contro il Betis Siviglia e l’amara sconfitta contro il Midtjylland, mentre la squadra portoghese è a punteggio pieno con 6 punti. Il post-partita è al centro della puntata di Sky Sport 24 Night, il tg sportivo di Cielo, in diretta in seconda serata sette giorni su sette, che per l’occasione sarà in simulcast su TV8. In scaletta anche i servizi su Roma-Viktoria Plzen e Steaua Bucarest-Bologna di Europa League e Rapid Vienna-Fiorentina di Conference League. In più, tutti i gol e gli highlights del giovedì di coppa.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2025/26 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

UEFA EUROPA LEAGUE 3a GIORNATA



ore 16:30 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: FEYENOORD vs PANATHINAIKOS

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Menon



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Menon dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”

In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini



In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"

In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside



In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"

con Martina Quaranta



con Martina Quaranta ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League



- Salisburgo vs Ferencvaros: Alberto Pucci

- Fenerbache vs Stoccarda : Gaia Brunelli

- Steaua Bucarest vs Bologna: Paolo Ciarravano

- Go Ahead Eagles vs Aston Villa : Matteo Marceddu

- Genk vs Betis: Alessandro Sugoni

- Lione vs Basilea : Manuel Favia

- Brann vs Rangers: Elia Faggion

- Braga vs Stella Rossa : Fabrizio Redaelli





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League - Alberto Pucci - : Gaia Brunelli - Paolo Ciarravano - : Matteo Marceddu - Alessandro Sugoni - : Manuel Favia - Elia Faggion - : Fabrizio Redaelli ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: STEAUA BUCAREST vs BOLOGNA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Daniele Barone - Commento: Fernando Orsi

Inviato: Marco Nosotti

I rumeni restano a quota 3 dopo la sconfitta in casa contro lo Young Boys. Bologna con il primo punto dopo l'1-1 interno contro il Friburgo. Nessun precedente.



ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: GO AHEAD EAGLES vs ASTON VILLA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Calogero Destro



ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: FENERBAHCE vs STOCCARDA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Pietro Nicolodi ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: LIONE vs BASILEA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Cristiano



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Giovanni Cristiano ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL



- Roma vs Viktoria Plzen : Dario Massara

- Young Boys vs Ludogorets: Alberto Pucci

- Celtic vs Sturm Graz: Andrea Menon

- Lille vs Paok: Elia Faggion

- Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland: Fabrizio Redaelli

- Malmoe vs Dinamo Zagabria: Manuel Favia

- Nottingham Forest vs Porto : Matteo Marceddu

- Celta Vigo vs Nizza: Alessandro Sugoni

- Friburgo vs Utrecht : Gaia Brunelli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL - : Dario Massara - Alberto Pucci - Andrea Menon - Elia Faggion - Fabrizio Redaelli - Manuel Favia - : Matteo Marceddu - Alessandro Sugoni - : Gaia Brunelli ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: ROMA vs VIKTORIA PLZEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile - Commento: Massimo Gobbi

Inviati: Paolo Assogna e Angelo Mangiante

I giallorossi restano a 3 punti dopo il ko contro il Lille. In vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti, un pari. Cechi con 4 punti: un pareggio e il successo sul Malmoe.



ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: NOTTINGHAM FOREST vs PORTO

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zanon

Gli inglesi restano con un punto dopo il ko con il Midtjylland. Porto a quota 6 dopo i successi su Salisburgo e Stella Rossa. Ha vinto l'unico precedente (1978).





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Federico Zanon Gli inglesi restano con un punto dopo il ko con il Midtjylland. Porto a quota 6 dopo i successi su Salisburgo e Stella Rossa. Ha vinto l'unico precedente (1978). ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: CELTA VIGO vs NIZZA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Giovanni Rispoli ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: CELTIC vs STURM GRAZ

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2a GIORNATA

dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”

In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini



In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"

In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside



In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"

con Martina Quaranta



con Martina Quaranta ore 18:45 Uefa Conference League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL



- Aek vs Aberdeen: Pietro Scognamiglio

- Hacken vs Rayo Vallecano : Gioele Anni

- Breidablik vs Kuopio : Peppe Di Giovanni

- Shakhtar D. vs Legia V. : Luca Pellegrini

- Drita vs Omonoia: Matteo Occhiuto

- Az Alkmaar vs Slovan B . ; Matteo Occhiuto

- Rijeka vs Sparta Praga; Marco Pagano

- Shkendija vs Shelbourne: Sabino Palermo

- Rapid Vienna vs Fiorentina: Antonio Nucera

- Strasburgo vs Jagiellonia ; Matteo Sfolcini



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL - Pietro Scognamiglio - : Gioele Anni - : Peppe Di Giovanni - : Luca Pellegrini - Matteo Occhiuto - . ; Matteo Occhiuto - Marco Pagano - Sabino Palermo - Antonio Nucera - ; Matteo Sfolcini ore 21:00 Uefa Conference League 2025/26 2a Giornata: RAPID VIENNA vs FIORENTINA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti

Inviata: Vanessa Leonardi

Austriaci reduci dal ko contro il Lech Poznan (4-1). I viola vengono dal 2-0 al Franchi contro il Sigma Olomouc. In vantaggio 4 a 1 nei 5 precedenti.





ore 21:00 Uefa Conference League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL



- Mainz vs Zrinjski: Matteo Sfolcini

- Crystal P. vs Aek Larnaca : Federico Botti

- Hamrun Spartans vs Losanna: Gioele Anni

- Lincoln vs Lech Poznan: Marco Pagano

- Samsunspor vs Dynamo K.: Peppe Di Giovanni

- Shamrock R. vs Celje: Luca Pellegrini

- Sigma O. vs Rakow: Pietro Scognamiglio

- U. Craiova vs Noah: Sabino Palermo

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________





Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.