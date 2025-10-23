Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 23 Ottobre: Palinsesto Telecronisti
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
Giovedi 23 Ottobre
UEFA CONFERENCE LEAGUE
UEFA EUROPA LEAGUE
SU SKY E IN STREAMING SU NOW
36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA
CON DIRETTA GOL
TRE LE ITALIANE IN CAMPO:
alle 18:45 STEAUA BUCAREST - BOLOGNA e RAPID VIENNA - FIORENTINA
alle 21 ROMA - VICTORIA PLZEN
Approfondimento pre e postpartita affidato a
STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE
con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
TV8 Europa League Night
in diretta un big match tra club stranieri
Giovedi 23 Ottobre dalle 20.30 su TV8
e a seguire il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night
Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky ein streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre la terza giornata della “league phase” di UEFA Europa League e il secondo turno di UEFA Conference League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251).
LE ITALIANE - Alle 18.45 saranno due le squadre italiane a scendere in campo: il Bologna affronterà lo Steaua Bucarest (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) in Europa League, mentre la Fiorentina giocherà contro il Rapid Vienna (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) in Conference League. Alle 21 altro appuntamento italiano in Europa League, con la Roma che sfiderà il Victoria Plzen (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) allo Stadio Olimpico.
STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
LA COPERTINA - "Ci vogliamo bene", la copertina di Europa League e Conference League, che aprirà gli studi del giovedì sera di Sky Sport, è sulle note e le immagini della live acustic version del brano "Quando nessuno ci vede", title track dell’EP di esordio della cantante mew.
L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO - La tre giorni di grande calcio internazionale si conclude poi con Nottingham Forest-Porto, in diretta su TV8 giovedì 23 ottobre, alle ore 21.00. I padroni di casa cercano la prima vittoria, dopo il pareggio all’esordio contro il Betis Siviglia e l’amara sconfitta contro il Midtjylland, mentre la squadra portoghese è a punteggio pieno con 6 punti. Il post-partita è al centro della puntata di Sky Sport 24 Night, il tg sportivo di Cielo, in diretta in seconda serata sette giorni su sette, che per l’occasione sarà in simulcast su TV8. In scaletta anche i servizi su Roma-Viktoria Plzen e Steaua Bucarest-Bologna di Europa League e Rapid Vienna-Fiorentina di Conference League. In più, tutti i gol e gli highlights del giovedì di coppa.
SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2025/26 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW
DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.
UEFA EUROPA LEAGUE 3a GIORNATA
- ore 16:30 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: FEYENOORD vs PANATHINAIKOS
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Andrea Menon
- dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini
- dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"
In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"
con Martina Quaranta
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League
- Salisburgo vs Ferencvaros: Alberto Pucci
- Fenerbache vs Stoccarda: Gaia Brunelli
- Steaua Bucarest vs Bologna: Paolo Ciarravano
- Go Ahead Eagles vs Aston Villa: Matteo Marceddu
- Genk vs Betis: Alessandro Sugoni
- Lione vs Basilea: Manuel Favia
- Brann vs Rangers: Elia Faggion
- Braga vs Stella Rossa: Fabrizio Redaelli
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: STEAUA BUCAREST vs BOLOGNA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Daniele Barone - Commento: Fernando Orsi
Inviato: Marco Nosotti
I rumeni restano a quota 3 dopo la sconfitta in casa contro lo Young Boys. Bologna con il primo punto dopo l'1-1 interno contro il Friburgo. Nessun precedente.
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: GO AHEAD EAGLES vs ASTON VILLA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Calogero Destro
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: FENERBAHCE vs STOCCARDA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Pietro Nicolodi
- ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: LIONE vs BASILEA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Giovanni Cristiano
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL
- Roma vs Viktoria Plzen: Dario Massara
- Young Boys vs Ludogorets: Alberto Pucci
- Celtic vs Sturm Graz: Andrea Menon
- Lille vs Paok: Elia Faggion
- Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland: Fabrizio Redaelli
- Malmoe vs Dinamo Zagabria: Manuel Favia
- Nottingham Forest vs Porto: Matteo Marceddu
- Celta Vigo vs Nizza: Alessandro Sugoni
- Friburgo vs Utrecht: Gaia Brunelli
- ore 21:00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: ROMA vs VIKTORIA PLZEN
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Riccardo Gentile - Commento: Massimo Gobbi
Inviati: Paolo Assogna e Angelo Mangiante
I giallorossi restano a 3 punti dopo il ko contro il Lille. In vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti, un pari. Cechi con 4 punti: un pareggio e il successo sul Malmoe.
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: NOTTINGHAM FOREST vs PORTO
[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Federico Zanon
Gli inglesi restano con un punto dopo il ko con il Midtjylland. Porto a quota 6 dopo i successi su Salisburgo e Stella Rossa. Ha vinto l'unico precedente (1978).
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: CELTA VIGO vs NIZZA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Giovanni Rispoli
- ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 3a Giornata: CELTIC vs STURM GRAZ
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Christian Giordano
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2a GIORNATA
- dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”
In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini
- dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"
In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"
con Martina Quaranta
- ore 18:45 Uefa Conference League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL
- Aek vs Aberdeen: Pietro Scognamiglio
- Hacken vs Rayo Vallecano: Gioele Anni
- Breidablik vs Kuopio: Peppe Di Giovanni
- Shakhtar D. vs Legia V. : Luca Pellegrini
- Drita vs Omonoia: Matteo Occhiuto
- Az Alkmaar vs Slovan B. ; Matteo Occhiuto
- Rijeka vs Sparta Praga; Marco Pagano
- Shkendija vs Shelbourne: Sabino Palermo
- Rapid Vienna vs Fiorentina: Antonio Nucera
- Strasburgo vs Jagiellonia; Matteo Sfolcini
- ore 21:00 Uefa Conference League 2025/26 2a Giornata: RAPID VIENNA vs FIORENTINA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Lorenzo Minotti
Inviata: Vanessa Leonardi
Austriaci reduci dal ko contro il Lech Poznan (4-1). I viola vengono dal 2-0 al Franchi contro il Sigma Olomouc. In vantaggio 4 a 1 nei 5 precedenti.
- ore 21:00 Uefa Conference League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questa giornata di UEL e della UECL
- Mainz vs Zrinjski: Matteo Sfolcini
- Crystal P. vs Aek Larnaca : Federico Botti
- Hamrun Spartans vs Losanna: Gioele Anni
- Lincoln vs Lech Poznan: Marco Pagano
- Samsunspor vs Dynamo K.: Peppe Di Giovanni
- Shamrock R. vs Celje: Luca Pellegrini
- Sigma O. vs Rakow: Pietro Scognamiglio
- U. Craiova vs Noah: Sabino Palermo
