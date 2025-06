Serie A 2025-2026, il calendario con anticipi e posticipi DAZN e Sky 1a - 2a - 3a Giornata

La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti:

Venerdì : 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN)





: 1 alle ore Sabato : 3 anticipi , rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN) , 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN)





: 3 , rispettivamente alle ore , e Domenica : 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN) , 2 gare alle ore 15.00 (DAZN) , 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45 (DAZN)





: 1 alle ore , 2 alle ore , 1 alle ore e 1 alle ore Lunedì: 1 posticipo alle ore 20.45 (SKY + DAZN)

La 1ª giornata, in programma domenica 24 agosto 2025, vedrà due gare alle 20.45, con quattro anticipi al sabato (due alle 18.30 e due alle 20.45), due anticipi domenica alle 18.30 e due posticipi al lunedì (uno alle 18.30 e uno alle 20.45). La 2ª giornata, domenica 31 agosto 2025, avrà due gare alle 20.45, due anticipi al venerdì (uno alle 18.30 e uno alle 20.45), quattro anticipi al sabato (due alle 18.30 e due alle 20.45) e due anticipi domenica alle 18.30.

Come da tradizione saranno i Campioni d’Italia del Napoli ad aprire il campionato: si comincia con Sassuolo-Napoli, sabato 23 agosto alle 18.30, in contemporanea a Genoa-Lecce. Poi alle 20.45 Tocca al Milan, ospitare la Cremonese e alla Roma accogliere il Bologna. Domenica il programma prende il via alle 18.30 con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio, per proseguire alle 20.45 con Atalanta-Pisa e Juventus-Parma. Due i posticipi del lunedì: Udinese-Verona giocano alle 18.30, mentre Inter e Torino chiudono la prima giornata di Serie A Enilive 2025/26 alle 20.45 a San Siro.

Si torna in campo la settimana successiva, ma questa volta si gioca anche di venerdì. Il 29 agosto alle 18.30 è in programma la sfida tra neopromosse Cremonese-Sassuolo, seguita alle 20.45 da Lecce-Milan. Il giorno successivo Bologna-Como e Parma-Atalanta scendono in campo alle 18.30, mentre qualche ora dopo, sabato sera tocca a Napoli-Cagliari e Pisa-Roma. Domenica alle 18.30 Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina anticipano di qualche ora Inter-Udinese e Lazio-Verona che chiudono il turno prima della prima sosta per gli impegni delle Nazionali, con l’Italia di Gattuso impegnata prima con l’Estonia il 5 settembre a Bergamo e poi contro Israele l’8 Debrecen in Ungheria.

Juventus-Inter è già super big match nella terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00. Alle 15.00, invece Cagliari-Parma apre il turno di campionato, mentre Fiorentina-Napoli si gioca alle 20.45. Il primo match programmato all’ora di pranzo, domenica, è Roma-Torino, seguito da Atalanta-Lecce (ma nel caso l’Atalanta dovesse giocare in Champions martedì 16 settembre, la partita si giocherà sabato 13 settembre con calcio d’inizio alle ore 15.00) e Pisa-Udinese alle 15.00. Alle 18.00 c’è Sassuolo-Lazio, alle 20.45 Milan-Bologna. Il turno di campionato si conclude lunedì: alle 18.30 Il Verona ospita la Cremonese, mentre qualche ora dopo scendono in campo Como e Genoa.

SERIE A ENILIVE 2025/2026 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

1a GIORNATA

23/08/2025 Sabato 18.30 GENOA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

23/08/2025 Sabato 18.30 SASSUOLO − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

23/08/2025 Sabato 20.45 MILAN − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

23/08/2025 Sabato 20.45 ROMA − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/08/2025 Domenica 18.30 CAGLIARI- − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

24/08/2025 Domenica 18.30 COMO − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/08/2025 Domenica 20.45 ATALANTA − PISA ESCLUSIVA DAZN

24/08/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS − PARMA ESCLUSIVA DAZN

25/08/2025 Lunedì 18.30 UDINESE − VERONA ESCLUSIVA DAZN

25/08/2025 Lunedì 20.45 INTER − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

2a GIORNATA

29/08/2025 Venerdì 18.30 CREMONESE − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

29/08/2025 Venerdì 20.45 LECCE − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 30/08/2025 Sabato 18.30 BOLOGNA − COMO ESCLUSIVA DAZN

30/08/2025 Sabato 18.30 PARMA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

30/08/2025 Sabato 20.45 NAPOLI − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

30/08/2025 Sabato 20.45 PISA − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 31/08/2025 Domenica 18.30 GENOA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

31/08/2025 Domenica 18.30 TORINO − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 31/08/2025 Domenica 20.45 INTER − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

31/08/2025 Domenica 20.45 LAZIO − VERONA ESCLUSIVA DAZN

3a GIORNATA

13/09/2025 Sabato 15.00 CAGLIARI − PARMA ESCLUSIVA DAZN

13/09/2025 Sabato 18.00 JUVENTUS − INTER * ESCLUSIVA DAZN

13/09/2025 Sabato 20.45 FIORENTINA − NAPOLI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 14/09/2025 Domenica 12.30 ROMA − TORINO ESCLUSIVA DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 ATALANTA − LECCE** ESCLUSIVA DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 PISA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

14/09/2025 Domenica 18.00 SASSUOLO − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 14/09/2025 Domenica 20.45 MILAN − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

15/09/2025 Lunedì 18.30 VERONA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

15/09/2025 Lunedì 20.45 COMO − GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

(*) Scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

(**) nel caso in cui la 1§ gara di UEFA Champions League che vedrà impegnata la Società Atalanta BC fosse calendarizzata nella giornata di martedì 16 settembre 2025, la gara di Campionato di Serie A Enilive Atalanta-Lecce sarà programmata sabato 13 settembre 2025 con inizio alle ore 15.00.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

MATCH VISIBILI IN TV PER SQUADRA (dati aggiornati alla 3a giornata)

FIORENTINA 2 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 1 partita su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 1 partita su 3 COMO 2 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 1 partita su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 1 partita su 3 LAZIO 2 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 1 partita su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 1 partita su 3 ROMA 2 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 1 partita su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 1 partita su 3 TORINO 2 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 1 partita su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 1 partita su 3 BOLOGNA 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 GENOA 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 LECCE 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 INTER 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 MILAN 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 NAPOLI 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 PISA 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 SASSUOLO 1 partita su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 2 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 2 partite su 3 CREMONESE 0 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 3 CAGLIARI 0 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 3 ATALANTA 0 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 3 JUVENTUS 0 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 3 PARMA 0 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 3 UDINESE 0 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

+ | 3 partite su 3 VERONA 0 partite su 3 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 3 partite su 3 ESCLUSIVA DAZN

Totale - 9 su 30 gare in CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 21 su 30 partite in ESCLUSIVA DAZN