Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 32a Giornata: 3 match sopra al milione

La 32esima giornata della Serie A 2022/23 in onda su DAZN sfiora i 5,5 milioni di ascolto complessivo (5.493.411). Il dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience somma la rilevazione delle 10 partite in singola.

Tre match superano il milione di spettatori e contribuiscono al risultato: la sfida Roma-Milan (1.235.275) raccontata da Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini, Bologna-Juventus (1.146.843) narrata da Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini e la partita valevole per la vittoria scudetto Napoli-Salernitana (1.134.670) con la voce di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Contributo importante dato anche da Inter-Lazio (904.877) commentata da Edoardo Testoni e Massimo Gobbi, scontro utile per la conquista di un posto in Champions League.

La prossima giornata si giocherà un turno infrasettimanale, inizia domani 3 maggio alle 18.00 con la Sampdoria che cercherà di conquistare punti salvezza contro il Torino, e si prosegue nella giornata di giovedì alle 20.45 con il match Udinese-Napoli, quando la squadra partenopea cercherà nuovamente di conquistare lo scudetto. Tutte le partite saranno in onda su DAZN.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel); rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione di DAZN gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic e escludono i tv nelle seconde case

Venerdì 28/04/23 18:31 – 20:28* LECCE – UDINESE 171.763** ESCLUSIVA DAZN

Venerdì 28/04/23 20:45 – 22:38* SPEZIA – MONZA 230.249**

Sabato 29/04/23 18:00 – 20:05* ROMA – MILAN 1.235.275** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 29/04/23 20:46 – 22:38* TORINO – ATALANTA 302.411**

Domenica 30/04/23 12:31 – 14:26* INTER – LAZIO 904.877**

Domenica 30/04/23 15:00 – 16:56* CREMONESE – VERONA 42.603** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 30/04/23 15:00 – 16:56* NAPOLI – SALERNITANA 1.134.670** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 30/04/23 15:01 – 16:57* SASSUOLO – EMPOLI 17.358** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 30/04/23 18:03 – 19:55* FIORENTINA – SAMPDORIA 307.362** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 30/04/23 20:46 – 22:41* BOLOGNA – JUVENTUS 1.146.843** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine)

** Comprensivo di tutte le tipologie di device