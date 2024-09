Ascolti 4a Giornata Serie A 2024/25 DAZN, Monza-Inter e Empoli-Juventus top match di giornata

La 4a giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 14 al 16 Settembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 4,8 milioni di ascoltatori (4.766.736) compresivo del dato di ZONA GOL DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Con questa giornata siamo tornati ad una programmazione standard su nove slot differenti. La partita più vista è stata il posticipo della domenica sera tra Monza e Inter che ha raggiunto un ascolto pari a 970.007 individui, mentre al secondo posto si posiziona il match tra Empoli e Juventus di sabato pomeriggio con 858.325 individui.

Nel dettaglio, sabato 14 settembre, la sfida tra Como e Bologna, disputata dalle 15:01 alle 17:03, ha registrato 317.810 spettatori in esclusiva su DAZN. Più tardi, dalle 18:00 alle 19:51, il match tra Empoli e Juventus ha attirato un pubblico di 858.325 persone, sempre in esclusiva su DAZN. In serata, dalle 20:46 alle 22:42, la partita tra Milan e Venezia è stata seguita da 408.370 spettatori. Domenica 15 settembre, la sfida tra Genoa e Roma, dalle 12:33 alle 14:34, ha visto un pubblico di 533.184 spettatori in esclusiva su DAZN. Più tardi, dalle 15:00 alle 16:52, il match tra Atalanta e Fiorentina ha attirato 315.293 spettatori, mentre la partita Torino-Lecce, nello stesso intervallo di tempo, ha registrato 66.411 spettatori, sempre in esclusiva su DAZN. Nella stessa fascia oraria, "Zona DAZN" ha visto la partecipazione di 121.898 spettatori. Nel pomeriggio, dalle 18:01 alle 20:00, la sfida tra Cagliari e Napoli ha raccolto un pubblico di 578.095 persone. Infine, il match clou della giornata, Monza-Inter, disputato dalle 20:45 alle 22:36, ha raggiunto un'audience di 970.007 spettatori, in esclusiva su DAZN. Lunedì 16 settembre, la partita tra Parma e Udinese, dalle 18:30 alle 20:22, ha registrato 271.456 spettatori in esclusiva su DAZN, mentre la sfida serale tra Lazio e Verona, disputata dalle 20:45 alle 22:37, ha attirato 325.887 spettatori.

La 5ª giornata della Serie A 2024/2025 prende il via venerdì 20 settembre, quando alle 18:30 il Cagliari affronta l'Empoli in una partita visibile solo su DAZN. La serata prosegue con Hellas Verona contro Torino alle 20:45, trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky. Sabato 21 settembre sono in programma tre incontri: il primo, alle 15:00, vede il Venezia sfidare il Genoa, con diretta esclusiva su DAZN. Alle 18:00 è il turno di Juventus contro Napoli, partita anch'essa trasmessa solo su DAZN, mentre alle 20:45 il Lecce affronta il Parma in un match visibile sia su DAZN che su Sky. Domenica 22 settembre si apre con la partita delle 12:30 tra Fiorentina e Lazio, trasmessa in esclusiva su DAZN. Alle 15:00, Monza contro Bologna sarà disponibile solo su DAZN, mentre alle 18:00 Roma contro Udinese sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky. La giornata si conclude con il derby milanese tra Inter e Milan, un evento di grande rilevanza, trasmesso in esclusiva su DAZN alle 20:45. Lunedì 23 settembre la giornata si chiude con Atalanta contro Como alle 20:45, partita visibile solo su DAZN.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK su tutti i dispositivi e comprendono quindi anche i TV nelle seconde case. Tuttavia, gli ascolti Dazn provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky e TivùSat sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i TV nelle seconde case.

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device