Ascolti 5a Giornata Serie A 2024/25 DAZN, Inter - Milan totalizza quasi 2 milioni di audience

La 5a giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 20 al 24 Settembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 6,1 milioni di ascoltatori (6.119.354). Durante la scorsa stagione, un risultato simile si era ottenuto solo alla nona giornata quando, il 22 ottobre, si disputò Milan-Juventus con il match che fu deciso proprio da un goal dell’ex, Locatelli. Dopo l’avvio di metà agosto, ora la nuova stagione di Serie A scalda i motori e comincia ad entrare nel vivo, con il pubblico di tifosi che rimangono di fronte allo schermo per seguire un campionato che, sebbene si sia solo alla quinta giornata, sembra promettere bene in termini di sorprese e colpi di scena.

La partita tra Inter e Milan è stata la regina degli ascolti con quasi due milioni di spettatori (1.972.264). Il ‘match svolta’ per Mister Fonseca, sbloccato all'89' grazie al colpo di testa di Matteo Gabbia, si posiziona come secondo miglior derby su DAZN, staccando di gran lunga i numeri della scorsa stagione quando, alla quarta giornata, lo stesso big match aveva incollato allo schermo 1.623.051 spettatori. Grande riscontro anche per l’altro big match della giornata: la sfida del sabato pomeriggio tra Juventus e Napoli ha visto il ritorno a Torino di Conte e un totale di oltre un milione e quattrocentomila spettatori collegati.

E che sia stato un weekend seguitissimo lo dimostrano anche i numeri da record registrati su Fan Zone, la funzionalità di DAZN che permette al tifoso di commentare la partita con gli altri spettatori, partecipare a sondaggi esclusivi e vivere un’esperienza inclusiva e interattiva. È stato raggiunto il picco di 2 milioni di utenti cumulati che, nel corso delle partite disputate, hanno utilizzato la live chat per supportare la propria squadra, tifando virtualmente.

La 6ª giornata della Serie A 2024/2025 si apre venerdì 27 settembre con il match delle 20:45 tra Milan e Lecce, trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky. Sabato 28 settembre, gli appassionati potranno seguire Udinese contro Inter alle 15:00, disponibile in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, il Genoa ospita la Juventus, anch'essa su DAZN, mentre alle 20:45 il Bologna sfida l'Atalanta in una partita trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 29 settembre si inizia con Torino contro Lazio alle 12:30, disponibile solo su DAZN. Alle 15:00, Como contro Hellas Verona e Roma contro Venezia saranno entrambe trasmesse in esclusiva su DAZN. Alle 18:00 l'Empoli affronta la Fiorentina in una partita visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky, mentre Napoli contro Monza alle 20:45 sarà l'ultimo match della giornata, disponibile solo su DAZN. Lunedì 30 settembre, la 6ª giornata si conclude con Parma contro Cagliari alle 20:45, trasmesso in esclusiva su DAZN.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK su tutti i dispositivi e comprendono quindi anche i TV nelle seconde case. Tuttavia, gli ascolti Dazn provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky e TivùSat sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i TV nelle seconde case.

Venerdì 20/09/24 18:31 – 20:25 CAGLIARI – EMPOLI 230.974** ESCLUSIVA DAZN

Venerdì 20/09/24 20:46 – 22:42 VERONA – TORINO 239.075**

Sabato 21/09/24 15:02 – 17:00 VENEZIA – GENOA 265.200** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21/09/24 18:02 – 19:57 JUVENTUS – NAPOLI 1.419.296** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21/09/24 20:47 – 22:41 LECCE – PARMA 195.996**

Domenica 22/09/24 12:32 – 14:27 FIORENTINA – LAZIO 510.762** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22/09/24 15:02 – 16:54 MONZA – BOLOGNA 336.008** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22/09/24 18:01 – 19:54 ROMA – UDINESE 472.064**

Domenica 22/09/24 20:46 – 22:42 INTER – MILAN 1.972.265** ESCLUSIVA DAZN

Martedì 24/09/24 20:46 – 22:41 ATALANTA – COMO 477.714** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device