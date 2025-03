Ascolti 27a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: la supersfida Napoli-Inter supera 1,6 milioni

La ventisettesima giornata supera i 5,9 milioni di ascoltatori (5.916.866). Due i match che hanno trainato gli ascolti: Napoli-Inter sabato alle 18.00 ha superato 1,6 milioni di audience media mentre Milan-Lazio domenica sera ha raggiunto 1,3 milioni di spettatori.

È la prima volta nell’era dei tre punti che le prime quattro squadre in classifica sono separate da soli sei punti alla ventisettesima giornata e questo testimonia come il campionato sia più avvincente che mai. La prossima giornata vedrà due di queste quattro squadre affrontarsi domenica alle 20.45: la Juventus quarta in classifica ospita l’Atalanta terza, in una sfida che si prospetta decisiva per le sorti del campionato. Sabato alle 20.45 l’Inter capolista cerca l’allungo in classifica in casa contro il Monza, mentre domenica alle 15.00 il Napoli secondo affronta una squadra in salute come la Fiorentina.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel). I dati di Total Audience Auditel riferiti alle partite di Serie A trasmesse sui canali Dazn non includono gli ascolti realizzati sugli stessi canali distribuiti tramite il servizio Amazon Prime Video.

Venerdì 28/02/25 20:46 – 22:43* FIORENTINA – LECCE 355.366** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 01/03/25 15:01 – 16:53* ATALANTA – VENEZIA 446.648** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 01/03/25 18:01 – 19:58* NAPOLI – INTER 1.641.069** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 01/03/25 20:47 – 22:41* UDINESE – PARMA 200.027**

Domenica 02/03/25 12:31 – 14:22* MONZA – TORINO 251.926** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 02/03/25 15:00 – 16:53* BOLOGNA – CAGLIARI 209.886** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 02/03/25 15:00 – 16:54* GENOA – EMPOLI 53.102** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 02/03/25 15:00 – 16:54* ZONA DAZN 157.367** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 02/03/25 18:00 – 19:51* ROMA – COMO 577.547**

Domenica 02/03/25 20:46 – 22:45* MILAN – LAZIO 1.301.024** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 03/03/25 20:45 – 22:40* JUVENTUS – VERONA 722.904**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device