Ascolti 37a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: domenica di fuoco in contemporanea con Napoli e Inter

La 37esima giornata ha superato su DAZN 2,3 milioni di ascoltatori (2.372.907). Un turno eccezionale che ha visto scendere in campo 18 squadre su 20 nella serata di domenica alle 20.45, in modo tale che tutte le formazioni in lotta per il medesimo obiettivo possano giocare in contemporanea. Era da 15 anni che la Serie A non mandava in onda 9 partite in contemporanea; solamente la sfida tra Genoa e Atalanta è stata anticipata a sabato sera.

Il match più visto è stato Parma–Napoli, che ha sfiorato le 447.000 visualizzazioni, seguito da Juventus–Udinese con oltre 435.000 e Roma–Milan con più di 420.000. Ottimo risultato anche per Inter–Lazio, che ha superato i 329.000 spettatori pur non essendo un'esclusiva DAZN. La diretta Zona DAZN, che copre tutte le partite in contemporanea, ha raccolto 364.553 contatti. Più contenuti invece i numeri delle altre sfide, con Fiorentina–Bologna a quota 69.789, mentre partite come Verona–Como, Monza–Empoli e Lecce–Torino hanno attirato un pubblico decisamente più ristretto.

La 38a giornata della Serie A Enilive 2024/2025 si apre venerdì con un doppio appuntamento in esclusiva su DAZN: alle 20.45 vanno in scena Como-Inter e Napoli-Cagliari, due sfide cruciali in chiave scudetto. Sabato si prosegue con Bologna-Genoa alle 18.00, seguita alle 20.45 da Milan-Monza, entrambe visibili solo su DAZN. Domenica il programma si fa intenso, con ben sei partite in contemporanea alle 20.45. In co-esclusiva su DAZN e Sky/NOW, si giocano Venezia-Juventus, Lazio-Lecce ed Empoli-Verona, tre match con implicazioni dirette sulla zona retrocessione e sulla corsa all’Europa. Solo su DAZN invece Torino-Roma, Atalanta-Parma e Udinese-Fiorentina, incontri che potrebbero definire gli ultimi verdetti stagionali. In caso di arrivo a pari punti in vetta tra Napoli e Inter, è previsto un eventuale spareggio scudetto in programma lunedì 26 maggio.

37A GIORNATA:

Sabato 17/05/25 20:46 – 22:41* GENOA – ATALANTA 244.784** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:45* JUVENTUS – UDINESE 435.139** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:52* INTER – LAZIO 329.552**



Domenica 18/05/25 20:49 – 22:54* PARMA – NAPOLI 446.922** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:45* ROMA – MILAN 420.122** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:48* FIORENTINA –BOLOGNA 69.789**

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:47* VERONA – COMO 8.929** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:46* MONZA – EMPOLI 2.997** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:45* LECCE – TORINO 22.838**



Domenica 18/05/25 20:49 – 22:46* CAGLIARI – VENEZIA 27.282** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 18/05/25 20:49 – 22:54* ZONA DAZN 364.553** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device