DAZN Transfer by Fabrizio Romano: Tutte le News e Aggiornamenti Live sul Calciomercato Estate 2025

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, annuncia il ritorno di DAZN Transfer by Fabrizio Romano, il programma di riferimento del calciomercato. Dopo il debutto di successo a giugno, in preparazione al Mondiale per club FIFA, il giornalista italiano Fabrizio Romano torna a condurre lo show live settimanale, a partire da oggi, lunedì 14 luglio, fino alla chiusura ufficiale del mercato, il 1° settembre.

In onda ogni lunedì alle 20:30, il programma offrirà aggiornamenti approfonditi, analisi puntuali e il contesto necessario per capire al meglio le dinamiche del mercato, con un linguaggio diretto pensato per i tifosi che vogliono restare aggiornati su ogni mossa del mercato.

Questa nuova edizione di DAZN Transfer by Fabrizio Romano, arriva subito dopo la fine della FIFA Club World Cup 2025, resa disponibile gratuitamente in streaming su DAZN in tutto il mondo. In un’estate ricca di decisioni cruciali e colpi di scena, lo show si conferma come appuntamento imperdibile per chi segue con passione le trattative che stanno plasmando la stagione 2025/26.

Nelle prossime settimane, Romano porterà la sua inconfondibile competenza per raccontare le trattative più importanti, le strategie di mercato dei top club e i nomi più discussi in Europa e non solo. Con accesso privilegiato alle fonti di alto livello e una reputazione costruita su accuratezza e credibilità, Romano guiderà i tifosi attraverso ogni svolta del mercato, fino all’ultimo giorno.

“L’estate è tutt’altro che finita, il meglio deve ancora arrivare. Essere su DAZN ogni settimana mi dà la possibilità di raccontare ogni trattativa in tempo reale, con analisi, retroscena e qualche sorpresa lungo il cammino. Sarà un mercato folle”, commenta Fabrizio Romano, pronto ad accompagnare i tifosi nel rush finale della sessione estiva.

Con questo ritorno, DAZN rafforza sempre più il proprio impegno nell’offrire contenuti live, informazioni in tempo reale e uno sguardo sulle storie più calde dell’estate calcistica. DAZN Transfer by Fabrizio Romano su DAZN si conferma la destinazione ideale per chi vive il calciomercato con passione, fino all’ultimo minuto, il 1° settembre.