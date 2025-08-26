Ascolti 1a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, Juventus, Inter e Napoli dominano, le altre inseguono

La prima giornata della Serie A Enlive 2025/2026 in onda su DAZN che si è chiusa ieri ha registrato 4,2 milioni di audience (4.208.482). compresivo del dato degli episodi di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria diventando la prima giornata più vista degli ultimi 3 anni.

La giornata si è disputata su 6 slot orari, di cui 4 hanno ospitato coppie di partite in contemporanea. Nel tardo pomeriggio di sabato 23 agosto 2025, la sfida tra Genoa e Lecce, trasmessa dalle 18:34 alle 20:26 in esclusiva su DAZN, ha raccolto 70.342 spettatori. Nella stessa fascia oraria, dalle 18:31 alle 20:23, Sassuolo-Napoli ha fatto registrare un ottimo risultato con 573.465 telespettatori, mentre il programma Zona DAZN ha interessato 165.873 spettatori. In serata, dalle 20:48 alle 22:42, Milan-Cremonese ha attirato 480.303 telespettatori, superando il contemporaneo Roma-Bologna, che si è fermato a 252.961 spettatori. Sempre nella stessa finestra, Zona DAZN ha raggiunto 149.664 spettatori.

Domenica 24 agosto si è aperta con il doppio appuntamento delle 18:30. La gara tra Cagliari e Fiorentina, trasmessa in esclusiva da DAZN fino alle 20:25, ha totalizzato 145.906 spettatori, mentre Como-Lazio ha registrato 245.801 telespettatori. Nella medesima fascia, Zona DAZN ha raccolto 238.747 spettatori. In serata, dalle 20:45 alle 22:37, l’Atalanta ha pareggiato col Pisa con un’audience di 98.956 spettatori, ma il vero picco di ascolti è stato raggiunto dal big match Juventus-Parma, trasmesso dalle 20:47 alle 22:38 in esclusiva su DAZN, che ha dominato la classifica con 756.771 spettatori. Sempre nella stessa fascia, Zona DAZN ha interessato 219.124 spettatori.

Il turno si è chiuso lunedì 25 agosto con Udinese-Verona, giocata dalle 18:31 alle 20:22 e seguita da 212.618 spettatori in esclusiva su DAZN. In serata, dalle 20:47 alle 22:34, il posticipo tra Inter e Torino ha garantito un’ottima audience con 597.951 spettatori, secondo miglior dato del weekend dopo la Juventus, confermando l’alto richiamo dei nerazzurri.

Si torna in campo venerdì. Il 29 agosto alle 18.30 è in programma la sfida tra neopromosse Cremonese-Sassuolo, seguita alle 20.45 da Lecce-Milan. Il giorno successivo Bologna-Como e Parma-Atalanta scendono in campo alle 18.30, mentre qualche ora dopo, sabato sera tocca a Napoli-Cagliari e Pisa-Roma. Domenica alle 18.30 Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina anticipano di qualche ora Inter-Udinese e Lazio-Verona che chiudono il turno prima della prima sosta per gli impegni delle Nazionali, con l’Italia di Gattuso impegnata prima con l’Estonia il 5 settembre a Bergamo e poi contro Israele l’8 Debrecen in Ungheria.

Sabato 23/08/25 18:34 – 20:26* GENOA – LECCE 70.342** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 23/08/25 18:31 – 20:23* SASSUOLO – NAPOLI 573.465** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 23/08/25 18:31 – 20:26* ZONA DAZN 165.873** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 23/08/25 20:48 – 22:42* MILAN – CREMONESE 480.303** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 23/08/25 20:48 – 22:41* ROMA – BOLOGNA 252.961**

Sabato 23/08/25 20:48 – 22:42* ZONA DAZN 149.664** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/08/25 18:30 – 20:25* CAGLIARI – FIORENTINA 145.906** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/08/25 18:31 – 20:23* COMO – LAZIO 245.801**

Domenica 24/08/25 18:30 – 20:25* ZONA DAZN 238.747** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/08/25 20:45 – 22:37* ATALANTA – PISA 98.956** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/08/25 20:47 – 22:38* JUVENTUS – PARMA 756.771** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/08/25 20:45 – 22:38* ZONA DAZN 219.124** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 25/08/25 18:31 – 20:22* UDINESE – VERONA 212.618** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 25/08/25 20:47 – 22:34* INTER – TORINO 597.951**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device