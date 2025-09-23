Ascolti 4a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, +13% sugli omologhi della stagione precedente.

La quarta giornata si chiude con quasi 5.4 milioni di audience (5.394.148) con una crescita del +13% rispetto alla stagione 24-25. Il campionato non è mai partito così forte su DAZN, nonostante il sistema diverso di co-esclusiva in vigore dallo scorso anno. I primi quattro turni del campionato, infatti, consuntivano su DAZN una media di 4.959.490 individui – la più alta dal 22-23, in crescita del 19% rispetto agli omologhi della stagione precedente.

Venerdì sera alle 20:50 il Via del Mare ha ospitato Lecce–Cagliari, una sfida seguita da 289.840 spettatori in esclusiva su DAZN.

Il sabato si è aperto alle 15:00 con Bologna–Genoa, che ha coinvolto 287.045 appassionati collegati, sempre in esclusiva su DAZN, prima di lasciare spazio alle 18:00 a Verona–Juventus, uno dei match più seguiti del weekend con 914.477 spettatori. In serata, alle 20:45, la Dacia Arena è diventata il palcoscenico di Udinese–Milan, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 538.816 tifosi

La domenica è iniziata con il derby capitolino Lazio–Roma, trasmesso alle 12:30, che ha raccolto 850.684 spettatori in esclusiva su DAZN, regalando un pranzo all’insegna della tensione e della rivalità. Nel pomeriggio, alle 15:00, si sono giocate Cremonese–Parma, seguita da 57.071 spettatori, e in contemporanea Torino–Atalanta con 163.501 tifosi collegati. Sempre nella stessa fascia oraria, Zona DAZN ha totalizzato 277.157 spettatori offrendo la diretta multigol di tutte le partite. L’appuntamento delle 18 ha visto la Fiorentina al Franchi contro il Como con 407.402 appassionati connessi. La serata ha poi proposto il big match Inter–Sassuolo alle 20:46, con ben 940.670 spettatori in esclusiva su DAZN, che ha chiuso la giornata di campionato con un grande seguito.

Il posticipo del lunedì ha visto il Napoli affrontare il Pisa alle 20:47 davanti a 667.486 spettatori.

Venerdì 19/09/25 20:50 – 22:45* LECCE – CAGLIARI 289.840** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 20/09/25 15:03 – 17:10* BOLOGNA – GENOA 287.045** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 20/09/25 18:02 – 19:58* VERONA – JUVENTUS 914.477** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 20/09/25 20:48 – 22:40* UDINESE – MILAN 538.816**

Domenica 21/09/25 12:32 – 14:28* LAZIO – ROMA 850.684** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21/09/25 15:01 – 16:58* CREMONESE – PARMA 57.071** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21/09/25 15:03 – 16:54* TORINO – ATALANTA 163.501** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21/09/25 15:01 – 16:58* ZONA DAZN 277.157** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21/09/25 18:03 – 20:13* FIORENTINA – COMO 407.402**

Domenica 21/09/25 20:46 – 22:43* INTER – SASSUOLO 940.670** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 22/09/25 20:47 – 22:45* NAPOLI – PISA 667.486**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).