DAZN lancia il nuovo studio virtuale con realtà aumentata per un racconto calcistico immersivo

Per la nuova stagione di Serie A Enilive, DAZN investe in innovazione per offrire ai tifosi un’esperienza di racconto calcistico più immersiva e coinvolgente.

Domenica sera, con Diletta Leotta in conduzione, si sono ufficialmente accese le luci del nuovo studio virtuale di 450 metri quadrati nel centro di produzione di Milano, realizzato in collaborazione con wTVision, partner di eccellenza incaricato del design e dello sviluppo di tutti gli ambienti virtuali e delle grafiche in realtà aumentata.

Il nuovo studio utilizza wVSet di wTVision, tecnologia all’avanguardia che combina ambienti fotorealistici e grafiche AR avanzate, garantendo uno spazio di produzione flessibile, modulabile e altamente personalizzabile. L’intero ecosistema visivo è stato sviluppato e ottimizzato per dare vita a scenari immersivi, che accoglieranno i talent di DAZN, e a elementi di realtà aumentata in grado di arricchire l’esperienza visiva degli show. Grazie a questa infrastruttura tecnologica agile, la squadra editoriale e di produzione di DAZN potrà arricchire ogni trasmissione con dati calcistici in tempo reale, grafiche dinamiche e ambientazioni virtuali create su misura per ciascun talk show, programmi speciali e rubriche dal vivo.

“La nuova stagione di Serie A Enilive su DAZN vedrà nuovi show trasmessi dal sabato al lunedì. Oltre ai contenuti, abbiamo investito anche in tecnologia: volevamo che il nostro storytelling calcistico vivesse in un nuovo spazio virtuale capace di offrire ai tifosi esperienze immersive e contenuti unici. I 450 metri quadri del nuovo studio virtuale possono essere di volta in volta vestiti su misura per ogni produzione, con un design narrativo di alta qualità. Per questo abbiamo scelto wTVision, un partner impegnato nell’innovazione, nell’eccellenza operativa e nel futuro del racconto sportivo globale”, ha dichiarato Michele Dalai, Senior Vice President Content di DAZN Italia.

“Questo progetto con DAZN Italia riflette ciò che guida wTVision: partnership, persone e risultati. Le nostre soluzioni tecnologiche diventano davvero potenti quando aiutano a raccontare storie migliori e semplificano il percorso dall’idea alla messa in onda. Con wVSet pienamente integrato nel workflow di DAZN, i loro team ottengono libertà creativa e controllo operativo: una combinazione che trasforma l’ambizione in realtà”, ha affermato Alex Roriz, VP Global Partnerships, Business Strategy & Growth di wTVision.

Questa collaborazione consolida il rapporto tra DAZN e wTVision, già partner di lunga data in Portogallo, ed estende la loro visione comune al mercato italiano, stabilendo un nuovo standard per il modo in cui i fan vivono il calcio. wTVision si conferma così partner affidabile a livello globale, capace di fornire non solo tecnologie avanzate, ma anche competenze collaborative per ridefinire lo storytelling sportivo: un esempio significativo è la partnership nel progetto di rebranding de LALIGA dedicato alle grafiche trasmesse live durante le partite, una pietra miliare che ha permesso di unire design creativo ed eccellenza operativa.