Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN
venerdì, 07 novembre 2025 | Ore: 20:01

Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match del sabato valido per la 12ª giornata di Serie BKT, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

Sfida dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Catanzaro, vuole ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico e confermarsi nella parte alta della classifica, dove condivide quota 16 punti con l’Avellino. La Sampdoria, invece, arriva dalla battuta d’arresto casalinga contro il Mantova e cerca un risultato utile per allontanarsi dalla zona bassa della graduatoria e rilanciare la propria corsa in campionato.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? 

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B  DIRETTA - 12a  Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 12a Giornata: Spezia vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    L'anticipo della dodicesima giornata si gioca al Picco dove lo Spezia padrone di casa non ha ancora vinto in questa stagione. In Liguria arriva il Bari che, reduce da due vittorie consecutive, punta al tris: come finirà?

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno di campionato.
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Empoli vs Catanzaro (diretta)
    Telecronaca: Roberto Rubiu
    L'impatto con il ritorno in cadetteria è stato più complicato del previsto per l'Empoli che ora al Castellani-Computer Gross Arena riceve una delle formazioni più in forma del torneo. Il Catanzaro è reduce da tre vittorie consecutive e vuole continuare la risalità: come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Frosinone vs Modena (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Il big match del dodicesimo turno va in scena allo Stirpe dove la prima della classe, il Modena di Sottil, affronta il Frosinone di Alvini. I canarini devono vendicare l'ultima sconfitta in trasferta in un match che promette gol e spettacolo: chi la spunterà?
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Mantova vs Padova (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Il successo in casa della Sampdoria nell'ultimo turno ha permesso ai virgiliani di lasciare l'ultimo posto in classifica. Al Martelli i ragazzi di Possanzini ricevono il Padova che in campionato è imbattuto da quattro giornate: chi vincerà?
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Reggiana vs Virtus Entella (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    Dopo la vittoria nel derby col Modena, la Reggiana è uscita sconfitta dal pirotecnico 3-4 del Partenio. Davanti al proprio pubblico ora arriva una sfida delicata contro l'Entella: chi la spunterà?
     
  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Sudtirol vs Carrarese (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    Al Druso i padroni di casa stanno faticando più che nelle passate stagioni, ma proprio qui sono arrivate le uniche due vittorie stagionali. A Bolzano arriva la Carrarese con due sconfitte sul groppone da scrollarsi di dosso: chi ne uscirà?
     
  • ore 17:15 Serie B 12a Giornata: Juve Stabia vs Palermo (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    Ignazio Abate contro Pippo Inzaghi, due ex compagni in rossonero a confronto in un momento delicato per entrambi. Le Vespe ospitano il Palermo per provare a tornare alla vittoria contro un avversario che punta a tornare in vetta: come finirà?
     
  • ore 19:30 Serie B 12a Giornata: Venezia vs Sampdoria (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]  
    Telecronaca: Orazio Accomando
    Il Penzo è un fortino per il Venezia anche in una stagione con qualche alto e basso come questa. Davanti al proprio pubblico gli arancioneroverdi si trasformano e ora affrontano una nobile del nostro calcio in grande difficoltà come la Samp di Foti-Gregucci: chi la spunterà?

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Cesena vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    La sconfitta di Bari ha chiuso il filotto di vittorie del Cesena che ora, tornando al Manuzzi, vuole restare in scia delle prime. Avversario di turno l'Avellino, tanto difficile da decifrare quanto da affrontare: chi avrà la meglio?  

  • ore 17:15 Serie B 12a Giornata: Pescara vs Monza (diretta)
    Telecronaca: Ricky Buscaglia
    La dodicesima giornata si chiude all'Adriatico con i padroni di casa del Pescara che ospitano la formazione più in forma del torneo, quel Monza capace di inanellare cinque vittorie consecutive e piazzarsi al secondo posto superando quasi tutti: come finirà?

 ____________________________________

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

