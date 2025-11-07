Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match del sabato valido per la 12ª giornata di Serie BKT, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

Sfida dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Catanzaro, vuole ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico e confermarsi nella parte alta della classifica, dove condivide quota 16 punti con l’Avellino. La Sampdoria, invece, arriva dalla battuta d’arresto casalinga contro il Mantova e cerca un risultato utile per allontanarsi dalla zona bassa della graduatoria e rilanciare la propria corsa in campionato.

DAZN SERIE B DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

ore 20:30 Serie B 12a Giornata: Spezia vs Bari (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

L'anticipo della dodicesima giornata si gioca al Picco dove lo Spezia padrone di casa non ha ancora vinto in questa stagione. In Liguria arriva il Bari che, reduce da due vittorie consecutive, punta al tris: come finirà?

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno di campionato.



ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Empoli vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Roberto Rubiu

L'impatto con il ritorno in cadetteria è stato più complicato del previsto per l'Empoli che ora al Castellani-Computer Gross Arena riceve una delle formazioni più in forma del torneo. Il Catanzaro è reduce da tre vittorie consecutive e vuole continuare la risalità: come finirà?



ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Frosinone vs Modena (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Il big match del dodicesimo turno va in scena allo Stirpe dove la prima della classe, il Modena di Sottil, affronta il Frosinone di Alvini. I canarini devono vendicare l'ultima sconfitta in trasferta in un match che promette gol e spettacolo: chi la spunterà?



ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Mantova vs Padova (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Il successo in casa della Sampdoria nell'ultimo turno ha permesso ai virgiliani di lasciare l'ultimo posto in classifica. Al Martelli i ragazzi di Possanzini ricevono il Padova che in campionato è imbattuto da quattro giornate: chi vincerà?



ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Reggiana vs Virtus Entella (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo la vittoria nel derby col Modena, la Reggiana è uscita sconfitta dal pirotecnico 3-4 del Partenio. Davanti al proprio pubblico ora arriva una sfida delicata contro l'Entella: chi la spunterà?



ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Sudtirol vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Al Druso i padroni di casa stanno faticando più che nelle passate stagioni, ma proprio qui sono arrivate le uniche due vittorie stagionali. A Bolzano arriva la Carrarese con due sconfitte sul groppone da scrollarsi di dosso: chi ne uscirà?



ore 17:15 Serie B 12a Giornata: Juve Stabia vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Ignazio Abate contro Pippo Inzaghi, due ex compagni in rossonero a confronto in un momento delicato per entrambi. Le Vespe ospitano il Palermo per provare a tornare alla vittoria contro un avversario che punta a tornare in vetta: come finirà?



ore 19:30 Serie B 12a Giornata: Venezia vs Sampdoria (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com ]

Telecronaca: Orazio Accomando

Il Penzo è un fortino per il Venezia anche in una stagione con qualche alto e basso come questa. Davanti al proprio pubblico gli arancioneroverdi si trasformano e ora affrontano una nobile del nostro calcio in grande difficoltà come la Samp di Foti-Gregucci: chi la spunterà?

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 12a Giornata: Cesena vs Avellino (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La sconfitta di Bari ha chiuso il filotto di vittorie del Cesena che ora, tornando al Manuzzi, vuole restare in scia delle prime. Avversario di turno l'Avellino, tanto difficile da decifrare quanto da affrontare: chi avrà la meglio?





ore 17:15 Serie B 12a Giornata: Pescara vs Monza (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La dodicesima giornata si chiude all'Adriatico con i padroni di casa del Pescara che ospitano la formazione più in forma del torneo, quel Monza capace di inanellare cinque vittorie consecutive e piazzarsi al secondo posto superando quasi tutti: come finirà?

