Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Derby della Mole, Inter-Lazio 175 giorni dopo e Bologna-Napoli: incroci fondamentali nella corsa all'Europa e allo Scudetto infiammano la Serie A Enilive.
DAZN SERIE A DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI
VENERDI 7 NOVEMBRE 2025
- ore 20:45 Serie A 11a Giornata: Pisa vs Cremonese (diretta)
Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Fabio Bazzani
Reporter: Alessandro Troncone
All'Arena Garibaldi Pisa e Cremonese tornano a sfidarsi nella massima seria a 100 anni dall'ultima volta. La scorsa stagione, in Serie B, i nerazzurri si sono imposti sia in casa che fuori: chi vincerà questa volta?
Collegamento con lo stadio alle ore 20:15:
SABATO 8 NOVEMBRE 2025
- ore 14:45 Serie A 11a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Lecce-Hellas Verona e Como-Cagliari. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Edoardo Testoni e Luca Farina.
- ore 15:00 Serie A 11a Giornata: Como vs Cagliari (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
Telecronaca: Gabriele Giustiniani
Reporter: Giovanni Barsotti
Il Como di Fabregas vuole continuare a sognare un posto tra i grandi, il Cagliari di Pisacane cerca punti importanti per la corsa alla salvezza: come finirà?
Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
- ore 15:00 Serie A 11a Giornata: Lece vs Hellas Verona (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
Telecronaca: Orazio Accomando
Il Lecce cerca il bis della vittoria contro il Verona al Via del Mare, la squadra di Zanetti invece non può perdere punti in questo scontro diretto per la salvezza: chi vincerà?
Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
- ore 18:00 Serie A 11a Giornata: Juventus vs Torino (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Andrea Stramaccioni
Reporter: Federica Zille
Il Derby della Mole accende l'undicesimo turno di Serie A. Il Torino non ha mai vinto da quando la Juventus gioca all'Allianz Stadium e non vince la stracittadina dal 2015. I bianconeri cercano una vittoria di spicco per ritrovare morale e continuità: come finirà?
Collegamento con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Luca Toni
- ore 20:45 Serie A 11a Giornata: Parma vs Milan (diretta)
Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Antonio Di Gennaro
Reporter: Tommaso Turci
L'ultimo passaggio del Milan al Tardini ha visto una sconfitta per 2-1 nell'ultima stagione. Il Parma vuole ripetersi e cercare di conquistare più punti possibili, per i rossoneri non possono esserci altri inciampi contro le squadre della parte destra della classifica: come finirà?
Collegamento con Vamos! alle ore 20:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Luca Toni
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025
- ore 12:30 Serie A 11a Giornata: Atalanta vs Sassuolo (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel
Ivan Jurić ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti per mantenere il ritmo delle squadre in lotta per l’Europa. Messa alle spalle la trasferta di Marsiglia, per l’Atalanta c’è ora il campionato con la sfida contro il Sassuolo di Grosso: quanto finirà?
Collegamento con lo stadio alle ore 11:45
- ore 14:45 Serie A 11a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Genoa-Fiorentina e Bologna-Napoli. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando e Gabriele Giustiniani.
- ore 15:00 Serie A 11a Giornata: Bologna vs Napoli (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
Telecronaca: Edoardo Testgoni - Commento: Emanuele Giaccherini
Reporter: Federica Zille
Sfida da non perdere al “Dall’Ara” dove il Bologna ospita i campioni d’Italia del Napoli dopo le rispettive sfide europee in settimana. Ad aprile Ndoye pareggiò il vantaggio di Anguissa: come finirà in questa stagione?
Collegamento con lo stadio alle ore 14:15
- ore 15:00 Serie A 11a Giornata: Genoa vs Fiorentina (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
Telecronaca: Luca Farina
Genoa e Fiorentina sono in una situazione di classifica inaspettata rispetto alle prospettive di inizio stagione ed entrambe si sono ritrovate ad affrontare un esonero dopo dieci giornate: chi riuscirà a risollevarsi?
Collegamento con lo stadio alle ore 14:30
- ore 18:00 Serie A 11a Giornata: Roma vs Udinese (diretta)
Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin
Prima della sosta la Roma cerca un’altra vittoria per restare in alto in classifica. All’Olimpico i giallorossi sono incappati in qualche passo falso fin qui, ma hanno vinto gli ultimi cinque confronti diretti contro l’Udinese: come finirà stavolta?
Collegamento con lo stadio alle ore 17:15: Giusy Meloni
- ore 20:45 Serie A 11a Giornata: Inter vs Lazio (diretta esclusiva)
[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini
Reporter: Alessio De Giuseppe
Inter e Lazio si ritrovano a San Siro 175 giorni dopo la doppietta di Pedro che ha spianato la strada allo Scudetto del Napoli. Sulla panchina delle due squadre ci sono ora Chivu e Sarri, al primo confronto in carriera: come andrà?
Collegamento con FuoriClasse alle ore 19:30: Diletta Leotta, Christian Vieri, Andrea Stramaccioni, Davide Bernardi
