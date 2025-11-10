Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza

Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori.

Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo, totalizzando 1.326.487 spettatori, risultato in linea con la media dei match di andata delle scorse stagioni.

Risultato in linea anche per il Derby della Mole, che si è chiuso con il pareggio, e che totalizza 1.210.660 di tifosi connessi.

Venerdì 07/11/25 20:45 – 22:36* PISA – CREMONESE 231.595**

Sabato 08/11/25 15:02 – 17:00* COMO – CAGLIARI 185.959** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 08/11/25 15:02 – 16:57* LECCE – VERONA 46.727** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 08/11/25 15:02 – 17:00* ZONA DAZN 180.390** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 08/11/25 18:01 – 19:56* JUVENTUS –TORINO 1.210.660** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 08/11/25 20:45 – 22:41* PARMA –MILAN 650.878**

Domenica 09/11/25 12:30 – 14:24* ATALANTA – SASSUOLO 438.142** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 09/11/25 15:00 – 16:54* GENOA – FIORENTINA 109.010** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 09/11/25 15:01 – 16:56* BOLOGNA – NAPOLI 739.266** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 09/11/25 15:00 – 16:56* ZONA DAZN 177.816** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 09/11/25 18:01 – 19:57* ROMA – UDINESE 619.593**

Domenica 09/11/25 20:47 – 22:40* INTER – LAZIO 1.326.487** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione 'Live + Vosdal'** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).