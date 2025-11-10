Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza
Immagine di Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza - Scopri di più su DAZN

Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

D
DAZN
lunedì, 10 novembre 2025 | Ore: 16:40

Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori.

Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo, totalizzando 1.326.487 spettatori, risultato in linea con la media dei match di andata delle scorse stagioni.

Risultato in linea anche per il Derby della Mole, che si è chiuso con il pareggio, e che totalizza 1.210.660 di tifosi connessi.

  • Venerdì 07/11/25 20:45 – 22:36* PISA – CREMONESE 231.595**  
  • Sabato 08/11/25 15:02 – 17:00* COMO – CAGLIARI 185.959** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 08/11/25 15:02 – 16:57* LECCE – VERONA 46.727** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 08/11/25 15:02 – 17:00* ZONA DAZN 180.390** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 08/11/25 18:01 – 19:56* JUVENTUS –TORINO 1.210.660** ESCLUSIVA DAZN
  • Sabato 08/11/25 20:45 – 22:41* PARMA –MILAN 650.878**  
  • Domenica 09/11/25 12:30 – 14:24* ATALANTA – SASSUOLO 438.142** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 09/11/25 15:00 – 16:54* GENOA – FIORENTINA 109.010** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 09/11/25 15:01 – 16:56* BOLOGNA – NAPOLI 739.266** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 09/11/25 15:00 – 16:56* ZONA DAZN 177.816** ESCLUSIVA DAZN
  • Domenica 09/11/25 18:01 – 19:57* ROMA – UDINESE 619.593**  
  • Domenica 09/11/25 20:47 – 22:40* INTER – LAZIO 1.326.487** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match
** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione 'Live + Vosdal'** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Immagine di DAZN 2025/2026: guida completa ai nuovi abbonamenti mensili e annuali, con o senza vincolo - Scopri su DAZN

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Le Nitto ATP Finals di Torino non sono solo l'epilogo scintillante della stagione tennistica, ma quest'anno segnano un traguardo storico per lo sport italiano: per la prima volta, due atleti azzurri competono contemporaneamente nel prestigioso torneo di fine anno. Tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena, dove il campione in carica Jannik Sinner inaugurerà la sua campagna nel Gruppo Bjorn Borg, affrontando subito il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 al...
    S
    Sport
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza

    Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori. Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo,...
    D
    DAZN
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Flavia Pennetta a New York, 10 anni dopo: il trionfo agli US Open rivive su Sky Sport

    Un docufilm per rivivere il momento iconico del lancio della racchetta Il racconto della preparazione, delle emozioni e della scelta di lasciare il tennis Interviste esclusive: coach, familiari, avversari e Fabio Fognini Disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 12 novembre, con contenuti extra su Sky Sport Insider Dieci anni fa, un boato squarciò l'aria dell'Arthur Ashe Stadium, seguito dal lancio liberatorio di una racchetta verso il cielo di New York....
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • TV e streaming a rischio: HbbTV salva i broadcaster dalla frammentazione CTV

    Il panorama televisivo globale è nel pieno di una metamorfosi senza precedenti, dove l'antica egemonia della TV lineare si scontra con la rapida ascesa del Video On Demand (VOD). Sebbene lo schermo televisivo di grandi dimensioni mantenga saldo il suo primato come dispositivo di visione preferito, la sua natura è cambiata irreversibilmente: la televisione è ora una Connected TV (CTV). Questo spostamento tecnologico, pur offrendo ai broadcaster tradizionali...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

  • De Niro doppio boss a New York: “The Alto Knights” debutta su Sky Cinema e NOW

    Sky Cinema presenta in prima TV THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIMINE, il nuovo film diretto dal premio Oscar® Barry Levinson, con un magistrale Robert De Niro nel doppio ruolo dei due boss della mafia newyorkese Frank Costello e Vito Genovese, in arrivo lunedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Tennis, Nitto ATP Finals 2025 (diretta SKY e NOW) con Sinner, Musetti e doppio Bolelli/Vavassori

    Mancano solo poche ore all’inizio dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals, il più importante evento tennistico che si disputa in Italia. Gli 8 giocatori più forti del 2025 si contenderanno il titolo di numero 1 dell’anno che sta per concludersi e l’italiano Jannik Sinner, davanti ai propri tifosi, si presenta con l’intenzione di confermare il successo di 12 mesi fa. Da domenica 9 novembre su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    domenica, 09 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Derby della Mole, Inter-Lazio 175 giorni dopo e Bologna-Napoli: incroci fondamentali nella corsa all'Europa e allo Scudetto infiammano la Serie A Enilive. Da promessa del calcio italiano a uomo alla ricerca di equilibrio e consapevolezza. Nicolò Zaniolo è il protagonista del nuovo episodio di Storie di Serie A, il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano, e che per alcune interviste...
    D
    DAZN
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 7 Novembre alle 20:45 |  PISA - CREMONESE Sabato 8 Novembre alle 20:45 |  PARMA - MILAN Domenica 9 Novembre alle 18:00 |  ROMA - UDINESEPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Weekend da urlo su Sky e NOW: Sinner, MotoGP, Formula 1 e il super derby City-Liverpool

    Intenso fine settimana di calcio internazionale che accompagna alla sosta dedicata alle qualificazioni. In Premier League, si comincia da Londra con Tottenham-Manchester United, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, e si arriva a Manchester domenica alle 17.30 per Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K.   Rugby Test Match – Italia-Australia, sabato 8 novembre alle 18.40 Serie A - ...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 12a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Aquile per la prima gioia casalinga, galletti in trasferta senza tre punti da febbraio. Tutto sul big match Frosinone-ModenaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 12a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento stagionale a LaB Channel, il canale ufficiale del campionato. Il Season Pass è ora disponibile a 69,99 euro, in linea con la...
    S
    Sport
    venerdì, 07 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Novembre: De Niro, Call My Agent, Luke Perry e maratona Jumanji

    GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 9 novembre l'appuntamento su Sky e NO...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Alto Knights - I due volti del crimine, Lunedi 10 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "The Alto Knights - I due volti del crimine" segna l'incontro tra Barry Levinson e Robert De Niro in un gangster movie dall'atmosfera densa e autentica, ispirato a una storia vera. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film racconta la rivalità tra due figure l...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Domenica 9 Novembre diretta Rai Sport, al via le ATP Finals Tennis, Basket, Volley, Canottaggio

    In vista del weekend, Domenica 9 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 09 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Ti presento i miei", Robert De Niro e Ben Stiller danno vita a una delle commedie più irresistibili degli anni Duemila. Greg Fotter, giovane infermiere innamorato e imbranato, decide di chiedere la mano della sua fidanzata, ma per farlo deve prima ottenere l'approvazione del...
     domenica, 09 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 08 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨