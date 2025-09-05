Discovery in chiaro canale 37 DTT dal 5 Ottobre: avventura, misteri e grandi storie gratis per tutti

Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire dal 5 ottobre uno dei brand televisivi più riconoscibili al mondo si prepara ad un nuovo capitolo approdando per la prima volta sul digitale terrestre free, visibile gratuitamente.

Un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio. Un traguardo che rinnova la missione del canale: ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza.

DISCOVERY rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con una programmazione che vedrà un mix dei capisaldi del genere factual – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – e nuove serie: centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted per un palinsesto ricco, stimolante e pop. Il canale rafforzerà anche la sua presenza digitale e social per dialogare con un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Il debutto in chiaro si celebra con un grande evento televisivo sull’antico Egitto. Venerdì 5 ottobre alle 21:15, DISCOVERY spalanca le porte della Valle dei Re, guidando il pubblico in un viaggio tra enigmi, scavi spettacolari e scoperte capaci di riscrivere la Storia. L’archeologia si racconterà attraverso due speciali: Ramses III: La Tomba dei Misteri, che documenta lo scavo nella camera funeraria del faraone Ramses III a oltre 3.000 anni dalla sua sepoltura, e Il Mistero della Valle dei Re, con il celebre archeologo Zahi Hawass alla ricerca di una tomba sconosciuta nel più grande scavo di sempre.

Ad arricchire l’autunno di DISCOVERY, da mercoledì 8 ottobre alle 21:15 arriverà anche Josh Gates. Esploratore, archeologo e conduttore, Gates è un moderno Indiana Jones che, con il suo stile ironico e avventuroso, viaggia da anni in tutto il mondo alla ricerca di misteri irrisolti, leggende e tesori perduti. In Avventure Impossibili accompagna il pubblico in una corsa contro il tempo per svelare scoperte senza precedenti. I primi due episodi saranno dedicati all’affascinante mistero della tomba perduta di Alessandro Magno. Dalla costa egiziana fino alle rovine sommerse di Alessandria, Josh seguirà una scia di indizi che lo condurranno a una sorprendente ipotesi: il corpo del grande conquistatore potrebbe trovarsi nella cattedrale di San Marco, a Venezia.

Ma non finisce qui. Spazio anche al racconto della Guardia Civil spagnola e del suo corpo speciale in prima linea per la salvaguardia degli animali (Animal Security: Spagna, dal 6 ottobre in prima serata), oltre alle nuove avventure del cercatore d’oro Tod Hoffman impegnato nel recupero di una miniera sull’orlo del fallimento (La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman, dal 10 ottobre in prima serata). E non potevano mancare loro, gli squali! Le domeniche su DISCOVERY saranno a tinte rosso sangue con la Shark Night, serate interamente dedicate al re degli abissi con speciali in prima tv assoluta.

DISCOVERY è disponibile al canale 37 del digitale terrestre.