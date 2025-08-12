Telesystem UP STICK 4K, la tua TV prende nuova vita con Google TV

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Nell'era digitale, dove l'intrattenimento si sposta sempre più verso lo streaming online, TELE System lancia una soluzione innovativa e compatta per modernizzare qualsiasi televisore: l'UP Stick Google TV 4K . Presentato ufficialmente il 6 agosto 2025, questo dispositivo HDMI promette di trasformare TV non smart in Smart TV di ultima generazione, offrendo un'esperienza completa e intuitiva. 

A differenza di altri decoder TELE System come l'UP1 o l'ON T2 HD, l'UP Stick si concentra esclusivamente sull'offerta di funzionalità smart per lo streaming. Non include un sintonizzatore TV DVB-T2 HEVC integrato, distinguendosi come un "dongle" pensato specificamente per lo streaming, mentre gli altri modelli sono "box" che offrono anche la ricezione del digitale terrestre. L'UP Stick si posiziona come una soluzione all'avanguardia per chi cerca un'esperienza Smart TV completa e certificata Google, senza la necessità di integrare anche la ricezione dei canali broadcast tradizionali.

Il TELE System UP Stick Google TV 4K si propone come la soluzione definitiva per vivere lo streaming in alta definizione, offrendo un ponte intelligente e potente tra il vostro televisore esistente e il vasto universo dell'intrattenimento digitale.

Un Centro di Intrattenimento Completo a Portata di Mano

Il TELE System UP Stick è progettato per il massimo delle prestazioni, qualità e semplicità d'uso . Non è un semplice decoder, ma un vero e proprio "smart TV upgrader" che si collega direttamente alla porta HDMI del televisore. Il suo cuore pulsante è Google TV, l'interfaccia più moderna e intuitiva basata su Android TV. Dimenticate la ricerca infinita tra le app: Google TV organizza i contenuti preferiti da tutti i servizi di streaming in un'unica schermata personalizzata, suggerendo film e serie TV in base ai vostri gusti. Con l'UP Stick, avrete accesso a migliaia di app e servizi, inclusi i giganti dello streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, DAZN, Apple TV+, NOW, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Qualità Audio e Video da Cinema nel Tuo Salotto

Per gli amanti dell'alta definizione, l'UP Stick non deluderà. Supporta la risoluzione 4K Ultra HD fino a 2160p@60Hz, con una profondità colore di 10 bit. La qualità visiva è ulteriormente esaltata da tecnologie HDR avanzate come Dolby Vision™, HDR10, HDR10+ e HLG, che garantiscono immagini straordinariamente vivide, contrasti profondi e colori brillanti. L'esperienza sonora è altrettanto immersiva: grazie alla compatibilità con Dolby Atmos™, l'UP Stick offre un suono avvolgente e tridimensionale, posizionando l'ascoltatore al centro dell'azione. Il dispositivo supporta anche codec efficienti come HEVC e AV1, essenziali per lo streaming 4K.

Controllo Intuitivo e Connettività Avanzata

La facilità d'uso è un punto di forza dell'UP Stick. Il telecomando Bluetooth incluso è un dispositivo 2-in-1 con controllo vocale integrato. Premendo un pulsante dedicato, potrete utilizzare Google Assistant per cercare film, serie TV, lanciare app, ascoltare musica o controllare i vostri dispositivi smart home semplicemente con la voce. Inoltre, il telecomando è programmabile per gestire anche le funzioni di base del vostro televisore, come accensione, spegnimento e volume, riducendo l'ingombro di più telecomandi. Grazie alla tecnologia Google Cast™ (Chromecast built-in™), è possibile proiettare facilmente foto, video, app e altri contenuti multimediali direttamente dallo smartphone, tablet o PC sul grande schermo della TV in un istante, senza la necessità di cavi aggiuntivi.

Specifiche Tecniche Robuste per un'Esperienza Fluida

Sotto il suo design compatto (solo 10,9 x 3,4 x 1,5 cm), l'UP Stick ospita un hardware potente che assicura un'esperienza fluida e reattiva:

  • CPU: Quad-core Cortex-A35 con chip Amlogic S905Y4.
  • RAM: 2 GB.
  • Memoria interna: 32 GB
  • Wi-Fi: Dual band 2.4/5GHz (WIFI5 IEEE 802.11 b/g/n/ac 2x2), per uno streaming stabile e veloce
  • Bluetooth: BT 5.1.
  • Porte: 1x HDMI 2.1a con HDCP2.3, 1x USB Type-C

Il dispositivo è certificato da Google e supporta aggiornamenti software automatici (OTN via internet) , garantendo che rimanga sempre aggiornato con le ultime funzionalità e patch di sicurezza.

Costo e Disponibilità - Il TELE System UP Stick Google TV 4K è disponibile al prezzo competitivo di 49,99 € + IVA

