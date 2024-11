HbbTv Demo Live 2024 #2 | Diretta streaming Youtube LIVE @ Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 15

La seconda sessione dell'HbbTv Demo Live offrirà un'anticipazione dettagliata delle novità e delle tendenze emergenti che costituiranno il cuore del 12° HbbTv Symposium & Awards, in programma il 14 e 15 novembre 2024 presso la storica e prestigiosa Church House di Londra. Questo evento, riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento per l'industria della televisione interattiva, riunirà leader, innovatori e attori chiave del settore per esplorare le tecnologie, i servizi e le soluzioni più avanzate destinate a ridefinire l'esperienza degli utenti e il mercato stesso. L'attenzione sarà rivolta a presentazioni e anteprime esclusive che copriranno una gamma di argomenti di grande attualità, inclusi i più recenti sviluppi tecnologici, le nuove applicazioni per il coinvolgimento degli spettatori e le strategie per l'integrazione dei servizi multimediali.

Tra i protagonisti che condivideranno la propria visione ed esperienza spiccano personalità come Rick Cordeiro di JW Player, che si concentrerà sulle innovazioni nel campo del video streaming interattivo. Il suo intervento esplorerà le modalità con cui le piattaforme di streaming possono offrire un'esperienza sempre più personalizzata e coinvolgente agli utenti, toccando temi quali il miglioramento della qualità dello streaming, le funzionalità interattive e l'ottimizzazione dei contenuti per diversi dispositivi. Moritz Wuttke di Konodrac affronterà il tema della monetizzazione dei contenuti e della pubblicità personalizzata nella televisione interattiva, focalizzandosi su strategie che aumentano i ricavi attraverso l'uso responsabile dei dati per annunci mirati. Il suo intervento evidenzierà l'importanza di combinare personalizzazione e trasparenza per migliorare l'efficacia della pubblicità, offrendo esperienze più pertinenti e meno invasive agli spettatori. Nial Ferguson di Sourcepoint porterà l'attenzione su privacy e gestione del consenso nei media digitali, sottolineando la necessità di trasparenza nella gestione dei dati degli utenti e il rispetto delle normative sulla privacy. Il suo contributo tratterà delle tecnologie utili a garantire che le preferenze degli utenti siano rispettate, nonché delle implicazioni di una gestione etica del consenso per la crescita del settore.

Mathieu Ghariani di Netgem offrirà una panoramica su soluzioni integrate per il consumo di contenuti televisivi, approfondendo l'importanza di piattaforme user-friendly, modelli di abbonamento flessibili e integrazioni di terze parti per migliorare l'accessibilità e l'engagement degli utenti. Frode Hernes di Xperi esplorerà le tecnologie per il miglioramento dell'esperienza utente nei sistemi di intrattenimento, con un focus su dispositivi connessi, raccomandazioni basate su AI e nuove modalità di interazione come la realtà aumentata. Il suo intervento evidenzierà come queste soluzioni possano arricchire l'esperienza multimediale. Leander Carell di Serverside AI approfondirà il ruolo dell'intelligenza artificiale nella personalizzazione dell'esperienza televisiva, discutendo di soluzioni AI-driven per analizzare i dati di utilizzo e migliorare le raccomandazioni, aumentando l'efficienza operativa per i fornitori di contenuti e creando nuove opportunità di business.

A portare ulteriore valore al Simposio sarà Angelo Pettazzi, presidente del MEWG, il quale presenterà le opportunità offerte dal Simposio e incoraggerà la partecipazione attiva dei presenti. Il suo intervento si concentrerà sull'importanza del confronto e della cooperazione per consolidare le sinergie tra i protagonisti del panorama televisivo interattivo, promuovendo nuove prospettive per il futuro. Pettazzi guiderà un dialogo aperto volto a valorizzare il Simposio come occasione di sviluppo, confronto e stimolo per la crescita del settore.

In questo contesto, la seconda sessione dell'HbbTv Demo Live si configura come un momento cruciale per influenzare direttamente l'evoluzione della televisione interattiva, offrendo ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi, contribuire e delineare nuove traiettorie per il futuro del settore. L'evento di Londra si affermerà così come un punto di riferimento imprescindibile, dove tradizione e innovazione si fondono per offrire una visione globale delle trasformazioni in atto e rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i leader dell'industria.

Inizio alle ore 15:00, per un dibattito della durata di oltre trenta minuti, con video, domande e contributi sui temi caldi dell’attualità.

Gli eventi sono disponibili live su www.forumeuropeo.tv, e on-demand su profili social di Comunicare Digitale e Youtube Digital-News.it

