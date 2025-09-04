Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
🎤 TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam | Diretta streaming Digital-News.it

giovedì, 04 settembre 2025

Guarda in Diretta Streaming - Tech Talk : Speciale IBC 2025 Amsterdam

Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00.

Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale
Media Partner: Digital-News.it.

La nuova stagione di Tech Talk 2025/2026 si apre con un appuntamento che promette di catturare l’attenzione di tutta l’industria dei media, proponendo un focus esclusivo sull’IBC 2025 di Amsterdam, la fiera europea più autorevole dedicata all’innovazione tecnologica nel broadcasting e nell’audiovisivo, in programma dal 12 al 15 settembre. Un preludio ricco di contenuti che porta sul palco esperti di primo piano e anticipa le direttrici evolutive che caratterizzeranno il mercato nei mesi a venire, offrendo al pubblico un’analisi puntuale dei trend destinati a ridefinire il futuro dei media.

Cristiano Benzi di Eutelsat guiderà una riflessione strategica sulle prospettive delle comunicazioni satellitari, sottolineando come le nuove costellazioni e le tecnologie in orbita bassa possano trasformare la distribuzione dei contenuti su scala globale. Guido Fermetti di Persidera Media esplorerà l’evoluzione del broadcasting terrestre e la competizione tra piattaforme tradizionali e modelli digitali, analizzando la convergenza che sta ridisegnando la fruizione televisiva. Stefano Grego di Video Progetti presenterà soluzioni all’avanguardia per produzioni audiovisive in 4K e 8K, con un focus su workflow sempre più integrati e l’adozione di tecnologie immersive. Mauro Panella di Fast Channels Network si concentrerà invece sull’esplosione dei canali FAST, fenomeno in forte crescita che combina l’immediatezza dello streaming lineare con la monetizzazione pubblicitaria evoluta.

Amsterdam diventerà per quattro giorni il centro nevralgico della Media Innovation: l’area RAI della capitale olandese ospiterà networking, trattative, dimostrazioni e anteprime che ridefiniranno il linguaggio televisivo e le opportunità di business in Europa. Temi come la dialettica satellite vs terrestre, la rivoluzione dello streaming lineare, le tecnologie 4K/8K, l’adozione di intelligenza artificiale nei flussi produttivi e la mappatura del mercato europeo dei media verranno approfonditi in un contesto di confronto e dibattito internazionale, offrendo ai professionisti l’occasione di orientarsi prima che la fiera apra ufficialmente i battenti.

