🎤 Tech Talk LIVE da IBC 2025 Amsterdam 🔴 Diretta streaming Digital-News.it

Il settore dei media è in continua e rapida evoluzione. L'innovazione tecnologica, in particolare, ridefinisce costantemente i modelli di produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti. In questo scenario dinamico, l'International Broadcasting Convention (IBC) si conferma l'appuntamento più importante dell'industria, un palcoscenico globale dove vengono presentate le ultime novità e si delineano i trend del futuro.

Per cogliere appieno il fermento di questa fiera e condividere in tempo reale le informazioni più rilevanti, abbiamo l'onore di annunciare il nostro speciale Tech Talk live da Amsterdam. L'appuntamento è fissato per Venerdì 12 Settembre alle ore 12:00, un momento imperdibile per addetti ai lavori, professionisti e appassionati. Grazie alla preziosa collaborazione di Small Pixels, e alla competenza dei nostri ospiti Fabio Clabot ed Eugenio Pettazzi, avremo il privilegio di accogliere voci autorevoli del settore, pronte a offrire analisi dettagliate direttamente dai padiglioni di Rai Amsterdam.

Il nostro talk non sarà una semplice cronaca, ma un vero e proprio approfondimento sui temi caldi che stanno plasmando l'industria del broadcasting e dello streaming. I riflettori saranno puntati su quattro aree chiave che stanno guidando la trasformazione digitale dei media.

L'Intelligenza Artificiale (AI) e il Machine Learning (ML) non sono più concetti futuristici, ma motori di innovazione che stanno rivoluzionando ogni fase del flusso di lavoro. Esploreremo come l'AI stia ottimizzando la produzione video, automatizzando il montaggio e la creazione di metadati, e come stia influenzando la personalizzazione dei contenuti per offrire esperienze su misura per ogni utente. Infine, analizzeremo il ruolo dell'AI nella monetizzazione, con l'ottimizzazione degli spazi pubblicitari e lo sviluppo di nuovi modelli di business basati su dati predittivi.

Il modello di distribuzione è in continua evoluzione, con piattaforme OTT (Over-the-Top) e la distribuzione diretta al consumatore (D2C) che stanno sostituendo i vecchi paradigmi. Approfondiremo le sfide legate alla qualità dello streaming su reti diverse, come il 5G, e l'importanza delle CDN (Content Delivery Network) per garantire un'esperienza fluida. Discuteremo anche dei nuovi modelli di monetizzazione, come l'AVOD (Advertising Video On Demand), e di come le aziende stiano bilanciando abbonamenti e pubblicità per massimizzare i ricavi.

Con l'aumento della pirateria e la crescente importanza della privacy, la sicurezza dei contenuti e la protezione dei dati sono argomenti di vitale importanza. Analizzeremo le soluzioni di DRM (Digital Rights Management) e le tecnologie di watermarking digitale per proteggere i contenuti dalla distribuzione illegale. Parleremo anche della cybersecurity e di come le emittenti e le piattaforme si stiano attrezzando per difendersi da attacchi informatici, garantendo al contempo la conformità con le normative sulla privacy, come il GDPR.

Il mondo dei media è sempre più decentralizzato. La produzione remota e l'utilizzo del cloud stanno rivoluzionando il modo in cui i team lavorano. Vedremo come le tecnologie cloud stiano rendendo più accessibile e scalabile la produzione di contenuti, riducendo i costi e migliorando la collaborazione tra team distribuiti in diverse parti del mondo. Questo tema è particolarmente rilevante per le produzioni di eventi live, che beneficiano enormemente della flessibilità e delle risorse on-demand offerte dal cloud.

L'IBC è un'occasione unica per stringere contatti e confrontarsi con le menti più brillanti del settore. La nostra agenda, preparata con la massima cura da Lorenzo Michelozzi, che ringraziamo sentitamente, prevede una serie di incontri di alto livello. Siamo entusiasti di poter dialogare con le principali aziende che stanno plasmando il futuro dei media, tra cui: MainStreaming, Chyron, Alpha Networks, Harmonic, VSN (Video Stream Networks), Bubble, NPAW, Neodata Group, Backscreen, NAGRA, Panasonic, EVS Broadcast Equipment, Fastly, Net Insight, Admongrel, Moments Lab, Tecla System, TVekstra, 24i, Cires21, Rubidia, Broadpeak, Eutelsat OneWeb, OKAST 🇪🇺, Witbe, Mangomolo, Kineton, Uplink, Media Press Group, Insys Video Technologies, e molti altri ancora. Ogni incontro sarà un'opportunità per scoprire le loro soluzioni innovative, comprendere le loro strategie e trarre ispirazione per il nostro lavoro quotidiano.

Il Tech Talk torna così a essere uno spazio di confronto autentico, dove contenuti, legalità e innovazione si intrecciano per restituire una fotografia aggiornata delle sfide e delle opportunità che attendono l’industria mediatica italiana.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti. Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su fed.show e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

