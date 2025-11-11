Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSatellite / Estero › Siviglia 4K HDR Summit 2025: UHD, AI e 8K rivoluzionano il futuro dell’audiovisivo globale 💡
Immagine di Siviglia 4K HDR Summit 2025: UHD, AI e 8K rivoluzionano il futuro dell’audiovisivo globale 💡 - Scopri di più su Satellite / Estero

Siviglia 4K HDR Summit 2025: UHD, AI e 8K rivoluzionano il futuro dell’audiovisivo globale 💡

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Satellite / Estero
martedì, 11 novembre 2025 | Ore: 06:00

Siviglia torna a essere, per l'undicesima volta, l'epicentro mondiale della tecnologia audiovisiva avanzata. Con oltre 70 esperti provenienti da 22 nazioni tra Europa, Asia, Nord e Sud America, l'edizione 2025 del 4K HDR Summit non è solo un convegno, ma un vero e proprio crocevia in cui "la tecnologia e il contenuto hanno tempo per confrontarsi". L'evento, organizzato da Medina Media Events, si svolge in quattro intense giornate, dall'11 al 14 novembre, inaugurando i lavori in presenza presso l'Auditorium Cartuja del Sevilla TechPark, prima di passare a due sessioni virtuali. L'edizione di quest'anno si apre con un'enfasi istituzionale senza precedenti, ponendo l'attenzione sul ruolo di primo piano della Spagna nel panorama globale dell'Ultra High Definition (UHD).

L'anno 2025 segna un momento decisivo per l'ecosistema audiovisivo iberico, grazie all'approvazione del nuovo Piano Tecnico Nazionale per la Televisione Digitale Terrestre (DTT). Questa mossa strategica consolida la Spagna tra i motori più dinamici a livello mondiale per l'implementazione dell'UHD. La Radio Televisión Española (RTVE) e l'associazione UHD Spain sono gli attori chiave in questa evoluzione, guidando progetti pionieristici nella produzione, trasmissione e distribuzione di contenuti di altissima qualità. La leadership spagnola si è manifestata concretamente nel febbraio 2024, quando La 1 di TVE è diventata il primo canale DTT al mondo ad avviare trasmissioni regolari in UHD. Questo primato ha proiettato la nazione a un ruolo di riferimento internazionale. Per discutere l'impatto di questo "grande passo avanti" e l'evoluzione del DTT verso lo standard DVB-T2/UHD, interverrà Julia Criado, Sottodirettrice della Pianificazione e Gestione dello Spettro Radiofonico presso il Ministero per la Trasformazione Digitale e la Pubblica Amministrazione.

Alla sessione inaugurale parteciperanno figure istituzionali di rilievo, tra cui Matías González, Segretario Generale delle Telecomunicazioni, Infrastrutture Digitali e Sicurezza Digitale, in rappresentanza del Ministero. La delegazione dell'emittente pubblica sarà guidata da figure come Javier Sánchez, Direttore della Politica Audiovisiva e del Servizio Pubblico, e Víctor Sánchez, Direttore dei Media e delle Operazioni di TVE, Presidente di UHD Spain. Il Summit non è limitato alla leadership terrestre, ma abbraccia l'intera infrastruttura di distribuzione. La presenza di tre giganti satellitari - SES, Hispasat ed Eutelsat - sottolinea come il satellite rimanga un pilastro fondamentale nello sviluppo della televisione di nuova generazione. Grazie alla sua capacità di fornire copertura globale, banda larga elevata e segnale stabile, anche in aree con limitazioni infrastrutturali, il satellite è cruciale per la distribuzione in UHD, 4K e HDR.

Michele Gosetti Di Sturmeck, VP di Sports & Events & New Media di SES, illustrerà le più recenti innovazioni nella distribuzione satellitare, presentando l'offerta ASTRATV, che rende accessibili tutti i principali canali DTT nazionali. Parallelamente, Cristiano Benzi, Senior Vice President Global Video Product Development di Eutelsat Group, affronterà le complesse sfide poste dalla transizione verso ambienti IP e piattaforme ibride. Il suo intervento, intitolato '4K, IP, FAST, LEO: come il satellite si sta adattando a un ambiente mediatico in rapida evoluzione', si concentrerà sull'adattamento del settore. Infine, Jorge Rodríguez, Responsabile Prodotto e Marketing di Hispasat, condividerà la visione dell'azienda sull'UHD, evidenziando il ruolo del satellite come mezzo di distribuzione efficiente e sostenibile.

Mentre il dibattito sulle infrastrutture si intensifica, il Summit offre ampio spazio ai contenuti e alle nuove dinamiche di consumo. L'associazione UHD Spain presenterà i risultati di uno studio di mercato volto a comprendere la conoscenza, la percezione e la comprensione dell'UHD da parte degli spettatori spagnoli. Xavi Redón, Vicepresidente di UHD Spain, modererà un tavolo di discussione dedicato all'arrivo dell'UHD nelle emittenti regionali spagnole (FORTA), coinvolgendo membri di spicco come RTVA, EiTB, Televisión de Galicia e Telemadrid. Le emittenti regionali terranno una riunione della Commissione Tecnica per discutere i progressi tecnologici in UHD e HDR. La televisione pubblica andalusa (RTVA) avrà un ruolo di primo piano, con la partecipazione del Presidente Rafael Porras, del Direttore Generale Juande Mellado, e di Juanma Blanco Poley, Direttore di Canal Sur Media, che parleranno della piattaforma on-demand CanalSur Más e del suo impegno verso la televisione segmentata. Anche il mondo dello sport si affaccia su queste nuove frontiere: il Sevilla FC presenterà il suo innovativo progetto, Sevilla FC+, guidato da Álvaro Ramírez, Direttore della comunicazione del club.

L'innovazione tecnologica più trasversale sarà al centro di numerose discussioni. Il ruolo di Artificial Intelligence (AI) e tecnologie cloud nel trasformare la produzione, la distribuzione e l'esperienza di visione del video digitale sarà trattato da José Ramón Vázquez, Telco and Media Specialist di Google Cloud, che guiderà il tavolo di dibattito 'Reinventing high-quality video distribution'. A lui si uniranno Remi Beaudouin di Ateme e Javier Lucendo di Telefónica. Parallelamente, Cisco si concentrerà sulla crucialità della sicurezza in questa nuova era tecnologica. María Martín Jódar e María Isabel Arias, rispettivamente Broadcast Account Manager e Responsabile della Sicurezza in Iberia per Broadcast, parteciperanno alla presentazione 'Ensuring change: Navigating the Inflection Point of IT, AI and Media Technologies'. Sosterranno che la sicurezza deve elevarsi da preoccupazione secondaria a "pietra angolare", proponendo l'uso strategico di agenti AI per l'operatività e l'osservabilità al fine di garantire una visibilità proattiva e completa.

L'alto livello internazionale del Summit è ribadito dalla presenza delle quattro principali associazioni globali dell'Ultra High Definition - la UHD Alliance, l'Ultra HD Forum, la 8K Association e la UHD World Association - che rappresentano congiuntamente oltre 500 aziende. I loro rappresentanti, tra cui Bill Baggelaar (Presidente della UHD Alliance) e Juan Reyes (COO della 8K Association), si incontreranno durante l'ultima giornata, dedicata ai presidenti delle associazioni. Inoltre, figure di spicco dell'European Broadcasting Union (EBU), che festeggia il suo 75° anniversario, parteciperanno, tra cui Jacques Donat-Bouillud di France Télévisions e Tonio Di Stefano di Rai e Presidente di UltraHD Forum Italia.

Il Summit si apre con un momento di riflessione e riconoscimento. Sarà reso un tributo postumo a due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella promozione dell'Ultra High Definition in Spagna: Ricardo Medina, fondatore di Medina Media e UHD Spain, e José Manuel Menéndez, professore presso l'Università Politecnica di Madrid (UPM) e direttore della Cattedra RTVE-UPM. Il riconoscimento celebra la loro fondamentale eredità per l'industria audiovisiva. In coerenza con l'obiettivo di costruire un futuro più inclusivo per il settore, il programma riserva un posto di rilievo al talento femminile. Lo spazio 'Women in Tech & Contents' ospiterà professioniste internazionali che condivideranno le loro esperienze. L'obiettivo è elevare il profilo della leadership femminile, promuovere ambienti di lavoro diversificati e ispirare le nuove generazioni a entrare in un settore ancora caratterizzato dal divario di genere. Tra le figure intervistate figurano Úrsula Romero, CEO di International Sports Broadcasting, Irantzu Diez-Gamboa, Regional CEO North America di Grup Mediapro, e Pilar Crespo, Presidente dell'Associazione Andalusa Donne nell'Audiovisivo (AAMMA).

Le due giornate in presenza all'Auditorium Cartuja offriranno un'esclusiva area dimostrativa. I visitatori potranno assistere a produzioni dal vivo in Ultra High Definition, come la parata delle Forze Armate del 12 ottobre 2025 trasmessa da RTVE, o il concerto Euforia trasmesso da 3Cat, resi disponibili grazie a UHD Spain. Sarà possibile visualizzare contenuti on-demand in UHD nell'area espositiva di Canal Sur e osservare la gestione e la produzione di contenuti da un'unità mobile gestita da Hurí. Aziende leader, tra cui Ateme, Elecard, AJA, Lawo e Alfalite, saranno presenti per mostrare le loro ultime innovazioni.

L'undicesima edizione del 4K HDR Summit si conferma come appuntamento imprescindibile per comprendere e influenzare la traiettoria dell'audiovisivo ad altissima definizione. Riunendo l'eccellenza della tecnologia (SES, Google Cloud, Cisco) e la forza dei contenuti (RTVE, RTVA, FORTA, DAZN), Siviglia funge da catalizzatore per il dibattito cruciale sull'UHD, l'8K, il cloud, l'AI e la sostenibilità. Per chi non potrà partecipare fisicamente o virtualmente, tutte le conferenze saranno disponibili on demand, gratuitamente, tramite 'The Observatory', la piattaforma digitale di Medina Media Events. Il mondo audiovisivo guarda a Siviglia per definire i prossimi standard che porteranno la massima qualità d'immagine nelle nostre case.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Siviglia 4K HDR Summit 2025: UHD, AI e 8K rivoluzionano il futuro dell’audiovisivo globale 💡

    Siviglia torna a essere, per l'undicesima volta, l'epicentro mondiale della tecnologia audiovisiva avanzata. Con oltre 70 esperti provenienti da 22 nazioni tra Europa, Asia, Nord e Sud America, l'edizione 2025 del 4K HDR Summit non è solo un convegno, ma un vero e proprio crocevia in cui "la tecnologia e il contenuto hanno tempo per confrontarsi". L'evento, organizzato da Medina Media Events, si svolge in quattro intense giornate, dall'11 al 14...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 11 novembre 2025

  • Accused – Sotto processo: il legal thriller di Howard Gordon con Chiklis e Breslin arriva su Sky e NOW

    Persone comuni, decisioni difficili, conseguenze impreviste. Dall’11 novembre su Sky e in streaming su NOW arriva ACCUSED – SOTTO PROCESSO, nuovo courtroom thriller creato da Howard Gordon, co-ideatore di Homeland – Caccia alla spia e produttore esecutivo di 24 – Redenzione., dall’omonimo legal drama antologico britannico vincitore dell’International Emmy Award. Ogni episodio di Accused – Sotto processo...
    S
    Sky Italia
    martedì, 11 novembre 2025

  • Amazon blocca app pirata su Fire TV: stop mirato delle illegali per sicurezza e tutela diritti d’autore

    L’epoca in cui la chiavetta multimediale più popolare di Amazon fungeva da inconsapevole porta d'accesso per i sistemi di streaming illegale e IPTV sembra volgere al termine. Dopo anni in cui i giganti della tecnologia si sono concentrati sull’impedire l’ingresso di applicazioni illegali nei loro store ufficiali, Amazon ha deciso di alzare drasticamente il tiro, dando il via a una vasta operazione globale contro la pirateria televisiva che colpisce...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Le Nitto ATP Finals di Torino non sono solo l'epilogo scintillante della stagione tennistica, ma quest'anno segnano un traguardo storico per lo sport italiano: per la prima volta, due atleti azzurri competono contemporaneamente nel prestigioso torneo di fine anno. Tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena, dove il campione in carica Jannik Sinner inaugurerà la sua campagna nel Gruppo Bjorn Borg, affrontando subito il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 al...
    S
    Sport
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza

    Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori. Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo,...
    D
    DAZN
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Flavia Pennetta a New York, 10 anni dopo: il trionfo agli US Open rivive su Sky Sport

    Un docufilm per rivivere il momento iconico del lancio della racchetta Il racconto della preparazione, delle emozioni e della scelta di lasciare il tennis Interviste esclusive: coach, familiari, avversari e Fabio Fognini Disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 12 novembre, con contenuti extra su Sky Sport Insider Dieci anni fa, un boato squarciò l'aria dell'Arthur Ashe Stadium, seguito dal lancio liberatorio di una racchetta verso il cielo di New York....
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • TV e streaming a rischio: HbbTV salva i broadcaster dalla frammentazione CTV

    Il panorama televisivo globale è nel pieno di una metamorfosi senza precedenti, dove l'antica egemonia della TV lineare si scontra con la rapida ascesa del Video On Demand (VOD). Sebbene lo schermo televisivo di grandi dimensioni mantenga saldo il suo primato come dispositivo di visione preferito, la sua natura è cambiata irreversibilmente: la televisione è ora una Connected TV (CTV). Questo spostamento tecnologico, pur offrendo ai broadcaster tradizionali...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

  • De Niro doppio boss a New York: “The Alto Knights” debutta su Sky Cinema e NOW

    Sky Cinema presenta in prima TV THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIMINE, il nuovo film diretto dal premio Oscar® Barry Levinson, con un magistrale Robert De Niro nel doppio ruolo dei due boss della mafia newyorkese Frank Costello e Vito Genovese, in arrivo lunedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Tennis, Nitto ATP Finals 2025 (diretta SKY e NOW) con Sinner, Musetti e doppio Bolelli/Vavassori

    Mancano solo poche ore all’inizio dell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals, il più importante evento tennistico che si disputa in Italia. Gli 8 giocatori più forti del 2025 si contenderanno il titolo di numero 1 dell’anno che sta per concludersi e l’italiano Jannik Sinner, davanti ai propri tifosi, si presenta con l’intenzione di confermare il successo di 12 mesi fa. Da domenica 9 novembre su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    domenica, 09 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Derby della Mole, Inter-Lazio 175 giorni dopo e Bologna-Napoli: incroci fondamentali nella corsa all'Europa e allo Scudetto infiammano la Serie A Enilive. Da promessa del calcio italiano a uomo alla ricerca di equilibrio e consapevolezza. Nicolò Zaniolo è il protagonista del nuovo episodio di Storie di Serie A, il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano, e che per alcune interviste...
    D
    DAZN
    sabato, 08 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Martedi 11 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Secret Team 355" porta sullo schermo un'avventura spy-action tutta al femminile, con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un gruppo di agenti internazionali deve collaborare per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate, affrontando i...
     martedì, 11 novembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Novembre: De Niro, Call My Agent, Luke Perry e maratona Jumanji

    GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 9 novembre l'appuntamento su Sky e NO...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Alto Knights - I due volti del crimine, Lunedi 10 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "The Alto Knights - I due volti del crimine" segna l'incontro tra Barry Levinson e Robert De Niro in un gangster movie dall'atmosfera densa e autentica, ispirato a una storia vera. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film racconta la rivalità tra due figure l...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Domenica 9 Novembre diretta Rai Sport, al via le ATP Finals Tennis, Basket, Volley, Canottaggio

    In vista del weekend, Domenica 9 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 09 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti Presento i Miei, Domenica 9 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Ti presento i miei", Robert De Niro e Ben Stiller danno vita a una delle commedie più irresistibili degli anni Duemila. Greg Fotter, giovane infermiere innamorato e imbranato, decide di chiedere la mano della sua fidanzata, ma per farlo deve prima ottenere l'approvazione del...
     domenica, 09 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨