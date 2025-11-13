Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
HbbTV Awards 2025: tutti i vincitori dell'eccellenza nella TV interattiva

giovedì, 13 novembre 2025

L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è orgogliosa di annunciare i vincitori per gli HbbTV Award 2025, pensati per rappresentare e celebrare l'eccellenza nella comunità HbbTV.

Digital-News.it è media partner italiano dell'HBBTV Symposium 2025

I vincitori degli HbbTV Awards 2025 sono:

  • Miglior soluzione per l’accessibilità in un servizio HbbTV
    Sign language service in HbbTV with WebAssembly: CCMA - 3Cat (Spain)
    “Un approccio altamente innovativo, che sfrutta la moderna tecnologia web in combinazione con HbbTV".

  • Miglior uso di HbbTV per soluzioni di “Targeted Advertising”
    Pınar Protein Milk - Bringing the Energy of Volleyball Home: TVekstra (Turkey)
    "La campagna ha dimostrato una vera innovazione nell'unire un marchio con i risultati sportivi al fine di aumentare il coinvolgimento degli spettatori".

  • Miglior innovazione tecnologica HbbTV
    Freely Account Linking: Everyone TV (UK)
    "Un'innovazione elegantemente realizzata che collega broadcast e streaming attraverso un collegamento degli account, ridefinendo la personalizzazione nella TV ibrida".

  • Miglior uso di HbbTV per il “content discovery”
    AI Agent for HbbTV: CCMA - 3Cat (Spain)
    "Funzionalità innovativa e realizzazione impressionante. È una funzionalità che molte piattaforme e molti operatori vorrebbero o che stanno attualmente cercando di integrare su app IP native e/o decoder connessi: è fantastico che sia già disponibile su HbbTV!"

  • Miglior tool o prodotto per lo sviluppo o la distribuzione di servizi HbbTV
    BCi Digital’s Ocelot addressable advertising suite of products, including the Opportune schedule aware ad decisioning service and Otter HbbTV application: BCi Digital (any HbbTV market)
    "Una suite completa e tecnicamente avanzata per la pubblicità personalizzabile che apporta comprovata competenza all'ecosistema HbbTV con scalabilità e precisione eccezionali"

  • Premio speciale della Giuria all’esordiente HbbTV dell'anno
    CCMA - 3Cat (Spain)
    "Funzionalità di accessibilità rilevanti con un'integrazione impressionante dell'intelligenza artificiale generativa nell'esperienza televisiva"

I vincitori sono stati selezionati da una giuria indipendente composta da esperti internazionali del settore. Durante la Call for Entries sono pervenute in totale 29 candidature, uno dei numeri più alti negli otto anni di storia del concorso.
 
I premi sono stati consegnati ai vincitori durante una prestigiosa cerimonia tenutasi il 12 novembre 2025 nell'ambito del “13th HbbTV Symposium and Awards” a Istanbul, organizzato congiuntamente dall'Associazione HbbTV e da TVekstra, fornitore leader turco di soluzioni per la pubblicità televisiva indirizzabile.

Istanbul ospita il Simposio HBBTV: TV interattiva, monetizzazione IP e sfida alla Generazione Z

