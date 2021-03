Sky: «Offerta sportiva resta al top con nuovi investimenti per migliorarla»

Sky ha partecipato all’asta per i diritti tv della serie A del triennio 21-24 presentando un’offerta importante che riflette la nostra valutazione del valore di quei diritti. Il bando è comunque ancora in corso e Sky è in attesa che si completi il processo di assegnazione dei diritti. Con più di 20 anni di esperienza e come miglior partner del mondo sportivo in Italia, conosciamo bene il valore del calcio per i nostri abbonati. Quando partecipiamo ad un’asta per i diritti televisivi, lo facciamo per offrire contenuti di qualità al giusto prezzo, mantenendo i costi il più possibile accessibili per i nostri clienti.

Dalla stagione 2021/2022, Sky e NOW continueranno a proporre ai nostri abbonati un’amplissima offerta sportiva con oltre 400 partite tra UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, ed il grande sport in diretta con i motori, il tennis, il basket NBA, il rugby e molto altro. Sky continuerà ad offrire la più ampia scelta di sport in Italia.

In aggiunta Sky continuerà ad offrire ai propri abbonati, oltre all’ampia offerta di sport, anche news, serie tv e intrattenimento tutto in un unico posto, attraverso l’innovativa piattaforma Sky Q che aggrega le principali app. Continueremo ad investire nei nostri Sky Original, per dare ai nostri abbonati ancora più contenuti di successo come Gomorra, Diavoli e Petra, nel lancio di nuovi canali Sky e nelle tecnologie più innovative, come abbiamo fatto lanciando Sky Wifi, il servizio ultra broadband che ci permette di arricchire la nostra proposta commerciale e di offrire ai nostri clienti ancora più opportunità per scegliere Sky.

SEMPRE INFORMATI, DOVE E QUANDO VUOI - Sul canale 200 sempre acceso Sky Sport 24, la porta di ingresso all’offerta sportiva di Sky, un all news che non si limita alle notizie, ma entra negli eventi, li accompagna, li approfondisce. Come sempre, anche il sito skysport.it racconta tutti gli sport grazie alla copertura unica di Sky con news, live blog, fotogallery, infografiche, curiosità e un’ampia sezione video. Notizie tempestive e contenuti accessibili anche sui canali ufficiali social. Oltre l’App Sky Sport, disponibile per iPhone e Android, con gli aggiornamenti dell’ultimo minuto, e Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva.

Gli eventi sportivi di Sky si possono vivere su Sky Q, ma anche in mobilità su Sky Go, per seguire gli appuntamenti live su smartphone, tablet e PC, e in streaming su NOW. E on demand, nella sezione Sport, gli approfondimenti sono sempre a portata di telecomando e si può scegliere il momento migliore di visione.

CALCIO - Nella stagione 2020/2021, Sky trasmette 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A (un match anche in 4K HDR con Sky Q satellite). E le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN sono visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti Sky che aderiscono all’offerta Sky-DAZN. In questa stagione su Sky anche la Premier League inglese (anche nella stagione 2021/2022), la Bundesliga tedesca, la Scottish Premiership. E ancora il campionato di Serie A di calcio femminile, con 2 match per ogni turno. Senza dimenticare la Serie C, con una selezione di partite del campionato (fino a 15 match per ogni giornata) in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Su Sky anche tutte le partite della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League e della UEFA Europa League 2020/21.In attesa degli Europei 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio 2021, con tutti i 51 match in diretta tutti in 4K HDR, di cui 24 in esclusiva.Su Sky anche il FIFA Beach Soccer World Cup Russia 2021 (19-29 agosto 2021) e il FIFA Futsal World Cup Lituania 2020 (12 settembre-3 ottobre 2021). Inoltre Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024.

MOTORI - Sono ben 22 i campionati di motorsport in onda su Sky, con l’integrazione degli eventi motoristici proposti dai canali Eurosport. Una stagione ricchissima, con quasi 170 gare live tra F1, MotoGP, WSBK e Formula E. Fino al 12 dicembre – al netto di eventuali variazioni in calendario nel corso della stagione - saranno 23 i Gran Premi di Formula 1 (5 di questi – Imola, Spagna, Monaco, Monza, Abu Dhabi - in diretta anche su TV8), 20 i Gran Premi di MotoGP (6 di questi – Doha, Spagna, Italia, Germania, San Marino e Valencia – live anche su TV8) e 13 i Round delle 3 classi di Superbike al via il 23 maggio in Spagna, con il Mondiale WSBK in diretta anche su TV8. A questi si aggiungono gli 8 Round del Mondiale di FormulaE, su Sky per i prossimi due anni. Senza dimenticare i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup e la BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021 per le quattro ruote, oltre ai campionati di Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup per le due ruote.

Inoltre, su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) tornanola 24 Ore di Le Mans, il Mondiale turismo FIA World Touring Car Cup (WTCR), il FIA European Rally Championship (ERC), il FIM Endurance World Championship (EWC) e la British Superbike, con l’aggiunta della nuova serie Pure ETCR, il campionato di turismo multimarca per auto elettriche promosso da Eurosport Events.

BASKET, TENNIS e RUGBY. Il grande basket professionistico americano NBA su Sky fino alla stagione 2022/23, con il canale dedicato Sky Sport NBA. Senza dimenticare gli eventi FIBA: FIBA Women’s Eurobasket 2021 (17-27 giugno 2021), Afrobasket 2021 e Asia Cup 2021. Su Sky anche la stagione del grande tennis, con tutti i tornei ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals (fino al 2023), Wimbledon (fino al 2022) e i tornei trasmessi grazie alla partnership con Supertennis. E ancora, il meglio della palla ovale con Rugby Championship 2021, Super Rugby 2021, i Test Match 2021 con Australia, Nuova Zelanda e Argentina, la Currie Cup 2021, la Mitre10 Cup 2021, l’European Rugby Champions Cup e l’European Rugby Challenge Cup anche per la stagione 2021/2022.

ALTRI SPORT. Su Sky Sport anche i grandi appuntamenti del golf: Augusta Masters (fino al 2022), US Open (fino al 2022), Pga Championship (fino al 2021), The Open Championship (fino al 2024). Inoltre, il baseball americano della MLB 2021 (Major League Baseball), la CEV Champions League di volley Maschile e Femminile 2020/21, la LEN Champions League di pallanuoto 2020/21, la pallamano con la Champions League maschile (regular season e Final Four 2021), la Final Four della Champions League Femminile (29 e 30 maggio 2021), le Qualificazioni maschili a Euro 2022 e le Qualificazioni Mondiali femminili, l’atletica leggera (World Athletics Continental Tour 2021), lo sci di fondo (Visma Ski Classics Tour 2021), e, sempre nella stagione 2020/21, i programmi ufficiali della All Elite Wrestling e gli sport da combattimento: Judo (1 Judo Masters, 5 Grand Slam, 1 Campionato Mondiale Seniors), Karate (Campionati Europei di Karate, Torneo Pre-olimpico di Parigi e il Campionato Mondiale a Dubai) e lotta.