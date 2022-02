Sky Sport Serie B 2021/22 26a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (19 e 20 Febbraio)

Appuntamento con la 26esima giornata della Serie BKT 2021/2022 sui canali Sky e in streaming su NOW. Sabato 26 febbraio, e domenica 27 febbraio tutte le squadre scenderanno in campo con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sulla Serie BKT su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.



Tutte le gare della 26ª Giornata della Serie Bkt 2021/2022 inizieranno con 5 minuti di ritardo

per evidenziare la grave situazione umanitaria in corso in Ucraina ed inviare un unanime messaggio di pace.

«Il calcio italiano unito scende in campo per la pace.

La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi.

Il posticipo del calcio d'inizio delle gare in programma questo fine settimana rappresenta

un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso

e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina.

Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!»

SKY SERIE B 2021/22 DIRETTA - 26a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW



DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie B su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partitee coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

SABATO 26 FEBBRAIO 2022

ore 14:05 Diretta Gol Serie B 26a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 483

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:

Como vs Brescia: Daniele Barone

Daniele Barone Cosenza vs Alessandria: Luca Mastrorilli

Luca Mastrorilli L.R. Vicenza vs Pordenone : Marco Frisoli

: Marco Frisoli Parma vs Spal: Antonio Nucera

Antonio Nucera Ternana vs Cremonese: Alessandro Sugoni

ore 14:05 Serie B 26a Giornata: Parma vs Spal (diretta) [visibile con pacchetto Sky Sport e/o Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 201 e Sky Sport 254

Digitale Terreste: diretta su Sky Sport Uno 472 e 482, Sky Sport 485

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Gialloblu' con un solo successo nelle ultime 7 giornate, 3 i ko. La Spal arriva dalla manita sulla Ternana, ma ha vinto una sola volta in 7 sfide di B. Derby emiliano numero 16 al “Tardini”: 7 le vittorie ducali (ultima 4-1 nella serie C-1 1983/84), 5 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-1 1985/86) e 3 successi estensi (ultimo 1-0 nella serie A 2019/20). Parma squadra regina dei pareggi nella serie B 2021/22: 11 collezionati in 26 giornate, record condiviso con Perugia e Frosinone. Il Parma non riesce a decollare in questa serie B 2021/22: ducali vittoriosi solo una volta nelle ultime 7 giornate, 4-1 sul Pordenone al “Tardini” lo scorso 12 febbraio. Nel mezzo 3 pareggi ed altrettante sconfitte crociate. Nel girone di ritorno Parma con soli 5 punti conquistati: sarebbe quart’ultimo in classifica se il campionato fosse iniziato da gennaio (stessi punti del Vicenza, peggio a 4 Pordenone, a 3 Cosenza e Crotone). Parma unica squadra cadetta 2021/22 a non aver calciato ancora un penalty dopo 25 turni di gioco. Parma una delle 4 squadre che subisce il maggior numero di reti nei primi 15’ di gara: 7 come Alessandria, Como e Cosenza. Gara 200 tra i “pro” per Federico Viviani, che somma finora 76 gare di serie A, 106 in B, 11 in coppa Italia, 2 nelle coppe europee e 4 in altri tornei con le maglie di Roma, Padova, Pescara, Latina, Hellas Verona, Bologna, Frosinone, Livorno e Spal. Esordio assoluto il 18 agosto 2011, Europa League, Slovan Bratislava-Roma 1-0 (preliminari). Incrocio inedito, a livello tecnico, fra Giuseppe Iachini e Roberto Venturato.

ore 14:05 Serie B 26a Giornata: Como vs Brescia (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi

Lariani reduci dal pesante ko di Benevento. Brescia capolista imbattuta da 9 turni, 4 le vittorie. A Como ha vinto una sola volta nei 10 precedenti di B. Nei 30 precedenti a Como del derby lombardo vantaggio netto dei lariani: 16 le vittorie (ultima 1-0 nella coppa Italia 2001/02), 10 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie A 2002/03) e 4 successi ospiti (ultimo 3-1 nella serie B 2015/16). Como formazione cadetta che ha avuto più rigori a favore: 9 in 25 giornate. Como formazione che ha subito il maggior numero di reti nei primi 15’ di gara: 7 reti come Alessandria, Cosenza e Parma. Gara 200 tra i “pro” per Alberto Cerri che somma finora 73 gare di serie A, 112 in B, 13 in coppa Italia e 1 in altri tornei con le maglie di Parma, Lanciano, Cagliari, Spal, Pescara, e Como. Esordio assoluto il 30 marzo 2013, serie A, Parma-Pescara 3-0. Il Brescia è la squadra che nelle riprese guadagna più punti rispetto ai risultati del 45’: +10 in 25 turni di campionato. Non a caso il Brescia è scatenato nel quarto d’ora finale: 11 le reti messe a segno dalla squadra di Inzaghi tra il 76’ ed il 90’, inclusi recuperi. Brescia squadra regina, in assoluto, per numero di vittorie della serie BKT 2021/22 (13 in 26 turni, come la Cremonese) ed in serie positiva da 9 turni: 4 vittorie e 5 pareggi, con ultima sconfitta datata 5 dicembre scorso, 0-2 in casa dal Monza. In trasferta “rondinelle” reduci da 6 successi ed 1 pareggio nelle ultime 7 uscite, unica sconfitta fuori casa 0-1 a Perugia il 17 ottobre scorso, e porta chiusa lontano dal “Rigamonti” da 456’ (ultima rete subita da Giacomelli al 84’ di Vicenza-Brescia 2-3 del 20 novembre scorso). Il Brescia è la squadra della serie B 2021/22 che vince più volte fuori casa: 9 le vittorie lontano dal “Rigamonti” (record storico eguagliato, come nel 2013/14), su 12 partite giocate, con restante bilancio di 2 pareggi ed 1 sola sconfitta. Brescia cooperativa del gol della serie B 2021/22: ha mandato in gol ben 15 giocatori, come il Benevento. Brescia da fair-play: squadra che subisce meno ammonizioni, 48 in 25 giornate. Tra Giacomo Gattuso e Pippo Inzaghi secondo incrocio tecnico ufficiale dopo l’andata, vinta 4-2 al “Rigamonti” dal coach comasco. Con 15 vittorie, 11 pareggi e 2 sole sconfitte in 28 partite giocate, febbraio è mese d’oro per le formazioni di Pippo Inzaghi, con media punti/partita di 2 netti, come ad agosto.

ore 14:05 Serie B 26a Giornata: Ternana vs Cremonese (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 484

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Umbri reduci dal pesanteko di Ferrara. La Cremonese arriva da un doppio 0-0. Ha perso una sola volta negli 11 precedenti di B, 6 vittorie e 4 pari. Assoluta parità nei 6 precedenti ufficiali fra le due squadre a Terni: 2 vittorie rossoverdi (ultima 2-1 nella serie B 2017/18), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2005/06) e 2 successi grigiorossi (ultimo 2-1 nella I Divisione 2007/08). Ternana squadra che subisce il maggior numero di rigori a proprio sfavore: 8 come il Crotone. Ternana scatenata nei primi minuti di gioco: 9 reti segnate tra il 1’ e il 15’, record condiviso con il Pisa. Ternana squadra che effettua il maggior numero di sostituzioni dopo 25 giornate: 124. Fabrizio Paghera festeggia la sua 300esima presenza nel professionismo collezionate con le maglie di Brescia, Verona, Lanciano, Avellino, ProVercelli e Ternana. Il suo esordio assoluto è il 24 ottobre 2009 in Brescia-Albinoleffe 4-1 (serie B). La Cremonese è la compagine cadetta 2021/22 che ha avuto più espulsioni a favore dopo 25 partite: 7. Momento d’oro per la Cremonese, in assoluto. In assoluto la squadra di Pecchia ha messo insieme 24 punti nelle ultime 11 giornate, vincendo 7 partite, pareggiandone 3 e perdendo solo rocambolescamente a Lecce, 1-2 nel finale, lo scorso 23 gennaio. Reduce da due 0-0, a Perugia ed in casa contro il Vicenza, la squadra di Pecchia non segna da 211’ (Zanimacchia al 59’ del 3-1 casalingo sul Parma del 15 febbraio scorso) e non subisce gol da 209’ (Simy al 61’ della medesima partita). Gara 100 nella Cremonese per Daniel Ciofani, che somma finora 94 gettoni di serie B e 5 di coppa Italia, con esordio datato 18 agosto 2019, coppa Italia, Hellas Verona-Cremonese 1-2. Ciofani ha segnato in 99 partite ben 22 reti, restando in campo 6008 minuti, 31 gare intere, 36 da subentrante, 32 in cui è stato sostituito, 5 ammonizioni subite. Cremonese squadra che segna più di tutti dal 46’ al 60’ : 10 gol siglati. Secondo incrocio ufficiale, da allenatori, tra Cristiano Lucarelli e Fabio Pecchia: coach grigiorosso vittorioso il 2 ottobre scorso, all’andata, 2-0 tra le mura amiche.

ore 14:05 Serie B 26a Giornata: Cosenza vs Alessandria (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

I calabresi non vincono da 14 giornate, 9 le sconfitte. Piemontesi senza vittorie da 6 turni, 3 i ko. Vittoriosi 1-0 all'andata nel solo precedente di B. Due precedenti ufficiali fra le squadre in Calabria, sempre in coppa Italia: pareggio 0-0 all’overtime nell’edizione 2020/21 con qualificazione rossoblu 3-1 ai rigori e vittoria alessandrina 3-2 dopo overtime, nel 2017/18. Striscia negativa per il Cosenza, a caccia di una vittoria dal 27 ottobre scorso, 3-1 in casa sulla Ternana. Poi 15 turni di astinenza per i calabresi, reduci da 6 pareggi e ben 9 sconfitte. La squadra del patron Guarascio è ultima in classifica in B da inizio girone di ritorno, 3 soli punti nel carniere, come il Crotone. Cosenza e Alessandria distratte nei primi 15’ minuti di gioco: 7 reti subite tra il 1’ e il 15’ (come Como e Parma). Il Cosenza è anche la squadra più distratta nei primi 15’ dopo la pausa (dal 46’ al 60’) con 11 reti incassate. Alessandria squadra della serie B 2021/22 che segna meno reti con i subentranti: appena 1, come il Cittadella e il Perugia. L’Alessandria è la formazione cadetta che ha collezionato meno pareggi nelle prime 26 giornate 2021/22: 5, come la Reggina. L’Alessandria non vince oramai dal 22 gennaio scorso, 2-0 in casa sul Benevento; poi 6 turni senza successi, con 3 pareggi e 3 sconfitte, striscia negativa record stagionale eguagliata come nelle prime 6 giornate di andata, quando – però – lo score fu di 1 pareggio e ben 5 sconfitte. Nei 2 incroci tecnici ufficiali Pier Paolo Bisoli mai vittorioso su Moreno Longo: nel doppio Pro Vercelli-Vicenza della serie B 2016/17, 1 pareggio ed 1 successo del coach oggi all’Alessandria. Febbraio mese “in salita” per le squadre di Moreno Longo, alla media di 0,80 punti/partita, con bilancio formato da 3 vittorie, 10 pareggi ed 11 sconfitte in 24 incontri disputati.

ore 14:05 Serie B 26a Giornata: L.R. Vicenza vs Pordenone (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 256

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Elia Faggion

Veneti reduci da 4 pareggi di fila. Mai sconfitti nei 3 precedenti di B, 2 vittorie e 1 pari. Friulani per evitare il 5° ko di fila. Vicenza imbattuto e sempre in rete – 14 gol totali – nei 5 precedenti ufficiali al “Menti” contro il Pordenone: 2 vittorie biancorosse (ultima 2-1 nella coppa di C 2017/18) e 3 pareggi (sempre per 1-1, ultimo nella B 2020/21). Striscia positiva record in corso nel tribolato torneo 2021/22 del Vicenza: 4 pareggi consecutivi per i biancorossi, senza sconfitte oramai dal 5 febbraio scorso, 0-2 a Frosinone. In casa Vicenza reduce da 1 vittoria e 3 pareggi; la quinta gara utile consecutiva biancorossa al “Menti”, nel caso in cui anche oggi arrivasse un risultato positivo, risale oramai al periodo gennaio-dicembre 2020 con 11 partite interne senza perdere (score di 3 vittorie venete ed 8 pareggi). Vicenza assai distratto a cavallo della pausa: i biancorossi veneti hanno subito in questa fascia di gara 24 delle 43 reti totali in questo campionato, finora, pari al 55,8%% del dato globale, di cui 14 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi (nessuno peggio) e 10 dal 46’ al 60’. Vicenza-Pordenone scontro salvezza pressochè decisivo con numeri “da brividi”: penultima contro ultima della classifica generale, squadre che vincono di meno nella B 2021/22 (3 volte i veneti, 2 i friulani – come il Crotone -), di fronte le due compagini che perdono di più (16 volte i biancorossi, 17 i neroverdi), nonchè le due difese più fragili (50 reti subite dai friulani, 43 dai veneti). Il Pordenone è la squadra cadetta che perde più punti nelle riprese nella serie B 2021/22, rispetto ai risultati del 45’: -11 il deficit neroverde, dato che è rafforzato dal fatto che 24 gol su 50 totali subiti dai “ramarri” arrivano nella mezz’ora finale di gara, di cui 13 dal 61’ al 75’ ed 11 nei quindici finali, inclusi recuperi (primato negativo del torneo in questa fase di partita). Il Pordenone è reduce da 4 sconfitte di fila nelle quali ha subito 11 reti. L’ultimo risultato positivo dei friulani risale al 6 febbraio scorso, 1-1 contro la Spal al “Teghil”. Il Pordenone chiude la classifica cadetta a quota 12 punti: per rivedere una squadra ultima in serie B con punteggio minore si deve risalire al torneo 2009/10, quando – sempre alla 25° giornata – la Salernitana era fanalino di coda con soli 9 punti. Pordenone in testa ad entrambe le classifiche delle espulsioni della serie B 2021/22: meno di tutti in quelle a favore (1 soltanto in 25 giornate, come il Perugia) e 6 subite (primato solitario). Sono 6 i confronti tecnici finora tra Cristian Brocchi ed il Pordenone: 2 vittorie del coach biancorosso contro 1 neroverde e 3 pareggi.

ore 16:20 Serie B 26a Giornata: Perugia vs Benevento (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 483

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Redi

Entrambe reduci da una vittoria rispettivamente con Alessandria e Como. Umbri a quota 41, Benevento 43. Il Perugia ha vinto una sola volta in 9 sfide di B. Assoluta parità negli 8 precedenti in Umbria fra le due squadre: 3 vittorie biancorosse (ultima 3-1 nella serie B 2016/17), 2 pareggi (ultimo 1-1 nel playoff di B 2016/17) e 3 successi sanniti (ultimo 2-1 nella serie B 2019/20). Perugia primo in B nella classifica del girone di ritorno: 13 punti per i biancorossi di Alvini in 6 turni disputati. Perugia squadra della serie B 2021/22 che segna, dopo 25 giornate, meno reti con i subentranti: appena 1, come l’Alessandria ed il Cittadella. Perugia da record per pareggi nella serie B 2021/22 dopo 25 giornate: 11 collezionati, come Parma e Frosinone. Perugia squadra che dopo 25 turni ha ricevuto meno espulsioni a favore: solamente 1, come il Pordenone. Manuel De Luca è il calciatore più decisivo della serie B 2021/22: 14 i punti portati dalla punta biancorossa grazie alle sue reti determinanti. Benevento squadra che ha mandato in rete il maggior numero di giocatori nella B 2021/22 alla 25° gironata: 15, come il Brescia. Gaetano Letizia festeggia la sua gara numero 400 nel professionismo di cui 88 in Serie A, 194 in serie B, 91 in Lega Pro, 15 in Coppa Italia e 11 in altri tornei, collezionate con le maglie di Aversa Normanna, Carpi e Benevento. Esordio assoluto il 29 agosto 2010 in Campobasso-Anversa 0-1 (II Divisione Lega Pro). Tra Massimiliano Alvini e Fabio Caserta secondo incrocio tecnico ufficiale dopo la gara di andata, chiusa al “Vigorito” sullo 0-0. Prima volta da ex al “Curi” per Fabio Caserta, coach degli umbri 2020/21 che ha riportato subito in B i biancorossi dopo un anno di purgatorio in Lega Pro: per lui in 42 panchine ufficiali a Perugia score di 25 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022

ore 15:35 Diretta Gol Serie B 26a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 483

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:

Ascoli vs Crotone: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Cittadella vs Frosinone: Davide Polizzi

Davide Polizzi Monza vs Lecce: Riccardo Gentile

Riccardo Gentile Reggina vs Pisa: Dario Massara

ore 15:35 Serie B 26a Giornata: Monza vs Lecce (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Monza a -2 dai salentini. In casa ha perso una volta in 7 sfide di B. Il Lecce, reduce dal ko con il Cittadella, e' a quota 46 con Pisa e Cremonese. A Monza sono 14 i precedenti fra le due squadre: 5 le vittorie biancorosse (ultima 1-0 nella serie B 2020/21), 7 i pareggi (ultimo 1-1 dopo overtime nella coppa Italia 2005/06, poi qualificazione ai rigori salentina, 5-3) e 2 vittorie giallorosse (ultima 2-0 nella coppa Italia “maggiore” 1998/99). Monza squadra che ha mandato in rete il maggior numero di giocatori subentrati a partita in corso (14). Di fronte i due attacchi record della serie B 2021/22: comanda a 41 il Lecce, segue a 40 il Monza (come Benevento e Frosinone). Il Monza vanta l’attacco record del 2022, 16 reti segnate ed ha in Mattia Valoti il bomber della B nell’anno solare 2022 (6 centri). Lecce squadra cadetta 2021/22 che ha subito meno rigori contro: 1 soltanto dopo 25 turni della B 2021/22 Lecce senza espulsioni subite dopo 25 partite giocate: squadra fair-play del torneo. Lecce formazione cadetta che ha perso meno partite: 3 in 25 giornate, come il Pisa. Tra Giovanni Stroppa e Marco Baroni unico precedente tecnico ufficiale l’andata, vinta 3-0 dal mister giallorosso a “Via del Mare”.

ore 15:35 Serie B 26a Giornata: Reggina vs Pisa (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 484

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Bruno Palermo

Amaranto reduci dal ko di Frosinone. In casa hanno battuto il Pisa una volta in 4 sfide di B. Toscani con 5 pareggi nelle ultime 6 gare. -1 dal Brescia. Negli 8 precedenti ufficiali fra le due squadre in Calabria è vantaggio ospite: 2 i successi amaranto (ultimo 1-0 nella serie B 1970/71), 3 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1989/90) e 3 vittorie toscane (ultima 2-1 nella serie B dell’anno scorso). Reggina squadra che manda in rete il minor numero di giocatori, appena 9, come anche il Cittadella. Reggina squadra cadetta 2021/22 che pareggia di meno: 5 volte in 25 turni, come l’Alessandria. Pisa difesa “bunker” della B 2021/22: appena 19 i gol subiti dai toscani in 25 partite e compagine meno sconfitta dell’attuale torneo cadetto, 3 sole volte, come il Lecce. Pisa scatenato nei primi minuti di gioco: 9 reti segnate tra il 1’ e il 15’ dai toscani nelle prime 25 giornate della serie B 2021/22, record condiviso con la Ternana. Filippo Berra alla presenza 200 nel professionismo, dove somma finora 98 gettoni di serie B, 90 in C, 7 di coppa Italia e 4 in altri tornei con le maglie di Carrarese, Pro Vercelli, Bari, Pordenone e Pisa. Esordio assoluto 30 agosto 2014, serie C, Tuttocuoio-Carrarese 0-0. Confronto tecnico inedito tra Roberto Stellone e Luca D’Angelo

ore 15:35 Serie B 26a Giornata: Cittadella vs Frosinone (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 254

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 485

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Entrambe reduci da una vittoria rispettivamente con Lecce e Reggina. Il Cittadella in casa ha vinto una volta in 10 sfide di B, il Frosinone 4. Nei 10 precedenti ufficiali fra le due squadre al “Tombolato” una sola vittoria granata (1-0 nella B dell’anno scorso), a fronte di 5 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2019/20) e 4 successi ciociari (ultimo 3-2 nel playoff cadetto 2019/20, dopo overtime). Cittadella squadra di questo torneo che ha segnato meno gol con subentranti: appena 1, come l’Alessandria ed il Perugia, dopo 25 turni. Cittadella squadra più ammonita della serie B 2021/22: 84 cartellini gialli subiti dai veneti dopo 25 giornate. Cittadella formazione cadetta 2021/22 che manda in rete meno giocatori: soltanto 9 dopo 25 giornate, come anche la Reggina. Mirko Antonucci e Luca Garritano, sono i giocatori più sostituiti dopo 25 turni giocati nell’attuale torneo cadetto: ben 20 volte il calciatore granata, 18 quello giallazzurro (come Insigne del Benevento). Nicolò Brighenti festeggia la sua gara numero 200 in Serie B, collezionate con le casacche di Vicenza e Frosinone. Il suo esordio assoluto nel campionato cadetto risale al 31 gennaio 2012 in Torino-Vicenza 1-0. Frosinone scatenato prima della pausa: 14 le reti messe a segno dai ciociari tra il 31’ e il 45’, inclusi recuperi (record assoluto) alla 25° giornata della B 2021/22. Emanuele Cicerelli re dei subentri nella serie BKT 2021/22: 17 gli ingressi a partita in corso dopo 25 turni. Tra Edoardo Gorini e Fabio Grosso secondo incrocio tecnico ufficiale dopo l’andata, vinta 1-0 dal coach granata al “Benito Stirpe”.

ore 15:35 Serie B 26a Giornata: Ascoli vs Crotone (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli

Marchigiani reduci dal ko di Brescia. In vantaggio 4-2 nelle 8 sfide di B al Del Duca. Crotone con 4 pareggi e 3 sconfitte nel 2022. All'andata 2-2. Ad Ascoli sono 15 i confronti ufficiali fra le due squadre: 9 le vittorie bianconere (ultima 3-2 nella serie B 2018/19), 4 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2019/20) e 2 successi calabresi (ultimo 1-0 nella serie B 2015/16). Crotone squadra che vince di meno in questo campionato: solamente 2 volte in 25 partite giocate (come il Pordenone). Crotone formazione di questo torneo che subsice più rigori contro: 8 in 25 partite giocate come la Ternana. Crotone squadra che effettua il minor numero di sostituzioni dopo 25 gare giocate: 104. Crotone senza vittorie dal 18 dicembre scorso, 4-1 allo “Scida” sul Pordenone. Nel girone di ritorno rossoblu ultimi in classifica, 3 punti in 6 giornate, come il Cosenza. Andrea Sottil imbattuto nei 3 incroci tecnici ufficiali contro Francesco Modesto: 2 vittorie del coach bianconero ed 1 pareggio con formazioni di Sottil sempre in rete, totale di 5 marcature.

