Sky Sport Serie B 2021/22 28a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (5 e 6 Marzo)

Appuntamento con la 28esima giornata della Serie BKT 2021/2022 sui canali Sky e in streaming su NOW. Sabato 5 Marzo, e domenica 6 Marzo tutte le squadre scenderanno in campo con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sulla Serie BKT su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.



Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti e studi dedicati. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio.

SKY SERIE B 2021/22 DIRETTA - 28a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie B su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partitee coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

SABATO 5 MARZO 2022

ore 14:00 Diretta Gol Serie B 28a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 483

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Torna la B su Sky e torna DirettaGol, un concentrato d'emozioni, spettacolo e soprattutto gol che renderanno unico il nostro appuntamento settimanale con il 'campionato degli italiani'.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:

Cittadella vs Monza : Riccardo Gentile

: Riccardo Gentile Como vs Spal : Luca Mastorilli

: Luca Mastorilli Parma vs Reggina: Davide Polizzi

Davide Polizzi Pordenone vs Pisa: Andrea Marinozzi

ore 14:00 Serie B 28a Giornata: Cittadella vs Monza (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Nove i precedenti in Veneto tra le due squadre ed è massimo equilibrio: 4 vittorie venete (ultima 2-1 nella coppa Italia di quest’anno), 1 pareggio (1-1 nella serie C-1 2006/07) e 4 successi brianzoli (ultimo 2-1 nella serie B dello scorso anno, regular season). Cittadella squadra più ammonita della serie B 2021/22: 89 cartellini gialli subiti dai veneti dopo 27 giornate. Mirko Antonucci è il giocatore più sostituito dopo 27 turni giocati nell’attuale torneo cadetto: ben 22 volte. Cittadella squadra che manda in rete il minor numero di giocatori, appena 9. Cittadella squadra della serie B 2021/22 che segna, dopo 27 giornate, meno reti con i subentranti: appena 1, come il Perugia. Di contro invece il Monza è la squadra con più reti provenienti dalla panchina: ben 15 ( primato assoluto). Ignacio Lores Varela festeggia la sua gara numero 100 in Serie B, collezionate con le casacche di Palermo, Bari, Vicenza, Varese, Pisa, Ascoli e Cittadella. Il suo esordio assoluto nel campionato cadetto risale al 24 agosto 2013 in Modena-Palermo 1-1. Gara 200 tra i “pro” per Luca Mazzitelli che somma finora 49 gare in serie A, 109 in B, 24 in Lega Pro, 12 in coppa Italia e 5 nelle coppe europee, con le maglie Roma, Sudtirol/Alto Adige, Brescia, Sassuolo, Genoa, Virtus Entella, Pisa e Monza. Esordio assoluto il 18 maggio 2014, serie A, Genoa-Roma 1-0. Tra Edoardo Gorini e Giovanni Stroppa 2 confronti tecnici ufficiali: bilancio di 1 vittoria casalinga per parte.

ore 14:00 Serie B 28a Giornata: Parma vs Reggina (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 484

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Redi

Al “Tardini” 11 confronti ufficiali fra le due squadre: 7 le vittorie crociate (ultima 3-0 nella serie A 2007/08), 1 pareggio (2-2 nella serie A 2006/07) e 3 successi amaranto (ultimo 2-1 nella serie A 2003/04) Parma unica squadra cadetta 2021/22 a non aver calciato ancora un penalty dopo 27 turni di gioco. Parma distratto nei primi minuti di gara: 7 le reti subite tra il 1’ e il 15’, come Cosenza, Como, Alessandria e Pordenone. Sfida agli opposti: il Parma è la squadra che in questo torneo pareggia di più: ben 12 volte in 27 match disputati (come il Como). Di contro invece la Reggina è la compagine che ne ha pareggiate di meno: solamente 5. Tra Giuseppe Iachini e Roberto Stellone confronto tecnico inedito.

ore 14:00 Serie B 28a Giornata: Pordenone vs Pisa (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 254

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 485

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Pisa mai vittorioso nei 3 incroci in Friuli: bilancio di 1 vittoria neroverde (1-0 nella serie B 2019/20) e 2 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2020/21). Il Pordenone è la squadra cadetta 2021/22 che perde più punti nelle riprese finora, in relazione ai risultati del 45’: -12 il deficit neroverde, dato rafforzato dal fatto che 24 gol su 52 totali subiti dai “ramarri” arrivano nella mezz’ora finale di gara, di cui 13 dal 61’ al 75’ ed 11 nei quindici finali, inclusi recuperi (primato negativo del torneo in questa fase di partita). Pordenone in testa ad entrambe le classifiche delle espulsioni della serie B 2021/22: meno di tutti in quelle a favore (1 soltanto in 27 giornate, come il Perugia) e 7 subite (primato solitario). Pordenone difesa “groviera” della serie BKT 2021/22: 52 gol subiti dopo 27 partite giocate. Di contro il Pisa è la squadra con la difesa “bunker” di questo torneo: appena 22 le reti subite dai toscani. Pordenone inoltre attacco peggiore del torneo con solamente 19 gol fatti. Pordenone squadra della serie B 2021/22 che perde più partite (19) e ne vince di meno (2, come il Crotone), dopo 27 turni disputati. Di contro il Pisa è invece la seconda squadra del torneo che ne vince di più (13, come il Benevento e meglio solo Lecce, Brescia, Cremonese con 14) e la seconda anche che ne perde di meno (4, come il Brescia; meglio solo il Lecce con 3). Pisa scatenato nei primi minuti di gioco: 9 reti segnate tra il 1’ e il 15’ dai toscani nelle prime 27 giornate della serie B 2021/22 (record condiviso con la Ternana). Di contro il Pordenone è la squadra che subisce più gol nel primo quarto d’ora di gara: 7, come Parma, Alessandria, Cosenza e Como. Pisa squadra in assoluto della serie B 2021/22 con più autoreti a favore dopo 27 turni: ben 4. Filippo Berra festeggia la sua gara numero 100 in Serie B (considerata la sola regular season), collezionate con le casacche di Pro Vercelli, Pordenone e Pisa. Il suo esordio assoluto nel campionato cadetto risale al 6 settembre 2015 in Pro Vercelli-Virtus Lanciano 2-1. Tra Bruno Tedino e Luca D’Angelo 4 precedenti tecnici ufficiali: conduce il tecnico neroverde per 2 successi ad 1, con 1 pareggio a completare i conteggi.

ore 14:00 Serie B 28a Giornata: Como vs Spal (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicolò Ramella

A Como i confronti ufficiali fra le due squadre sono 23: 9 le vittorie lariane (ultima 2-0 nella serie C-1 2000/01), 7 i pareggi (ultimo 0-0 nella coppa Italia di C 2014/15) e 7 successi emiliani (ultimo 2-0 nella I Divisione Lega Pro 2011/12). Como da record per pareggi nella serie B 2021/22 dopo 27 giornate: 12 collezionati, come il Parma. Como formazione cadetta che ha avuto più rigori a favore: 10 in 27 giornate. Como squadra di questo torneo che ha ricevuto più autoreti contro: 2, come Vicenza e Ternana. Como distratto nei primi minuti di gara: 7 le reti subite dai lariani tra il 1’ e il 15’, come Cosenza, Parma, Alessandria e Pordenone. Di contro la Spal è la squadra che in quel frangente di gioco ne subisce di meno: solamente 2, come il Frosinone. Confronto tecnico inedito tra Giacomo Gattuso e Roberto Venturato.

ore 16:15 Serie B 28a Giornata: Cremonese vs Brescia (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 483

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

I precedenti ufficiali del derby lombardo a Cremona sono 23: 5 le vittorie grigiorosse (ultima 2-0 nella serie B 2017/18), 11 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie B dello scorso anno), 7 le affermazioni bresciane (ultima 2-1 nella serie B 1998/99). Cremonese squadra cadetta 2021/22 che segna più di tutti subito dopo la pausa: dal 46’ al 60’ ben 11 i gol siglati dai grigiorossi. Cremonese squadra della serie B 2021/22 che in assoluto ha ricevuto più espulsioni a favore: ben 7 in 27 match disputati. Sfida allo “Zini” fra due tra le tre squadre pluri-vittoriose della serie B 2021/22: entrambe con 14 vittorie in 27 partite giocate (come il Lecce). Inoltre si affrontano il secondo attacco più prolifico del torneo (Brescia con 42 gol fatti, come il Benevento, dietro solo al Lecce con 45) contro il quarto migliore (Cremonese con 41 reti siglate, come Monza e Frosinone). Brescia squadra di questo torneo che vince più volte fuori casa: 9 le vittorie per la squadra di Inzaghi lontano dal “Rigamonti”, su 13 trasferte. Di contro la Cremonese è la squadra che perde meno partite in casa: solamente 1, come Lecce e Pisa. Brescia squadra meno ammonita della serie B 2021/22: 54 cartellini gialli subiti dai calabresi dopo 27 giornate. Brescia cooperativa del gol della serie B 2021/22: ha mandato in gol ben 16 giocatori, come l’Ascoli dopo 27 giornate. Il Brescia è la squadra della serie B 2021/22 che nelle riprese guadagna più punti rispetto ai risultati del 45’: +14 in 27 turni di campionato. Non a caso il Brescia è scatenato nel quarto d’ora finale: 13 le reti messe a segno dalla squadra di Inzaghi tra il 76’ ed il 90’, inclusi recuperi. Tra Fabio Pecchia e Pippo Inzaghi esiste il solo precedente tecnico dell’andata, finito 1-0 per le “rondinelle”. I due sono stati compagni di squadra nella Juventus 1997/98, allenata da Marcello Lippi, che vinse lo scudetto e la supercoppa di Lega.

DOMENICA 6 MARZO 2022

ore 15:30 Diretta Gol Serie B 28a Giornata [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Calcio 483

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Torna la B su Sky e torna DirettaGol, un concentrato d'emozioni, spettacolo e soprattutto gol che renderanno unico il nostro appuntamento settimanale con il 'campionato degli italiani'.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B:

Ascoli vs Frosinone: Antonio Nucera

Antonio Nucera Crotone vs Alessandria : Marco Frisoli

: Marco Frisoli Perugia vs Lecce: Daniele Barone

Daniele Barone Vicenza vs Ternana: Alessandro Sugoni

ore 15:30 Serie B 28a Giornata: Perugia vs Lecce (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli

A Perugia i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 14: 6 vittorie umbre (ultima 2-0 nella I Divisione Lega Pro 2013/14), 6 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie A 2003/04) e 2 successi salentini (ultimo 2-1 nella serie B 2018/19). Perugia squadra della serie B 2021/22 che segna, dopo 27 giornate, meno reti con i subentranti: appena 1, come il Cittadella. Si sfidano la seconda miglior difesa del campionato (Lecce con 23 gol subiti, meglio solo il Pisa con 22) contro la terza (Perugia con solamente 24 reti al passivo, come Benevento e Cremonese). Perugia squadra che ha ricevuto meno espulsioni a favore in questo torneo: solamente 1, come il Pordenone. Di contro il Lecce è l’unica squadra della serie B che non ha ancora ricevuto alcun “rosso” dopo 27 turni giocati. Lecce unica squadra di questo torneo che ha ricevuto solamente 1 rigore a sfavore dopo 27 partite disputate. Lecce squadra pluri-vittoriosa della serie BKT 2021/22 con 14 vittorie in 27 partite giocate (come Brescia e Cremonese). Inoltre il Lecce è la squadra che in questo torneo perde di meno (solamente 3 sconfitte) e segna più gol (attacco record con 45 gol fatti). Tra Massimiliano Alvini e Marco Baroni 3 precedenti: coach biancorosso mai vittorioso, 1 pareggio e 2 successi del mister giallorosso, il bilancio.

ore 15:30 Serie B 28a Giornata: Ascoli vs Frosinone (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport 484

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Assoluta parità nei 10 confronti ufficiali tra le squadre nelle Marche: 4 vittorie bianconere (ultima 3-1 nella serie B 2010/11), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2020/21) e 4 affermazioni ciociare (ultima 1-0 nella serie B 2019/20). Ascoli cooperativa del gol della serie B 2021/22: ha mandato in gol ben 16 giocatori, come il Brescia dopo 27 giornate. Emanuele Cicerelli re dei subentri nella serie BKT 2021/22: 18 gli ingressi a partita in corso dopo 27 turni. Frosinone scatenato prima della pausa: 14 le reti messe a segno dai ciociari tra il 31’ e il 45’, inclusi recuperi (record assoluto) alla 27° giornata della B 2021/22. Markus Rohden festeggia la sua gara numero 100 in Serie B (considerata la sola regular season), collezionate con le casacche di Crotone e Frosinone. Il suo esordio assoluto nel campionato cadetto risale al 26 agosto 2018, in Cittadella-Crotone 3-0. Tra Andrea Sottil e Fabio Grosso 2 precedenti tecnici ufficiali: 1 vittoria per parte, sempre in favore di chi ha giocato in casa.

ore 15:30 Serie B 28a Giornata: Crotone vs Alessandria (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 255

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Luca Boschetto

Primo incrocio ufficiale allo “Scida” fra le due squadre. Crotone squadra che vince di meno in questa serie BKT 2021/22: appena 2 le vittorie in 27 gare disputate ( come il Pordenone). Crotone squadra che effettua il minor numero di sostituzioni dopo 27 gare giocate: 112 su 135 a disposizione. Crotone formazione di questo torneo che subisce più rigori contro: 9 in 27 partite giocate. Alessandria distratta nei primi minuti di gara: 7 le reti subite dai lariani tra il 1’ e il 15’, come Como, Parma, Cosenza e Pordenone. Alessandria distratta anche nei minuti finali: 11 reti subite tra il 76’ e il 90’, inclusi recuperi (come il Pordenone). Tra Francesco Modesto e Moreno Longo 2 precedenti tecnici ufficiali: ha sempre vinto il coach dei grigi piemontesi.

ore 15:30 Serie B 28a Giornata: Vicenza vs Ternana (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 256

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Calogero Destro

A Vicenza i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 16: 8 le vittorie biancorosse (ultima 2-1 nella serie B 2015/16), 4 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2018/19) e 4 successi rossoverdi (ultimo 1-0 nella serie B 2016/17). Vicenza assai distratto a cavallo della pausa: i biancorossi veneti hanno subito in questa fascia di gara 27 delle 46 reti totali in questo campionato, finora, pari al 58,7% del dato globale, di cui 16 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi (nessuno peggio) e 11 dal 46’ al 60’ (come il Cosenza). Gara 300 tra i “pro” per Daniel Cappelletti che somma finora 116 gare in B, 159 in Lega Pro, 13 in coppa Italia ed 11 in altri tornei con le maglie di Padova, Juve Stabia, Sudtirol/Alto Adige, Cittadella e Vicenza. Esordio assoluto il 2 ottobre 2010, serie B, Piacenza-Padova 2-2. Stefano Giacomelli festeggia la sua gara numero 200 in Serie B (considerata la sola regular season), collezionate con le casacche di Pescara e Vicenza. Il suo esordio assoluto nel campionato cadetto risale al 5 febbraio 2011 in Atalanta-Pescara 1-0. Vicenza e Ternana sono due fra le tre squadra che in questo torneo hanno subito più autogol contro: 2 in 27 match disputati ( come il Como). Ternana squadra che effettua il maggior numero di sostituzioni dopo 27 gare giocate: 133 sulle 135 a disposizione. Ternana scatenata nei primi minuti di gioco: 9 reti segnate tra il 1’ e il 15’ nelle prime 27 giornate della serie B 2021/22 (record condiviso con il Pisa). Tra Cristian Brocchi e Cristiano Lucarelli unico precedente tecnico ufficiale all’andata, vittoria sonora del coach rossoverde per 5-0 al “Liberati”.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog