Appuntamento a Milano con Federica Masolin e Mario Giunta di Sky Sport!

Se sei un appassionato di sport e desideri un'opportunità unica di incontrare due dei volti della Casa dello Sport di Sky, allora non puoi perdere l'evento che si terrà domenica 22 ottobre presso il negozio Sky di Milano, situato in Via Buenos Aires 22.

Federica Masolin, la celebre conduttrice della UEFA Champions League, e Mario Giunta, noto conduttore e giornalista di Sky Sport, saranno sul posto a partire dalle 12. Avrai l'opportunità di scattare foto con Federica e Mario ed entrambi saranno disponibili di tutti gli appassionati per parlare di calcio e non solo, condividendo le loro esperienze e conoscenze.

Ricorda di segnare questa data nel tuo calendario: Domenica 22 ottobre, dalle 12, presso il negozio Sky di Milano Buenos Aires 22. Questa è un'opportunità che non puoi farti sfuggire.

Federica Masolin e Mario Giunta ti aspettano!