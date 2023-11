Sky TG24 Live In a Genova il 16 e 17 Novembre con un Focus sui Giovani e il Lavoro

Sky TG24 Live In arriva a Genova. Dopo Courmayeur, Firenze, Bari, Venezia, Napoli, Milano e Roma, il canale all news si trasferisce, il 16 e 17 novembre, nel capoluogo ligure che ospiterà l’ultimo appuntamento dell’anno del format itinerante ideato per portare il dibattito sul territorio.

Due giorni di incontri e confronti per capire, approfondire e raccontare l’Italia e il mondo che cambia. Ovvero, con quali strumenti affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali e culturali che, ridisegnando la società del futuro, sono diventati le priorità di tutti i grandi Paesi. Con particolare attenzione, in questa occasione, per i giovani e il mondo del lavoro che li attende. Infatti, Sky TG24 Live In Genova sarà in collaborazione con la Regione Liguria e nell’ambito del ‘Festival Orientamenti’, il grande appuntamento nazionale annuale sull’orientamento, la formazione e il lavoro con eventi e incontri dedicati ai giovani – ma anche ai loro insegnanti e alle famiglie – per imparare a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi rispetto ai percorsi lavorativi possibili.

Fra gli ospiti che si alterneranno davanti alle telecamere, Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Giulia Blasi, scrittrice; Marco Bocci, attore; Federico Buffa, storyteller Sky Sport; Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano; Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Marco Cattaneo, direttore National Geographic Italia; Roberto Cingolani, ad Leonardo; Clara, cantautrice; Matteo Colaninno, presidente esecutivo di Piaggio; Don Antonio Coluccia, Fondazione Opera Don Giustino; Domenico Criscito, allenatore under 14 Genoa; Cecilia Dazzi, attrice; Serena de Ferrari, attrice; Maria Aida Episcopo, sindaco di Foggia; Maurizio Felugo,presidente Pro Recco Waterpolo; Marco Gay, presidente Esecutivo Digital Magics; Serena Giacomin, climatologa e presidente Italian Climate Network; Etgar Keret, scrittore; Claudio Marinaccio, illustratore; Giacomo Mazzariol, scrittore e sceneggiatore ‘Earth4All e il mondo di Francesco’; Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia; Flavio Nobili, responsabile del Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Gaslini di Genova; Marina Ovsjannikova, giornalista e dissidente russa; Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato; Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno; Alessia Piperno, attivista; Fabio Quagliarella, calciatore; Edoardo Rixi,viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Fabio Roia, presidente della Sezione Misure Cautelari del Tribunale di Milano; Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl; Carlo Stagnaro, direttore Istituto Bruno Leoni; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Michele Wad Caporosso, conduttore e speaker di Radio Deejay e M2O; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, venerdì 17 sera sarà possibile assistere agli incontri, fra parole e musica, con Federico Buffa, Olly, Morgan e Coma Cose.

L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con la Regione Liguria e andrà in onda dai Magazzini del cotone uno dei luoghi più suggestivi della città. Nello studio tv allestito al loro interno,il pubblico sarà composto in parte da studenti liceali.In questo contesto, il canale all news accoglierà i propri ospiti, mentre chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su skytg24.it

L’evento è organizzato grazie anche alle partnership con Autostrade per l’Italia, Esselunga, Pirelli, Porto di Genova e TIM. I partner tecnici sono NH Hotels e Cassina.