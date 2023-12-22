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Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 19a alla 28a Giornata diretta tv Sky Sport

Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 19a alla 28a Giornata diretta tv Sky Sport

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Sky Italia
  venerdì, 22 dicembre 2023

Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 19a alla 28a Giornata diretta tv Sky SportTutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva). 

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

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19ª GIORNATA ANDATA – 22-23 DICEMBRE 2023

GIRONE A

  • ATALANTA U23 – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – NOVARA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO – SALUS MANTOVA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – PRO SESTO Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – VIRTUS VERONA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – TRENTO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA  – PADOVA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • JUVENTUS NEXT GEN – VIS PESARO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – ANCONA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – CESENA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – FERMANA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – CARRARESE Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – GUBBIO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – AREZZO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – OLBIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – PINETO Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – MONOPOLI Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – CATANIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – AVELLINO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – JUVE STABIA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – CASERTANA Sabato Ore 16.30  DIRETTA SKY E NOW
  • TARANTO – LATINA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – BRINDISI Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

2ª GIORNATA RITORNO – 12-13-14-15 GENNAIO 2024

GIRONE A

  • ALESSANDRIA – VIRTUS VERONA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA–  PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO – SALUS PADOVA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – ARZIGNANO V. Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – LUMEZZANE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA –  NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI –  RENATE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • CARRARESE – AREZZO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – ANCONA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – VIS PESARO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – PERUGIA Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • PONTEDERA – FERMANA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – TORRES Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – CESENA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – PINETO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – SORRENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – JUVE STABIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – BRINDISI Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – FOGGIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – MONOPOLI Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – LATINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – PICERNO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – CROTONE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA –  BENEVENTO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

3ª GIORNATA RITORNO – 19-20-21-22 GENNAIO 2024

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – FIORENZUOLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – PRO PATRIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – L.R. VICENZA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – MANTOVA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – TRIESTINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – PERGOLETTESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – NOVARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO – PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – PONTEDERA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – GUBBIO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – RIMINI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – RECANATESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – SPAL Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – ANCONA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – OLBIA Domenica Ore 16.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – CARRARESE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA–  TARANTO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – CASERTANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – AVELLINO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – GIUGLIANO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – MONTEROSI TUSCIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – POTENZA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – CATANIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO –  TURRIS Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

4ª GIORNATA RITORNO – 26-27-28-29 GENNAIO 2024

GIRONE A

  • ALESSANDRIA – ARZIGNANO V. Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – RENATE Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – LUMEZZANE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO – SALUS TRENTO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – GIANA ERMINIO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – PADOVA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – PERGOLETTESE Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – TORRES Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – LUCCHESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – AREZZO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – SESTRI LEVANTE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – PERUGIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – FERMANA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – PINETO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – VIS PESARO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE – CERIGNOLA CROTONE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – SORRENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – LATINA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – MONOPOLI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – PICERNO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – BRINDISI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – JUVE STABIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – BENEVENTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – ACR MESSINA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – FOGGIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

5ª GIORNATA RITORNO – 02-03-04-05 FEBBRAIO 2024

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – MANTOVA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – ALESSANDRIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – L.R. VICENZA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – ATALANTA U23 Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – FIORENZUOLA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • TRIESTINA – PRO PATRIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – PADOVA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO – VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – OLBIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – ANCONA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – SPAL Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – RIMINI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – PINETO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – PONTEDERA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – GUBBIO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – BRINDISI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – POTENZA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – CATANIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – AUDACE CERIGNOLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – GIUGLIANO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – AVELLINO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – TURRIS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – CROTONE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

6ª GIORNATA RITORNO – 09-10-11-12 FEBBRAIO 2024

GIRONE A

  • ARZIGNANO V. – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – L.R. VICENZA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – PRO VERCELLI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – TRIESTINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – PERGOLETTESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – LUMEZZANE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – VIS PESARO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – PESCARA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – LUCCHESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – AREZZO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – CESENA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – PERUGIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – RECANATESE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – CARRARESE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO–  ACR MESSINA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – LATINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – CASERTANA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – BENEVENTO Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – JUVE STABIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – POTENZA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – PICERNO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – FOGGIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

7ª GIORNATA RITORNO – 13-14-15 FEBBRAIO 2024

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – ATALANTA U23 Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ALESSANDRIA – MANTOVA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – LEGNAGO SALUS Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – PRO VERCELLI Martedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – TRENTO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – PRO SESTO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – FIORENZUOLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – PADOVA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA –  RENATE Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – ARZIGNANO V. Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • CARRARESE – GUBBIO Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – AREZZO Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – SESTRI LEVANTE Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – TORRES Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – FERMANA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – SPAL Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – PINETO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – RIMINI Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – ANCONA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – SORRENTO Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – AUDACE CERIGNOLA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – MONTEROSI TUSCIA Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – MONOPOLI Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – BRINDISI Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – CATANIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – CROTONE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – AVELLINO Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – GIUGLIANO Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – TURRIS Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

8ª GIORNATA RITORNO – 17-18-19 FEBBRAIO 2024

GIRONE A

  • ARZIGNANO – V. NOVARA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – ALESSANDRIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – FIORENZUOLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – TRIESTINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – PRO PATRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – L.R. VICENZA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – PERGOLETTESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – CARRARESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AREZZO – RECANATESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA –  SPAL Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – LUCCHESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO –  OLBIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – PONTEDERA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – CESENA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – PERUGIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – PESCARA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA –  MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – CASERTANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – JUVE STABIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – TARANTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – ACR MESSINA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – LATINA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – BENEVENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – VIRTUS FRANCAVILLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

9ª GIORNATA RITORNO – 23-24-25-26 FEBBRAIO 2024

GIRONE A

  • ALESSANDRIA –  ALBINOLEFFE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA –  VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO –  LUMEZZANE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA –  TRIESTINA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – ATALANTA U23 Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – MANTOVA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA –  ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE –  PRO VERCELLI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA –  RENATE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA–  RIMINI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA–  PINETO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – GUBBIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA–  JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – LUCCHESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA –  TORRES Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE –  VIS PESARO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – AREZZO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA–  FERMANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – PICERNO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – SORRENTO Lunedi Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – BRINDISI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – CROTONE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – TURRIS Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – AVELLINO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – GIUGLIANO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – CATANIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – MONOPOLI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
     

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