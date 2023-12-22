Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 19a alla 28a Giornata diretta tv Sky Sport

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.
La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).
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19ª GIORNATA ANDATA – 22-23 DICEMBRE 2023
GIRONE A
- ATALANTA U23 – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – NOVARA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO – SALUS MANTOVA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – PRO SESTO Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – VIRTUS VERONA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – PADOVA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- JUVENTUS NEXT GEN – VIS PESARO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – ANCONA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – CESENA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – CARRARESE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – GUBBIO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – AREZZO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – OLBIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – PINETO Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – MONOPOLI Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – CATANIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – AVELLINO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – JUVE STABIA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – CASERTANA Sabato Ore 16.30 DIRETTA SKY E NOW
- TARANTO – LATINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – BRINDISI Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
2ª GIORNATA RITORNO – 12-13-14-15 GENNAIO 2024
GIRONE A
- ALESSANDRIA – VIRTUS VERONA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA– PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO – SALUS PADOVA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – ARZIGNANO V. Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – LUMEZZANE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – RENATE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- CARRARESE – AREZZO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – ANCONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – VIS PESARO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – PERUGIA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- PONTEDERA – FERMANA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – TORRES Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – CESENA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – PINETO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – SORRENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – JUVE STABIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – BRINDISI Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – FOGGIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – MONOPOLI Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – LATINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – PICERNO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – CROTONE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – BENEVENTO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
3ª GIORNATA RITORNO – 19-20-21-22 GENNAIO 2024
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – FIORENZUOLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – PRO PATRIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – L.R. VICENZA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – MANTOVA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – TRIESTINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – PERGOLETTESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – NOVARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – PONTEDERA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – GUBBIO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – RIMINI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – RECANATESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – SPAL Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – ANCONA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – OLBIA Domenica Ore 16.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – CARRARESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA– TARANTO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – CASERTANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – AVELLINO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – GIUGLIANO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – MONTEROSI TUSCIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – POTENZA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – CATANIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – TURRIS Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
4ª GIORNATA RITORNO – 26-27-28-29 GENNAIO 2024
GIRONE A
- ALESSANDRIA – ARZIGNANO V. Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – RENATE Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – LUMEZZANE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO – SALUS TRENTO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – GIANA ERMINIO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – PADOVA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – PERGOLETTESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – TORRES Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – LUCCHESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – AREZZO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – SESTRI LEVANTE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – PERUGIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – FERMANA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – PINETO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – VIS PESARO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE – CERIGNOLA CROTONE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – SORRENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – LATINA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – MONOPOLI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – PICERNO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – BRINDISI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – JUVE STABIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – BENEVENTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – ACR MESSINA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – FOGGIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
5ª GIORNATA RITORNO – 02-03-04-05 FEBBRAIO 2024
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – MANTOVA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – ALESSANDRIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – L.R. VICENZA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – ATALANTA U23 Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – FIORENZUOLA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- TRIESTINA – PRO PATRIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – PADOVA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – OLBIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – ANCONA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – SPAL Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – RIMINI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – PINETO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – PONTEDERA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – GUBBIO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – BRINDISI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – POTENZA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – CATANIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – AUDACE CERIGNOLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – GIUGLIANO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – AVELLINO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – TURRIS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – CROTONE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
6ª GIORNATA RITORNO – 09-10-11-12 FEBBRAIO 2024
GIRONE A
- ARZIGNANO V. – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – L.R. VICENZA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – PRO VERCELLI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – TRIESTINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – PERGOLETTESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – LUMEZZANE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – VIS PESARO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – PESCARA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – LUCCHESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – AREZZO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – CESENA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – PERUGIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – RECANATESE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – CARRARESE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO– ACR MESSINA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – LATINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – CASERTANA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – BENEVENTO Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- GIUGLIANO – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – JUVE STABIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – POTENZA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – PICERNO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – FOGGIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
7ª GIORNATA RITORNO – 13-14-15 FEBBRAIO 2024
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – ATALANTA U23 Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ALESSANDRIA – MANTOVA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – LEGNAGO SALUS Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – PRO VERCELLI Martedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- LUMEZZANE – TRENTO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – PRO SESTO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – FIORENZUOLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – PADOVA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – RENATE Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – ARZIGNANO V. Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- CARRARESE – GUBBIO Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – AREZZO Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – SESTRI LEVANTE Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – TORRES Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – FERMANA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – SPAL Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – PINETO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – RIMINI Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – ANCONA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – SORRENTO Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – AUDACE CERIGNOLA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – MONTEROSI TUSCIA Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – MONOPOLI Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – BRINDISI Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – CATANIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – CROTONE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – AVELLINO Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – GIUGLIANO Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – TURRIS Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
8ª GIORNATA RITORNO – 17-18-19 FEBBRAIO 2024
GIRONE A
- ARZIGNANO – V. NOVARA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – ALESSANDRIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – FIORENZUOLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – TRIESTINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – PRO PATRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – L.R. VICENZA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – PERGOLETTESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – CARRARESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AREZZO – RECANATESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – SPAL Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – LUCCHESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – OLBIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – PONTEDERA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – CESENA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – PERUGIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – PESCARA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – CASERTANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – JUVE STABIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – TARANTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – ACR MESSINA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – LATINA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – BENEVENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – VIRTUS FRANCAVILLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
9ª GIORNATA RITORNO – 23-24-25-26 FEBBRAIO 2024
GIRONE A
- ALESSANDRIA – ALBINOLEFFE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – LUMEZZANE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – TRIESTINA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – ATALANTA U23 Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – MANTOVA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – PRO VERCELLI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – RENATE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA– RIMINI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA– PINETO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – GUBBIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA– JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – LUCCHESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – TORRES Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – VIS PESARO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – AREZZO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA– FERMANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
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- TARANTO – CATANIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – MONOPOLI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
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