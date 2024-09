X Factor 2024: alle 12 la Conferenza Stampa Sky in Diretta Streaming su Digital-News

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

MARTEDI 10 LUGLIO 2024



Grandi notizie per tutti i fan di X Factor: la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2024 sarà trasmessa in diretta streaming su Digital-News, offrendo l'opportunità di seguire l'evento da casa. Martedì 10 settembre, a partire dalle 12:00, ci si potrà collegare su questa pagina per vivere in tempo reale la presentazione ufficiale, che si terrà presso la Sala Ex Deposito Bagagli della Stazione Centrale di Milano.

L'edizione 2024 segnerà un capitolo storico per il programma, con la finalissima che si terrà per la prima volta in esterna, giovedì 5 Dicembre 2024, nella spettacolare Piazza del Plebiscito a Napoli. Organizzata in collaborazione con il Comune di Napoli, sarà un evento gratuito e aperto a tutti, trasformando la città partenopea in un palcoscenico straordinario per la musica, con ospiti speciali e sorprese in serbo per i fan. Non era mai successo, nella storia internazionale del format, che lo show celebrasse il suo ultimo atto uscendo da uno studio.

Il cast di X Factor 2024 vede alcune novità importanti: Giorgia, una delle voci più amate d'Italia, sarà la nuova guida della trasmissione, accompagnata da una giuria rinnovata composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e il ritorno di Manuel Agnelli, che con la sua esperienza porterà valore aggiunto al programma.

Le selezioni partiranno da giovedì 12 Settembre dall’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico presente a fare da quinto giudice. Tra le novità di quest'anno, i giudici potranno assegnare un X Pass, un bonus che permetterà a un concorrente di accedere direttamente al Bootcamp. Le date chiave includono i Bootcamp del 3 e 10 ottobre, con soli quattro posti per squadra, e le Home Visit del 17 ottobre, momento decisivo per stabilire chi accederà ai Live Show che inizieranno il 24 ottobre dal Teatro Repower di Milano.

X Factor 2024 si prospetta come un’edizione rivoluzionaria, con una finale in una location iconica e un format che mantiene il focus sulla scoperta dei talenti musicali emergenti.

