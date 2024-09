Trenitalia e X Factor 2024: Partnership Frecciarossa per la musica e la Mobilità sostenibile

'In viaggio con la grande festa della musica' è lo slogan della partnership siglata tra Trenitalia (Gruppo FS) e X Factor 2024, grazie a Sky Brand Solutions (dipartimento di Sky Media) e in collaborazione con Fremantle, che produrrà lo show Sky Original in onda dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW. Per celebrare l'accordo, oggi è stato presentato alla Stazione Centrale di Milano un treno Frecciarossa con una livrea speciale dedicata a X Factor 2024, durante l'evento di lancio del programma. Hanno partecipato personaggi di rilievo come Mario Alovisi (Direttore Marketing Trenitalia), Antonella d’Errico (Executive Vice President Content Sky Italia), Giuseppina Violante (Sky Media Executive Vice President), Marco Tombolini (CEO di Fremantle), Roberta Zamboni (Global Head of Branded Content & Sponsorship di Fremantle), e i quattro giudici dello show: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, insieme alla conduttrice Giorgia.

Il Frecciarossa personalizzato, con i volti dei giudici e della conduttrice, sarà in viaggio sulla rete nazionale fino al 5 dicembre 2024, giorno in cui porterà i quattro finalisti a Napoli per la finalissima in Piazza del Plebiscito. Questa collaborazione sottolinea l'impegno di Trenitalia nel coinvolgere i giovani e promuovere una mobilità sostenibile in costante evoluzione, unendo il viaggio alla musica su tutto il territorio italiano.

Trenitalia, attraverso i suoi servizi Frecciarossa, Intercity e Regionale, accompagnerà gli aspiranti concorrenti verso le audizioni a Milano e sarà protagonista di ulteriori iniziative. Ogni venerdì, dal 25 ottobre al 29 novembre, i concorrenti eliminati si esibiranno in uno showcase nella stazione di Milano Centrale, con i nuovi treni regionali come sfondo. Questo sarà anche un modo per mettere in luce il processo di ammodernamento della flotta regionale di Trenitalia.

A bordo dei treni Frecciarossa, grazie a FrecciaPLAY, i passeggeri potranno accedere a contenuti esclusivi sui giudici e sul programma. Trenitalia conferma così il suo ruolo nel connettere le persone alla cultura e alla musica, in linea con i valori di sostenibilità ambientale e promozione turistica.



