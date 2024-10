X Factor 2024: le squadre sono pronte per i Live Show su Sky e NOW, inizia la sfida tra i giudici

Completate le selezioni di X Factor 2024: i giudici hanno scelto i 12 concorrenti che andranno ai Live Show di questa edizione, al via da giovedì prossimo, 24 ottobre, su Sky e in streaming su NOW. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno formato le loro squadre al termine degli Home Visit, compiendo scelte sofferte che li hanno costretti a rinunciare a uno dei quattro che avevano superato i Bootcamp. E così ora le quattro squadre che si affronteranno sul palco dell’X Factor Arena, sotto la conduzione di Giorgia, sono complete: inizia qui, ufficialmente, la sfida di X Factor 2024.

L’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 754mila spettatori tv medi, in linea rispetto all’episodio di una settimana fa e in crescita del +46% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione, con una share tv del 3,4% e 1.297.000 contatti tv unici. Nel complesso, le selezioni di #XF2024 si chiudono con una media di 726mila spettatori tv, un dato che è in crescita del +36% rispetto alla stessa fase della scorsa stagione, con 1.284.000 contatti tv unici e una permanenza del 57%: sono i dati più alti delle ultime tre stagioni.

Nei sette giorni, tra free e pay, l’episodio precedente ha ottenuto 2 milioni 580 mila spettatori tv medi, +24% rispetto all’omologo della scorsa stagione e in linea con la puntata precedente.

E il trend in crescita si conferma anche sui social: grazie alle 225mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+60% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e alle quasi 260mila nella rilevazione Same Day 24/7 (+63% rispetto a un anno fa), #XF2024 è nuovamente lo show più commentato della giornata di ieri in rilevazione Linear nella Social TV Audience(fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Per la squadra di Achille Lauro, hanno guadagnato un posto per i Live: I PATAGARRI, che hanno proposto un loro inedito dal titolo “La banca in pieno centro", Lorenzo Salvetti, con un’intensa cover piano e voce di “Le parole più grandi” di Coez,, e la band Les Votives, che ha riadattato in chiave rock “Città vuota” di Mina. Niente da fare per Ibrahim Guiblawi in arte Ibra, 28enne originario della Tunisia di Mesagne (Brindisi).

La squadra di Jake La Furia sarà composta da Francamente, che ha proposto una delicata cover alla chitarra di “The Rhythm of the Night” di Corona; la band The Foolz, che ha reinterpretato “E la luna busso” di Loredana Bertè; ed EL MA, che ha incantato con la sua versione di “Talking To The Moon” di Bruno Mars. Si è fermato qui il percorso del duo dei Potara, pur premiati con un X Pass alle Audizioni dal loro giudice.

Per la sua squadra, Paola Iezzi ha scelto invece Pablo Murphy, che si è esibito con una cover coinvolgente di “Friday I’m In Love” dei Cure; LOWRAH, che ha presentato la sua versione di “If I Were A Boy” di Beyoncè; la band Dimensione Brama, con la loro personale cover di “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue. Per un soffio non ce l’hanno fatta i Frammenti, duo electro originario di Treviso.

Della squadra di Manuel Agnelli, infine,faranno parte Danielle, che ha presentato una sua versione di “Amarsi un po’” di Lucio Battisti; i PUNKCAKE, che hanno proposto il loro personale sound sulle note di “I’m Scum” degli IDLES; e la 17enne Mimì, che ha portato la sua emotività con una cover di “EARFQUAKE” di Tyler, The Creator. A tornare a casa con la promessa di essere supportata comunque, nonostante tutto, dal suo giudice, è stata Beatrice Fita, cantautrice 20enne della provincia di Como.

Formate le squadre, ora non resta che salire davvero sul palco per dare il via alla sfida tra i concorrenti e i loro giudici. X Factor 2024 è pronto a tagliare il nastro di partenza dei suoi Live Show, che inizieranno giovedì 24 su Sky e in streaming su NOW.

