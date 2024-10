Music Tracks X Factor 2024, ogni venerdì alla stazione di Milano Centrale

Ogni venerdì, dal 25 ottobre al 29 novembre, grazie agli artisti di X Factor 2024 la stazione di Milano Centrale si trasformerà in un palcoscenico dove musica, viaggio e spettacolo saranno i protagonisti indiscussi con “Music Tracks”. Una serie di showcase musicali per vivere un’esperienza unica insieme al Regionale, nella sua immagine completamente rinnovata e caratterizzata dal colore verde e linee morbide e pulite, che farà da sfondo alle performance. La presenza di Regionale e il lancio della sua nuova identità testimoniano la capacità di saper guardare avanti, in linea con le esigenze di una generazione in movimento tra cambiamento, sensibilità verso i temi ambientali e trasformazione del modo di viaggiare.

Il risultato? Momenti indimenticabili in un contesto vibrante e dinamico. I concorrenti di X Factor 2024 che verranno eliminati nel corso dei Live Show (in partenza da giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW) il giorno dopo l’uscita dallo show Sky Original prodotto da Fremantle si esibiranno con le canzoni che hanno segnato il loro percorso all'interno dello show. Ma non finisce qui, perché al termine di ogni performance, i fan avranno la possibilità di fare domande ai loro artisti preferiti. Gli showcase inizieranno ogni venerdì alle 14:00 e saranno aperti gratuitamente al pubblico, previa iscrizione e fino ad esaurimento posti.

A rendere ogni appuntamento ancora più coinvolgente sarà la presenza di Luca Rossi, conduttore e volto amato dai fan di X Factor, che guiderà gli artisti sul palco durante le loro esibizioni.

Un’avventura entusiasmante che parte da Milano e continua a portare il viaggio della musica su tutto il territorio italiano. Il Frecciarossa con livrea dedicata a X Factor 2024 inaugurato alla partenza del programma, a settembre, viaggerà sulla rete nazionale fino al 5 dicembre 2024, data in cui accompagnerà i quattro finalisti a Napoli per disputare la finale a Piazza del Plebiscito.

Continua infatti la collaborazione tra Trenitalia e X Factor - siglata grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle - che conferma l’attenzione di Trenitalia al mondo dei giovani e l’importanza di incentivare una mobilità sostenibile. Inoltre, viaggiare a bordo delle Frecce è un’occasione per vedere sul FrecciaPLAY i contenuti dedicati ai giudici e al programma, che è ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e il martedì alle 21.30 anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando).

Con questa e altre iniziative, Trenitalia, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali, ribadisce il suo impegno nel muovere le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e della promozione turistica.