X Factor 2024: il 5° Live su Sky e NOW accende gli inediti e definisce i semifinalisti

X FACTOR 2024 - I LIVE, IL PRIMO TRAGUARDO DI STAGIONE:

DA QUESTA NOTTE SONO FUORI GLI INEDITI



ULTIME CURVE PRIMA DELLA FINALISSIMA DI NAPOLI: IERI DEFINITI I SEMIFINALISTI, ELIMINATA LOWRAH



IERI 705MILA SPETTATORI E 3,4% DI SHARE, ANCORA IN CRESCITA RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA (+6%)



E SUI SOCIAL #XF2024 È SEMPRE LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA



OPENING SUPER POP CON PAOLA E GIORGIA.

OSPITI I COMA_COSE, CONQUISTANO L’X FACTOR ARENA. PROSSIMA SETTIMANA ARRIVA GAZZELLE

Quella di ieri, per X Factor 2024, è stata probabilmente la puntata della svolta: definito il panel dei semifinalisti, con grossi colpi di scena anche al tavolo dei giudici, ma soprattutto battesimo per gli inediti dei concorrenti che hanno raggiunto così il primo traguardo di stagione. Una vittoria, per tutti: i sette nuovi brani originali degli artisti di #XF2024 sono disponibili su tutte le piattaforme digitali da questa notte.

Tra i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, il ritmo della gara, arrivati ormai a sole due settimane dalla finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, sembra aver alzato la tensione: e così i 4 non se le sono mandate a dire, confrontandosi in maniera frontale esibizione dopo esibizione. A fine serata, il verdetto ha visto l’eliminazione di LOWRAH, ultima concorrente ancora in gara nella squadra di Paola.

Ad aprire la serata sono state Paola Iezzi e la conduttrice di #XF2024 Giorgia, con un medley di mega-hit della storia del pop come “Vogue” e “Music” di Madonna e “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston. Ospiti all’X Factor Arena i Coma_Cose, che hanno presentato il nuovo singolo “POSTI VUOTI” prima di un medley dei loro successi “Fiamme negli occhi” e “MALAVITA”.

Il quinto appuntamento, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 705mila spettatori tv medi – un dato che è ancora in crescita del +6% rispetto a una settimana fa e del +2% rispetto alla scorsa stagione – con una share tv del 3,4% e 1.244.000 contatti tv unici, valore che è perfettamente in linea rispetto alla settimana scorsa; la permanenza, nella serata, è stata del 57%: un dato importante, in crescita di 3 punti percentuali rispetto alla puntata precedente.

Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il quarto appuntamento dei Live ha ottenuto 1.751.000 spettatori tv medi, +19% rispetto all’omologo della scorsa stagione.

Sempre pazzeschi i risultati social: con quasi 322mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+46% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione e +24% rispetto a una settimana fa) e con oltre 348mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +35% e +20%), #XF2024 è stato nuovamente lo show più commentato della giornata di ieri in rilevazione Linear nella Social TV Audience. Un dominio che si ritrova anche nei Trending Topic di X: le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono state, oltre all’hashtag ufficiale #XF2024, anche i nomi dei 4 giudici, quelli di Giorgia, di tutti i concorrenti in gara e anche il titolo dell’inedito de I PATAGARRI, “Caravan” (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ad aprire la gara sono stati gli inediti dei ragazzi - disponibili da oggi su tutte le piattaforme digitali - che per la prima volta sono stati presentati dal vivo: iLes Votives, di Lauro, hanno eseguito “Monster” (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien); LOWRAH, della squadra di Paola, ha portato “Malasuerte” (scritto da LOWRAH, Matteo Montalesi, Gianmarco Merolle, Filippo Toffanin, Max Elias Kleinschmidt e prodotto da ESSEHO e Andry The Hitmaker); i PUNKCAKE, di Manuel, hanno presentato la loro “Gloom” (scritta dagli stessi Puncake e prodotto da Gianmarco Biancardi); Francamente di Lauro ha cantato “Fucina” (scritto da lei stessa e prodotto da Tomer Levy e Gianmarco Manilardi); I PATAGARRI di Lauro hanno portato “Caravan” (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien); Lorenzo Salvetti, sempre di Lauro, ha tenuto a battesimo “Mille concerti” (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien) e infine Mimì, di Manuel, si esibita con “Dove si va” (scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi). L’artista di Paola, la meno votata tra i sette, è finita dritta al ballottaggio.

A seguire, seconda manche di cover: per Lorenzo Salvetti un’intensa interpretazione del brano di Tananai “Tango”; quindi i PUNKCAKE con la suggestiva “Maps” degli Yeah Yeah Yeahs; Francamente con una versione unplugged di “Believe” di Cher; Mimì con la complicata “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone; i Les Votives eleganti con “You Know I'm No Good” di Amy Winehouse; infine I PATAGARRI e il loro personalissimo mash up tra “Tu vuò fa l’americano” di Renato Carosone e “Bella ciao”. Ballottaggio finale con LOWRAH e PUNKCAKE, e con 3 voti il tavolo ha scelto di eliminare la prima.

Prosegue così il viaggio per i 6 concorrenti rimasti in gara, che arrivano quindi a un solo “grado di separazione” rispetto alla finalissima del 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format, grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. A separarli dalla finalissima c’è solo la semifinale, attesa per la prossima settimana, giovedì 28 novembre sempre su Sky e in streaming su NOW: sul palco arriverà Gazzelle, una delle voci più amate e sincere della sua generazione i cui brani contano oltre un miliardo di stream, che presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo singolo “Come il pane”, in radio e in digitale dal giorno dopo. Sarà una serata decisiva, da non perdere.

