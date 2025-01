MasterChef Italia: pasticceria, tradizione e tensione nei nuovi episodi su Sky e NOW

Che la prova di pasticceria fosse la prova più temuta, a MasterChef Italia, in fondo non è una novità; che potesse lasciare sul campo conseguenze così pesanti per una Masterclass tesissima come quella di quest’anno, non è affatto una sorpresa. Ancora una volta la prova più dolce è stata tale solo di nome: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto in cucina il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari e l’imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari, sua figlia, e puntualmente tra i cuochi amatoriali il clima e la tensione si sono fatti accesissimi; come se non bastasse, prova in esterna in Lunigiana, a Pontremoli, con le brigate che hanno dovuto cucinare nei “testi”, le tradizionali pentole in ghisa appoggiate sulla brace, per poi concludere con un Pressure Test basato sulla cottura della rana. Alla fine, a farne le spese in una serata così impegnativa i due “pirati” di questa stagione, Pino e Sara, che dopo essere entrati insieme in un secondo momento, come “riserve”, all’interno della gara hanno anche dovuto slegare per sempre, assieme, i loro grembiuli bianchi.

Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto una media serata di 808mila spettatori tv con il 4,1% di share tv. In particolare, il primo episodio ha raggiunto 922.000 spettatori tv medi, con 1.285.000 contatti tv, il 3,9% di share tv e il 72% di permanenza; il secondo ha ottalizzato 694mila spettatori tv medi, con 966.000 contatti tv, il 4,4% di share tv e il 72% di permanenza.

Sui sette giorni,gli episodi di una settimana fa raggiungono il primato stagionale: media, tra TV e second screen, di 2.334.000 spettatori, in crescita del +9% rispetto agli stessi episodi della scorsa stagione e leggermente positivi anche nel confronto rispetto ai due episodi precedenti (+2%).

Sui social il cooking show ha raggiunto 171mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 201mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, entrambi i valori in crescita del +36% rispetto agli episodi della settimana precedente. Su X le parole collegate a MasterChef Italia più utilizzate durante la serata sono l’hashtag ufficiale del programma, i nomi dei 3 giudici, quelli di Iginio e Debora Massari e anche i nomi di alcuni dei cuochi in gara, Pino e Mary su tutti (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

La Golden Mystery Box ha consacrato l’inizio di una serata intensa, resa ancora più sfidante dalla presenza in balconata del Maestro Iginio Massari, “di vedetta” nel corso di tutta la prova. Sotto la cloche introdotta da Debora Massari nove ingredienti: lattuga romana, mazzancolle, fegatini di pollo, paprika affumicata, seirass (una ricotta di mucca e pecora), melanzana lunga, carne salata, finferli, peperone corno rosso, più uno “a sorpresa”, vale a dire la base - ancora da tagliare - di un panettone gastronomico. Per i cuochi l’obiettivo era quello di farcirlo a regola d’arte realizzando cinque strati regolari, dimostrando quindi capacità tecniche di taglio e creatività nella realizzazione del ripieno: in palio, la possibilità di salire in balconata senza passare per l’Invention Test con il temutissimo Iginio. A conquistare gli assaggi dei giudici sono stati Franco con “Com’è buono il panettone da Trieste in giù” (panettone farcito con carne salada e zafferano, finferli e ricotta, battuto di fegatini, salsa al peperone e babaganoush alla paprika); Katia, che ha portato la sua versione del “Pan Canasta” (panettone farcito con ricotta e gamberi, peperoni e carne salada, peperoni e gamberi, melanzane e carne salada, finferli e ricotta); Simone con il suo “Mattone gastronomico” (panettone farcito con maionese alla paprika e gamberi, carne salada e senape, crema di melanzane e carne salada, acciughe e fegatini); Pino con “Chiedo scusa al Maestro” (panettone farcito con fegato, peperoni arrosto, gamberi, finferli e melanzane); Mary, con i suoi “Cinque strati di goduria” (panettone farcito con crema ai peperoni e carne salada, funghi, battuto di gamberi e fegatini, tartare di carne salada, ricotta e tahina); e Jack, che ha presentato ai tre giudici un “Panettone inaspettato” (panettone farcito con crema di finferli e carne salada, babaganoush e uova, patè di fegatini e peperone, ricotta e alici, burro e gamberi). Molte lavorazioni soddisfacenti, tre in balconata (Franco, Mary e Katia) e uno solo ha anche potuto attaccare al grembiule la Golden Pin in qualità di migliore della prova, ossia Simone.

Per l’Invention Test,il Maestro Iginio Massari è sceso dalla balconata raggiungendo Debora: la prova consisteva nella realizzazione del “Croquembouche”, dolce francese che si sviluppa in altezza e che racchiude ben tre preparazioni fondamentali della pasticceria come bignè, crema e caramello. Per gli aspiranti chef l’obiettivo era realizzarne uno di “appena” 20 centimetri (contro i 50 centimetri dello spettacolare “fac simile” portato in scena dai Massari). Simone, vincitore della Mystery, ha potuto scegliere a chi negare l’aiuto prezioso di 3 minuti di consulenza one-to-one di Debora Massari, Alessia, Anna e Pino. A fine prova, proprio quest’ultimo sembrava davvero essersi arreso tanto da dover lasciare il proprio grembiule in cucina.

Migliore della prova, invece, Anna, che è arrivata a Pontremoli, per una Prova in Esterna che prevedeva dall’utilizzo dei “testi” (pentole in ghisa per la cottura su fuoco vivo) e il voto di 25 ristoratori esperti della zona, con la fascia di capo di una delle Brigate: con lei, nella Brigata Blu, Jack, Mary, Claudio e Sara (con un menù a base dei tradizionali testaroli con sugo di funghi e un agnello di Zeri con contorno e salsa a scelta), mentre nella Brigata Rossa c’erano Franco come capitano, quindi Katia, Alessia, Gianni, Samuele (e un menù con testaroli al pesto come primo e del pollo con contorno e salsa a scelta, come secondo). Simone è rimasto in panchina con la possibilità di essere chiamato, all’occorrenza, dai capitani in sostituzione di uno dei componenti “titolari”, pena l’accesso diretto al Pressure Test per chiunque restasse “panchinaro” a fine prova. A vincere la sfida, la Brigata Rossa, Blu e Simone ad un Pressure Test basato sulla cottura della rana di acqua dolce e di acqua salata: ad arrendersi, questa volta, è stata Sara, con il suo piatto “Pirata d’acqua dolce”.

Con i prossimi episodi, giovedì 30 gennaio sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, MasterChef Italia vivrà un momento speciale: Antonino Cannavacciuolo, infatti, aprirà le porte del suo Villa Crespi per una serata davvero indimenticabile. Come si inserirà la gara all’interno di questa esperienza memorabile? E soprattutto, cosa succederà ai cuochi amatoriali?

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.

Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. In questi anni, sono state recuperate e donate oltre 51 tonnellate di alimenti: un dato che equivale a circa 130 tonnellate di emissioni di CO₂ potenzialmente evitate (circa 980 viaggi in auto tra Milano e Napoli) e che comporta il risparmio di circa 90mila metricubi di acqua (pari a circa 28 piscine olimpiche). Le donazioni coinvolgono principalmente carne, latticini, frutta, verdura e uova.

Considerando solo la scorsa edizione: durante le riprese sono state effettuate 9 donazioni a Last Minute Market, grazie alle quali sono state recuperate circa 3.6 tonnellate di prodotti, evitate oltre 14 tonnellate di emissioni di CO₂, risparmiati circa 8.500 metricubi di acqua. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.

MASTERCHEF ITALIA DAL 12 DICEMBRE TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 21.15

DAL 12 DICEMBRE TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 21.15 MASTERCHEF MAGAZINE DAL 20 DICEMBRE TUTTI I GIORNI ALLE 19.35

In esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU MASTERCHEF ITALIA



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive