MasterChef Italia: su Sky e NOW sorpresa a Villa Crespi e doppia eliminazione

Una serata appassionante e imprevedibile, quella di ieri, a MasterChef Italia. Nell’anno del “tutto può succedere” i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno letteralmente sbaragliato tutte le regole e sconvolto ogni certezza dei cuochi amatoriali in gara, la Top 10 di quest’anno, con una “crazy night” emozionante ed indimenticabile: per la prima volta nella storia del cooking show, infatti, una inaspettata Prova in Esterna ha aperto le porte della cucina tristellata di Villa Crespi, tempio della ristorazione mondiale nel suggestivo scenario del Lago d’Orta (provincia di Novara, in Piemonte), la “casa” del giudice Antonino. Nonostante la felicità e la commozione per un’esperienza così formativa ed emozionante, dentro la cucina di MasterChef Italia i cuochi amatoriali hanno affrontato una gara serratissima, con una Red Mystery Box con ingredienti letteralmente “da rompere” e due Pressure Test infuocati. Prove complesse che son costate la permanenza in gara ai due aspiranti chef più giovani, Samuele e Alessia, che hanno dovuto togliere il grembiule.

Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto una media serata di 874mila spettatori tv con il 4,4% di share tv, in crescita del +8% rispetto a una settimana fa. In particolare, il primo episodio ha raggiunto 996mila spettatori tv medi, con 1.347.000 contatti tv, il 4,3% di share tv e il 74% di permanenza; il secondo ha totalizzato 753mila spettatori tv medi, con 1.102.000 contatti tv, il 4,6% di share tv e il 68% di permanenza.

Sui sette giorni,gli episodi di una settimana fa raggiungono una media, tra TV e second screen, di 2.162.000 spettatori.

Sui social il cooking show ha raggiunto 162mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 188mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7. Su X le parole collegate a MasterChef Italia più utilizzate durante la serata sono l’hashtag ufficiale del programma, i nomi dei 3 giudici, Villa Crespi e i nomi dei concorrenti (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Inizio serata con una “classica” Mystery Box capace però di ribaltare tutte le prospettive: al suo interno c’erano infatti i grembiuli rossi e blu delle due Brigate, assegnati dal caso agli aspiranti chef, pronte così a partire per una inaspettata Prova in Esterna a Villa Crespi. Una grandissima emozione ha coinvolto tutti, alcuni dei cuochi hanno letto l’invito a “casa Cannavacciuolo” in lacrime. Arrivati nel ristorante tristellato, ecco le due Brigate ufficialmente al lavoro: Katia, Gianni, Franco, Claudio e Alessia nella Rossa; Samuele, Mary, Simone, Jack e Anna in quella Blu, hanno dovuto cucinare per 15 componenti della brigata di Antonino, seguendo la regola della staffetta per la quale i capitani eletti dai componenti stessi (Samuele per i Blu e Katia per i Rossi) sono stati sempre presenti in cucina, mentre gli altri si sono alternati. Ad aiutare i cuochi in gara un “commis” molto speciale, proprio Antonino, che si è messo a loro completa disposizione. Massima libertà anche nella scelta del piatto da realizzare, che però doveva obbligatoriamente comprendere la colatura di alici, oltre al rombo per la Brigata Blu (che hanno cucinato il filetto di rombo con mousse aromatizzata alla colatura di alici avvolto in una scarola, con salsa di colatura di rombo e i suoi scarti, finferli al burro con polvere di liquirizia) e le animelle per i Rossi (che hanno preparato le animelle con salsa di sedano, quenelle di sedano rapa rafforzata dalla colatura di alici e brunoise di sedano caramellato al miele). A “casa” dello chef Cannavacciuolo è stata la Brigata Rossa a trionfare per 8 voti a 7 e a guadagnarsi il premio in palio, una ambitissima degustazione dei alcuni dei piatti più noti di Villa Crespi (scampi crudi alla pizzaiola con acqua di polpo; spaghetti allo zafferano, ricci di mare e quinoa croccante; animella alla boscaiola).

La brigata sconfitta si è così ritrovata ad affrontare un Pressure Test a due step. Nella prima parte i cuochi amatoriali hanno dovuto ordinare cinque peperoncini dal meno al più piccante (Serrano, Calabrese, Thai Dragon, Habanero e Carolina Reaper) seguendo le regole della Scala di Scoville che ne quantifica la piccantezza basandosi sull’assaggio. I due concorrenti più veloci (Samuele e Jack) hanno ottenuto 45 minuti di tempo per cucinare nella seconda parte della prova, mentre gli altri hanno affrontato la cucinata con solo 35 minuti; protagonista del secondo step l’abbinamento più passionale della cucina, cioccolato e peperoncino. Gli assaggi sono cominciati da Avvolgimi di cioccolato di Anna (melanzana su fondo di cioccolato e melanzana, peperoncino, lemongrass, anice e olio al peperoncino), poi Ho voglia di… di Mary (crema pasticcera al peperoncino, crumble salato, amaretti al peperoncino e salsa Sacher), Vitello dolce un po’ salato di Jack (vitello con salsa al cioccolato, carote, daikon al lime e mandarino, salsa alle prugne e peperoncino), Un dolce vitello di Simone (filetto di vitello con beurre blanc al peperoncino, crema di cioccolato fondente al peperoncino e fiori di zatta impanati) e Sensazioni momentanee di Samuele (piccione su fondo di cioccolato fondente e bombette di Parmigiano e peperoncino con cuore di cioccolato su crema di cioccolato bianco). È stato proprio quest’ultimo, studente 19enne di Desenzano del Garda, ad aver commesso errori non più ammissibili a questo punto della gara e a dover così slacciare il proprio grembiule bianco.

La “pazza” serata di ieri è proseguita con una Red Mystery Box, insolitamente piazzata a metà puntata. Al suo interno, tutti ingredienti da spaccare o sgusciare: king crab, noce di cocco, uovo di struzzo, melograno, mangostano, noce moscata, garusoli, tamarindo, noci nel loro guscio ed edamame nel suo baccello. In palio la balconata e l’ultima Golden Pin, la spilla dell’immunità da utilizzare in caso di difficoltà in una delle prove successive fino a un certo punto della gara. Dopo 45 minuti di cucinata, la migliore è stata Katia con Tutte le strade portano a Napoli (vellutata di cocco e granchio con garusoli, granchio al vapore e julienne di scalogno). A lei il compito di indicare il suo “peggiore” da mandare agli assaggi, e la sua scelta è ricaduta su Gianni con Piatto Spaccato (strapazzata di uovo di struzzo con garusoli stufati, trancetti di king crab e caviale di melograno); quindi i giudici hanno chiamato Alessia con King crash salad (insalatina di king crab con edamame e citronette di melograno), Mary con Tramonto sul mare (king crab alle erbe con salsa di melograno con garusoli al burro e crunch di cocco, noci e tamarindo), Simone con Caraibi (king crab spadellato e garusoli alla soia su crema di tamarindo e cocco con salsa di melograno) e Claudio con Crazy Claudy (king crab al vapore su fondo di carapace, garusoli sblollentati ed edamame). Solo Simone, 35enne della provincia di Cuneo, è stato salvato e mandato in balconata, tutti gli altri si sono invece dati nuovamente battaglia nel secondo Pressure Test di serata. Anche qui due step a formare un omaggio ai cinque sensi: nel primo i cuochi amatoriali si sono guadagnati gli ingredienti della propria prova (tra petto d’anatra, riso, provolone del monaco, broccolo, squacquerone, barbabietola e rafano) da indovinare utilizzando solo i loro sensi; nel secondo 30 minuti di cucinata. Gli assaggi sono cominciati da La pappardella che ti avvolge di Mary (pappardella alla barbabietola con creme di broccolo e Provolone del Monaco e broccoli saltati), poi Che noia, che barba-bietola di Claudio (risotto alla barbabietola con aceto, menta e crema del Provolone del Monaco), Pressure on fire di Alessia (risotto alla barbabietola con chips di rafano e crema di latte, rafano e barbabietola) e Busiata vegetariana di Gianni (busiate alla barbabietola con crema di broccoli e salsa di barbabietola): il piatto di Alessia, cameriera 21enne di Parma, per i giudici non era sufficiente, e quindi ha dovuto abbandonare per sempre la propria postazione.

Il percorso di MasterChef Italia proseguirà la prossima settimana, giovedì 6 febbraio sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. Quando manca sempre meno alla fase finale, i cuochi amatoriali in gara fanno sul serio per tenersi stretto in vita il grembiule: cosa hanno in serbo per loro i giudici?

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.

Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. In questi anni, sono state recuperate e donate oltre 51 tonnellate di alimenti: un dato che equivale a circa 130 tonnellate di emissioni di CO₂ potenzialmente evitate (circa 980 viaggi in auto tra Milano e Napoli) e che comporta il risparmio di circa 90mila metricubi di acqua (pari a circa 28 piscine olimpiche). Le donazioni coinvolgono principalmente carne, latticini, frutta, verdura e uova.

Considerando solo la scorsa edizione: durante le riprese sono state effettuate 9 donazioni a Last Minute Market, grazie alle quali sono state recuperate circa 3.6 tonnellate di prodotti, evitate oltre 14 tonnellate di emissioni di CO₂, risparmiati circa 8.500 metricubi di acqua. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.

