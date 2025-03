Pechino Express, tappa estrema su Sky e NOW: trekking nella giungla e sfida sotto 36 gradi

Ultima tappa nelle Filippine, ieri a Pechino Express, e per tutti un obiettivo comune: conquistare un biglietto per la Thailandia, il secondo Paese dello straordinario viaggio “Fino al tetto del mondo”. Ieri la terza tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia – condotto da Costantino della Gherardesca con Fru inviato speciale – ha rivelato le fragilità delle otto coppie in gara, messe a dura prova da sforzi fisici e mentali, e ha palesato quella che potrebbe essere la rivalità della stagione. Dopo i 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa, contraddistinti da un lunghissimo trekking nella giungla in condizioni climatiche estreme (36 gradi e 84% di umidità) e dallo spettacolare fiume sotterraneo più lungo del mondo di Puerto Princesa, una delle 7 meraviglie naturali, lo scontro sembra frontale tra due coppie: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, anche ieri primi al traguardo parziale del Libro Rosso e quindi immuni, qualificati di diritto alla puntata successiva, e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, vincitoridella tappa al Tappeto Rosso. A farne le spese, a sorpresa, Virna Toppi e Nicola Del Freo, la coppia dei Primi Ballerini, eliminati dal verdetto della busta nera.

La terza tappa, su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato una total audience di497mila spettatori con il 2,1% di share, in crescita del +16% rispetto a una settimana fa e in linea con l’omologo episodio della scorsa stagione (in tv 828mila contatti e il 58% di permanenza). Il dato sui sette giorni continua a viaggiare su valori vicini al triplo del risultato del giovedì, con una total audience cumulata di 1.398.000 spettatori. Sui social ha raggiunto 57mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre 65mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

La corsa è iniziata dalla Manlipien Beach di Sabang: da qui, a bordo di alcune zattere, le 8 coppie son partite per un trekking davvero infinito (3,5 chilometri nella giunga) ed estenuante. Ordine di partenza stabilito dagli Estetici, vincitori della puntata precedente, ma le condizioni climatiche insopportabili hanno scombussolato ben presto tutti i pronostici. Il percorso ha messo a dura prova fisica e mentale tutte le coppie, che al termine hanno navigato l’Underground River (il fiume sotterraneo più lungo del mondo, una delle sette meraviglie naturali) con un’audioguida che dava loro preziose indicazioni per rispondere alle domande di Fru, che aspettava i viaggiatori a riva per una interrogazione (con due minuti di penalità per ciascuna risposta sbagliata).

Al risveglio, tutti in corsa in direzione porticciolo di Matahimik Bucana per la prima missione della giornata: dovevano riempire una grande cesta con dieci granchi appena pescati, inserirne tre in un contenitore più piccolo da consegnare in una delle case contrassegnate dal logo di Pechino Express sparse nel villaggio, per ricevere così in cambio la busta con l’indirizzo del Libro Rosso. Medagliati velocissimi e quindi subito dichiarati immuni: anche stavolta la loro prova si è fermata a metà strada, conquistando alla prima occasione utile il biglietto per la Thailandia; alle loro spalle i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, che hanno guadagnato un posto nella classifica finale. Prima di godersi il meritato relax, Chechi e Rossi hanno affidato il malus ai Magici Jey e Checco Lillo, che hanno dovuto radunare 20 persone per ballare con loro il Budots, genere musicale nato nelle Filippine e poi diffusosi nel mondo: per gli avversari bastavano 10 provetti ballerini. Dopo le performance, le coppie hanno ricevuto una busta contenente la strofa di una canzone filippina molto popolare e amata dai bambini, da imparare a memoria: dopo essersi esibiti davanti a Fru all’Old Public Market, non senza qualche difficoltà ed errore nel testo e nella melodia, tutti di corsa in direzione del Tappeto Rosso al Balayong People’s Park.

Qua Costantino ha annunciato la classifica finale, che si è rivelata a dir poco sorprendente: alle spalle di Giulio e Nicolò, ancora una volta vincitori di tappa, si sono piazzati i Complici, le Sorelle Samanta e Debora Togni, e i Magici. Ultimi arrivati i Primi Ballerini al ballottaggio con i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci: gli Estetici hanno candidato all’eliminazione Virna e Nicola, che hanno dovuto abbandonare la gara a un passo dalla Thailandia poiché la busta nera non ha dato loro scampo, la tappa era eliminatoria.

La corsa “fino al tetto del mondo” di Pechino Express continua, dalla prossima settimana l’altitudine aumenterà arrivando nella intricatissima e insidiosissima giungla del nord della Thailandia. Come affronteranno, i viaggiatori, l’approccio con il nuovo Paese? E soprattutto, chi di loro riuscirà a proseguire la gara?

Anche questa nuova avventura di “Pechino Express” sarà adrenalinica, faticosissima ma entusiasmante: nella rotta “Fino al tetto del mondo” le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime, percorreranno chilometri pesantissimi ma importanti per la solidarietà, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati, e stringeranno legami fortissimi sia all’interno della coppia sia con la gente che incontreranno lungo il proprio cammino. Più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo che scopriranno lungo la corsa di “Pechino Express” più la loro esperienza sarà indimenticabile. Queste 9 coppie promettono di portare un mix di intrattenimento e avventure straordinarie in questa nuova edizione di Pechino Express. La loro varietà di esperienze, dalle arti performative allo sport e alla moda, arricchirà ulteriormente il format, rendendo la competizione ancora più avvincente.

