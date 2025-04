Pechino Express su Sky e NOW: la tappa dei Sette Mostri spinge la corsa verso il Nepal

Tradizione rispettata: i “Sette Mostri”, la prova sul cibo tipico locale ben poco apprezzato in base ai gusti occidentali, anche quest’anno ha rappresentato uno scoglio durissimo per le coppie di Pechino Express. La tappa di ieri – la sesta di questo viaggio “Fino al tetto del mondo” – è stata ricca di sorprese (più o meno gradite), a partire proprio dalla prova più temuta dai viaggiatori e tra le più amate dal pubblico, che come sempre è stata indigesta per tutti. Di corsa per 233 chilometri partendo da Chiang Mai in direzione Tha Ton, sosta intermedia a Mae Rim, ben due Libri Rossi e soprattutto la prova meno attesa di tutte: la sesta puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia è stata faticosissima e piena di colpi di scena, e si è conclusa con un finale inatteso. Ancora una volta primi al traguardo i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, e a loro è toccato un ballottaggio per l’eliminazione a sorpresa: da una parte Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, dall’altra le Sorelle Samanta e Debora Togni, la scelta è ricaduta proprio su queste ultime, graziate però dalla busta nera che nascondeva al suo interno l’esito di tappa non eliminatoria.

La sesta tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato una Total Audience di 465mila spettatori con il 2,2% di share (in tv 818mila contatti e il 55% di permanenza). Il dato sui sette giorni quasi triplica il risultato del giovedì, con una Total Audience cumulata di 1.263.000 spettatori, in linea rispetto al dato dell’episodio precedente.

Sui social Pechino Express è stato lo show più discusso tra quelli in onda nel prime-time di ieri (52mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre 66mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 - fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ai nastri di partenza della tappa, accolti dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, sei coppie: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, poi i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Il piano di giornata è stato imprevedibile: la prima missione, infatti, consisteva nel trasportare un cesto pieno di doni al tempio Wat Phra That Doi Saket, sede del primo Libro Rosso; prima di far questo, però, tutte le coppie hanno dovuto cimentarsi in un insolito massaggio plantare della durata di dieci minuti al driver del risciò utilizzato per recuperare le offerte, presso uno dei tantissimi centri estetici presenti nella cittadina. Subito dopo, la temutissima ruota con i Sette Mostri presso il Warorot Market: sette spicchi, ognuno dei quali conteneva un cibo tipico locale ma ben poco affine alla tradizione culinaria occidentale (scorpione, orecchio di maiale, cervello di maiale, cavallette, sangue di pollo, millepiedi e uovo urina di cavallo). Digerito il poco lauto pasto, ecco finalmente la firma del primo Libro Rosso, situato sulla cima di una collina e raggiungibile percorrendo 590 scalini: primi ad arrivare gli Estetici, qualificatisi così di diritto per la successiva Prova Vantaggio; l’indomani tutti, tranne Giulio e Niccolò, alla ricerca del secondo Libro Rosso a Mae Rim presso il tempio di Wat Hiran Nikhom: qui hanno guadagnato un posto nella Prova Vantaggio Complici, Medagliati e Sorelle. Per le quattro coppie rapido torneo – due semifinali e finalissima – nel quale i viaggiatori devono “affrontarsi” stando in piedi su dei tronchi di legno, mantenendo l’equilibrio e, allo stesso tempo, spingendo il rivale giù dal tronco colpendolo con bastoni di bambù imbottiti; il primo a cadere viene eliminato, il vincitore prosegue. A vincere sono gli Estetici, che conquistano un posto in più nella classifica finale e il diritto di assegnare il malus, in questo caso, la temibile “bandiera blu” portata orgogliosamente da Fru e consegnata subito alle Atlantiche: la penalità obbligava la coppia a fermare la propria corsa per cercare una casa in cui fare una doccia, e una volta eseguito il lavaggio la coppia in possesso della bandiera blu poteva cederla ad una coppia rivale accidentalmente incontrata sul proprio percorso.

Dopo fortunosi autostop e docce improvvisate nei luoghi più impensabili, tutte le coppie si sono dirette verso il traguardo finale. Prima del Tappeto Rosso, ultima breve missione: dovevano cercare una lunga canna di bambù da utilizzare per ballare il Limbo insieme a cinque locals. Al termine di questa insolita prova, Costantino ha accolto i viaggiatori al Tappeto Rosso finale, fissato a Wat Thaton Chedi, uno dei templi più importanti della regione, frequentato da numerosi monaci buddhisti. Primi in classifica i Medagliati, seguiti da Estetici e Complici; a rischio eliminazione, insieme ai Cineasti, sono finite le Sorelle: Jury e Antonio hanno candidato così all’eliminazione Samanta e Debora Togni, che però si sono salvate grazie alla busta nera che ha ufficializzato come la tappa non fosse eliminatoria.

La settimana prossima, giovedì 10 aprile sempre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, riprenderà la gara più sorprendente e avventurosa con nuove sfide che metteranno a dura prova la resistenza fisica e mentale delle sei coppie rimaste in gioco a Pechino Express. Chi riuscirà a continuare l’esplorazione della Thailandia e potrà puntare direttamente al Nepal?

PARTNER - RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express. WeRoad torna a Pechino Express come travel partner ufficiale. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, WeRoad, Skechers, Vivident Xylit, Saikebon.

