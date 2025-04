Pechino Express su Sky e NOW: in Thailandia verso il Nepal con coppie mixate e sfide mozzafiato

Lo straordinario viaggio “fino al tetto del mondo”di Pechino Express è pronto a scrivere il suo ultimo capitolo in Thailandia con una tappa imprevedibile. Giovedì 17 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, già in apertura tutti i viaggiatori perderanno i propri punti di riferimento principali: le coppie, infatti, verranno mischiate, e così facendo ogni concorrente viaggerà senza il proprio compagno d’avventura. Le nuove coppie mixate - sapientemente formate dal conduttore Costantino della Gherardesca col supporto complice dell’inviato speciale Fru- correranno assieme per buona parte dei 228 km che dividono la cittadina di Tha Ton dal traguardo di puntata Chiang Rai: un obiettivo fondamentale, perché qui le coppie ancora in gara metteranno in tasca il preziosissimo biglietto per il Nepal, terzo e ultimo Paese di questa straordinaria esperienza.

Le sei coppie ai nastri di partenza - i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà – sono attese quindi da una tappa faticosissima e piena di colpi di scena.

Le coppie mixate dovranno di fatto ripartire da zero, cercando sinergie e complicità e testando la sintonia reciproca attraverso dinamiche di gioco che arrivati a questo punto della rotta sono sempre decisive. Per loro l’obiettivo sarà il Libro Rosso al villaggio di Baan Jator: al termine di un’estenuante salita con temperatura e umidità proibitive, i viaggiatori potranno firmarlo soltanto una volta arrivati entrambi i componenti della formazione originale.

Il traguardo della settima tappa - giovedì 17 aprile alle 21.15 - in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - è fissato a Chang Rai. Qui, dopo aver saltato sul Tappeto Rosso, due coppie si giocheranno la permanenza in gara in un ballottaggio che nessuno vorrà perdere, e la temutissima busta nera decreterà se la tappa è eliminatoria o meno. Chi conquisterà il biglietto più importante? E chi invece rischierà di tornare indietro a un solo passo dal Nepal?

PARTNER - RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express. WeRoad torna a Pechino Express come travel partner ufficiale. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, WeRoad, Skechers, Vivident Xylit, Saikebon.

PECHINO EXPRESS – FINO AL TETTO DEL MONDO

Dal 6 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW,

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

SOCIAL

Hashtag ufficiale #PechinoExpress

#PechinoExpress Sito pechinoexpress.sky.it

pechinoexpress.sky.it Instagram @pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit

@pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit Facebook @PechinoExpress | @skyitalia | @NOWTVIt

@PechinoExpress | @skyitalia | @NOWTVIt Twitter @PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It

@PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @PechinoExpress | @SkyItalia | @now_ita

@PechinoExpress | @SkyItalia | @now_ita YouTube @PechinoExpress | @SkyItalia



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive