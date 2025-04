Pechino Express: le emozioni di ieri sera su Sky e NOW in Thailandia prima del Nepal

Ultima estenuante tappa in Thailandia per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri hanno lottato contro la fatica e sfidato condizioni climatiche talvolta proibitive per aggiudicarsi i biglietti per il Nepal, terzo e ultimo Paese della rotta di questa edizione. Il conduttore Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru hanno guidato le coppie lungo i 228 km che separano Tha Ton dalla città di Chiang Rai, e la classifica al termine della tappa ha riservato più di una sorpresa: al vertice le Sorelle Samanta e Debora Togni e i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, promossi anche gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese mentre i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi si sono salvati solo grazie al posto in più guadagnato al Libro Rosso. A rischio eliminazione, invece, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà e i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, e sono stati proprio questi ultimi ad abbandonare la gara a un passo dal Nepal.

La settima tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato una Total Audience di 494mila spettatori con il 2,2% di share (in tv 836mila contatti e il 57% di permanenza), in crescita del +6% rispetto al precedente episodio e in linea rispetto all’omologa serata della scorsa stagione. Il dato sui sette giorni quasi raddoppia abbondantemente il risultato del giovedì, con una Total Audience cumulata di 1.246.000 spettatori, in linea rispetto al dato dell’episodio precedente.

Sui social Pechino Express è stato lo show più discusso in assoluto nella giornata di ieri (67mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre 85mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 - fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ai nastri di partenza a Tha Ton, con le sei coppie ancora in gara, Costantino ha annunciato il primo colpo di scena della serata: le coppie dovevano viaggiare mixate fino al Libro Rosso, da firmare solo al ricongiungimento della formazione originale. E così le nuove compagini - Nathalie e Jury, Giulio e Gigi, Nicolò e Vito, Giaele e Dolcenera, Samanta e Antonio, Debora e Ivana – sono partite di tutta fretta verso la scuola di Ban Pha Thai, dove Fru aveva preparato per loro una prova sui rapporti di parentela in lingua Lahu, una tribù di origine cinese che vive in Thailandia ma non parla thailandese. Dopo la notte, l’indomani mattina tutti in direzione Karen Ruammit Village dove vive una piccola comunità conosciuta per il loro antico ideale di bellezza, gli anelli al collo: qui i viaggiatori hanno dovuto infatti individuare donne che indossavano al proprio collo specifici numeri di anelli; al termine di questa missione, Jury e Nathalie - i più veloci fin qui - hanno potuto scegliere per loro e per le altre coppie come affrontare i 5 km che li separavano dal Libro Rosso al villaggio di Baan Jator: per loro e per Antonio e Samanta hanno scelto il comodo trasporto su un elefante, per Vito e Nicolò e Ivana e Debora delle biciclette, infine sia Giaele e Dolcenera che Gigi e Giulio sono stati costretti a percorrere a piedi il faticosissimo tragitto e le sue estenuanti salite (con 32 gradi e l’82% di umidità). Ancora una volta la coppia più veloce a ricongiungersi e di conseguenza a firmare il Libro Rosso è stata quella dei Medagliati, che si sono aggiudicati un posto in più nella classifica finale, seguita da Complici, Sorelle, Atlantiche e Cineasti, mentre gli Estetici, arrivati per ultimi, hanno ricevuto un malus, l’obbligo di portare due ceste di legna alla famiglia che nel villaggio abita più in alto di tutte prima di ripartire con la propria gara.

Ultima notte thailandese, al risveglio le coppie - finalmente ricongiuntesi - sono ripartite verso l’Honghompaya Lanna Learning Centre per una missione decisamente infuocata: un membro di ogni coppia doveva intingere un piede negli oli curativi, scaldarlo su una piastra incandescente e creare una fiamma prima di massaggiare la schiena del compagno. Completato l’insolito massaggio, di corsa verso il Wat Rong Khun, il tempio bianco di Chiang Rai, dove una nuova missione è stata organizzata da Fru in persona: lui, super appassionato di bandiere, ha sfidato le coppie a ricostruire la bandiera del Nepal da consegnare poi a Costantino prima di poter saltare sul Tappeto Rosso al City Pillar Shrine di Chiang Rai. La classifica finale vedeva prime le Sorelle, seguite dai Complici e dagli Estetici; fuori dal podio i Medagliati, salvi grazie alla posizione in più guadagnata a metà percorso. A rischio eliminazione, invece, le Atlantiche e i Cineasti, con le Togni che hanno indicato Nathalie e Vito: eliminazione confermata dalla busta nera che non ha lasciato loro scampo, l’ultima tappa thailandese era eliminatoria.

La prossima settimana, giovedì 24 aprile sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si volerà direttamente sul Tetto del mondo, il Nepal. Chi riuscirà ad ambientarsi velocemente alle condizioni particolari e uniche di questo straordinario Paese?

ranno a dura prova la resistenza fisica e mentale delle sei coppie rimaste in gioco a Pechino Express. Chi riuscirà a continuare l'esplorazione della Thailandia e potrà puntare direttamente al Nepal?

