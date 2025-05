X Factor 2025: Giorgia confermata alla conduzione su Sky e NOW

Il percorso di X Factor 2025 parte ufficialmente oggi con il suo primo annuncio, la conferma della conduzione dell'acclamatissima Giorgia. Sarà lei, una delle voci più incredibili e amate della musica italiana, a guidare lo show Sky Original - prodotto da Fremantle - per il secondo anno consecutivo, dopo gli applausi raccolti sul palco dell’edizione dello scorso anno.

A confermarlo è la stessa Giorgia, in un video diffuso oggi sui profili social di X Factor.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, dichiara:

«Siamo entusiasti di poter confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025, dopo un'edizione sorprendente e piena di energia in cui ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito con originalità e - mi piace sottolinearlo - con grandissimo impegno e professionalità, mettendo il suo talento incredibile al servizio dello show. Non abbiamo scommesso su di lei, ma insieme a lei, convinti che avesse tutto quello che serve per X Factor: è autentica, empatica, positiva e autorevole. Il pubblico l’ha amata da subito, e non vediamo l'ora di riaccoglierla sul palco dopo un’annata per lei incredibile che l’ha riconfermata icona e regina della musica italiana. Bentornata Giorgia nella famiglia di X Factor!».

Marco Tombolini, CEO Fremantle, afferma:

«L’ambizione di chi produce un programma consolidato come X Factor è far sì che ogni anno la sfida di rinnovarsi coincida con la valorizzazione del format originario. Una sfida che Giorgia ha saputo cogliere subito proprio perché è un’artista solida e capace di rinnovarsi sempre. Affrontare questa nuova stagione di X Factor con lei ci rende felici e orgogliosi. E non vediamo l’ora di ricominciare».

Nelle prossime settimane verranno rivelate le altre novità di X Factor 2025, in attesa dell’inizio della nuova edizione, da settembre sempre su Sky e in streaming su NOW .



