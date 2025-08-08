X Factor 2025, i giudici si trasformano in cantanti: karaoke e grandi hit prima del debutto su Sky e NOW

A X Factor 2025 si canterà, e tanto. Certo, può sembrare una cosa ovvia: canteranno gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno 3 sì dei giudici; canteranno ragazzi con poche esperienze live ma anche altri più rodati e già abituati a un pubblico; canteranno giovani più timidi e introversi e anche chi ha coraggiosamente studiato delle coreografie, più o meno riuscite, creando una performance più che una “semplice” esibizione.

Dall’11 settembre su Sky e in streaming su NOW li potremo ascoltare tutti, e inizieremo a seguire il loro percorso. Per prepararci al meglio, oggi intanto possiamo già sentir cantare i quattro giudici, che tra un aspirante concorrente e l’altro ingannano l’attesa facendo quello che probabilmente gli riesce meglio: cantare.

Il trend delle selezioni di #XF2025, almeno nei momenti di pausa al tavolo, appare nitidamente: una sorta di karaoke di grandi classici. E quindi ecco il quartetto composto da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi esibirsi sulle note di vere hit della musica italiana: prima Maledetta Primavera, popolarissimo inno di Loretta Goggi che si può cantare solo a pieni polmoni, poi Finché la barca va, l’allegro brano - forse il più conosciuto - della inimitabile Orietta Berti; fino a Ballo Ballo di Raffaella Carrà, colei che ha portato il pop nelle case degli italiani, che non si può cantare senza ballare e già alle prime note fa scattare in piedi non solo i quattro giudici ma anche tutto il pubblico e pure, nel backstage, la conduttrice Giorgia. Pronti a cantare con loro?

X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, arriva su Sky e in streaming su NOW da giovedì 11 settembre.

